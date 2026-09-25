Камера Pixel 11 Pro XL проти фотоапарата: експерт порівняв якість знімків (фото)

Флагманські смартфони Google відомі своєю астрофотографічною продуктивністю, тож цьогорічний Pixel 11 Pro XL не став винятком. Оновлений алгоритм Night Sight тепер безпосередньо визначає, наскільки ефективно пристрій справляється з нюансами зйомки нічного неба.

Оглядач гаджетів Джон Веласко вирішив порівняти можливості Google Pixel 11 Pro XL та бездзеркальної камери OM SYSTEM OM-3 Astro, призначеної для зйомки нічного неба в поєднанні зі світлосильним об'єктивом Olympus 12 мм f/2. Висновками експерт поділився у статті для Tom's Guide.

Як зазначає Веласко, таке порівняння може здатись недоречним, проте результати тестування його здивували. Значною перевагою астрофотографії на Pixel 11 Pro XL є простота самого процесу.

Google Pixel 11 Pro XL Фото: Tom's Guide

У випадку з OM SYSTEM OM-3 Astro неможливо просто покладатися на повністю автоматичний режим. Фотографу необхідно налаштовувати ручну експозицію, балансувати ISO та переконатися, що фокус точно налаштований.

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OM SYSTEM OM-3 Astro Фото: Tom's Guide

Натомість Pixel 11 Pro XL не потребує особливих зусиль для зйомки зоряного неба. Потрібно лише закріпити смартфон на штативі, спрямувати його на небо та перемкнутися в режим нічного бачення. Щойно пристрій переконається, що він повністю нерухомий, активується режим астрофотографії.

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Варто враховувати, що Веласко порівнює окремий знімок, зроблений на OM SYSTEM OM-3 Astro, а не повну серію знімків, об’єднаних методом стекінгу. Водночас Pixel 11 Pro XL використовує автоматичну обчислювальну експозицію, на виконання якої може знадобитися кілька хвилин.

У підсумку фотографії з Pixel 11 Pro XL вийшли напрочуд чистими та яскравими, а нічне небо набуло злегка переекспонованого сірого відтінку. Дерева на передньому плані та хмари залишились чіткими та виразними, проте, на думку автора, досвідчене око фотографа може помітити інтенсивну цифрову обробку.

Фото на OM SYSTEM OM-3 Astro Фото: Tom's Guide Фото на Pixel 11 Pro XL Фото: Tom's Guide

Фото, зроблені з OM SYSTEM OM-3 Astro, демонструють більш насичене небо з яскравим контрастом. Зірки виглядають чіткішими, створюючи щільніше та виразніше поле світла, яке важко відтворити за допомогою програмних засобів. Єдиним недоліком експерт вважає те, що дерева на передньому плані вийшли трохи розмитими.

Вердикт

Тести показали, що спеціалізована камера все ще перевершує смартфон за можливостями астрофотографії. Більший сенсор OM SYSTEM OM-3 Astro та світлосильний об'єктив 12 мм f/2 забезпечують глибину, контрастність та надзвичайно чітке зображення зірок.

З іншого боку Google Pixel 11 Pro XL демонструє, наскільки еволюціонувала сучасна мобільна фотографія. На відміну від професійного фотоапарата, смартфон не потребує років досвіду, щоб зробити пристойний знімок нічного неба.

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