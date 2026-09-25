Камера Pixel 11 Pro XL против фотоаппарата: эксперт сравнил качество снимков (фото)

Флагманские смартфоны Google славятся своими возможностями в астрофотографии, и Pixel 11 Pro XL в этом году не стал исключением. Обновленный алгоритм Night Sight теперь напрямую определяет, насколько эффективно устройство справляется с нюансами съемки ночного неба.

Обозреватель гаджетов Джон Веласко решил сравнить возможности Google Pixel 11 Pro XL и беззеркальной камеры OM SYSTEM OM-3 Astro, предназначенной для съемки ночного неба в сочетании со светосильным объективом Olympus 12 мм f/2. Своими выводами эксперт поделился в статье для Tom's Guide.

Как отмечает Веласко, такое сравнение может показаться неуместным, однако результаты тестирования его удивили. Существенным преимуществом астрофотографии на Pixel 11 Pro XL является простота самого процесса.

Google Pixel 11 Pro XL Фото: Tom's Guide

В случае с OM SYSTEM OM-3 Astro нельзя просто полагаться на полностью автоматический режим. Фотографу необходимо настраивать ручную экспозицию, регулировать ISO и убедиться, что фокус точно настроен.

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OM SYSTEM OM-3 Astro Фото: Tom's Guide

В свою очередь Pixel 11 Pro XL не требует особых усилий для съемки звездного неба. Достаточно закрепить смартфон на штативе, направить его на небо и переключиться в режим ночного видения. Как только устройство убедится, что оно полностью неподвижно, активируется режим астрофотографии.

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Следует учитывать, что Веласко сравнивает отдельный снимок, сделанный на OM SYSTEM OM-3 Astro, а не полную серию снимков, объединенных методом стекинга. В то же время Pixel 11 Pro XL использует автоматическую вычислительную экспозицию, выполнение которой может занять несколько минут.

В итоге фотографии, сделанные на Pixel 11 Pro XL, получились на удивление чистыми и яркими, а ночное небо приобрело слегка переэкспонированный серый оттенок. Деревья на переднем плане и облака остались четкими и выразительными, однако, по мнению автора, опытный глаз фотографа может заметить интенсивную цифровую обработку.

Фотография, сделанная на OM SYSTEM OM-3 Astro Фото: Tom's Guide Фото на Pixel 11 Pro XL Фото: Tom's Guide

Фотографии, сделанные на OM SYSTEM OM-3 Astro, демонстрируют более насыщенное небо с ярким контрастом. Звезды выглядят четче, создавая более плотное и выразительное поле света, которое сложно воспроизвести с помощью программных средств. Единственным недостатком эксперт считает то, что деревья на переднем плане получились немного размытыми.

Вердикт

Тесты показали, что специализированная камера по-прежнему превосходит смартфон по возможностям астрофотографии. Более крупный сенсор OM SYSTEM OM-3 Astro и светосильный объектив 12 мм f/2 обеспечивают глубину, контрастность и чрезвычайно четкое изображение звезд.

С другой стороны, Google Pixel 11 Pro XL демонстрирует, насколько эволюционировала современная мобильная фотография. В отличие от профессиональной фотокамеры, смартфону не требуется многолетний опыт, чтобы сделать достойный снимок ночного неба.

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