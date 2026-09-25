Камера Pixel 11 Pro XL против фотоаппарата: эксперт сравнил качество снимков (фото)
Флагманские смартфоны Google славятся своими возможностями в астрофотографии, и Pixel 11 Pro XL в этом году не стал исключением. Обновленный алгоритм Night Sight теперь напрямую определяет, насколько эффективно устройство справляется с нюансами съемки ночного неба.
Обозреватель гаджетов Джон Веласко решил сравнить возможности Google Pixel 11 Pro XL и беззеркальной камеры OM SYSTEM OM-3 Astro, предназначенной для съемки ночного неба в сочетании со светосильным объективом Olympus 12 мм f/2. Своими выводами эксперт поделился в статье для Tom's Guide.
Как отмечает Веласко, такое сравнение может показаться неуместным, однако результаты тестирования его удивили. Существенным преимуществом астрофотографии на Pixel 11 Pro XL является простота самого процесса.
В случае с OM SYSTEM OM-3 Astro нельзя просто полагаться на полностью автоматический режим. Фотографу необходимо настраивать ручную экспозицию, регулировать ISO и убедиться, что фокус точно настроен.
В свою очередь Pixel 11 Pro XL не требует особых усилий для съемки звездного неба. Достаточно закрепить смартфон на штативе, направить его на небо и переключиться в режим ночного видения. Как только устройство убедится, что оно полностью неподвижно, активируется режим астрофотографии.Важно
Следует учитывать, что Веласко сравнивает отдельный снимок, сделанный на OM SYSTEM OM-3 Astro, а не полную серию снимков, объединенных методом стекинга. В то же время Pixel 11 Pro XL использует автоматическую вычислительную экспозицию, выполнение которой может занять несколько минут.
В итоге фотографии, сделанные на Pixel 11 Pro XL, получились на удивление чистыми и яркими, а ночное небо приобрело слегка переэкспонированный серый оттенок. Деревья на переднем плане и облака остались четкими и выразительными, однако, по мнению автора, опытный глаз фотографа может заметить интенсивную цифровую обработку.
Фотографии, сделанные на OM SYSTEM OM-3 Astro, демонстрируют более насыщенное небо с ярким контрастом. Звезды выглядят четче, создавая более плотное и выразительное поле света, которое сложно воспроизвести с помощью программных средств. Единственным недостатком эксперт считает то, что деревья на переднем плане получились немного размытыми.
Вердикт
Тесты показали, что специализированная камера по-прежнему превосходит смартфон по возможностям астрофотографии. Более крупный сенсор OM SYSTEM OM-3 Astro и светосильный объектив 12 мм f/2 обеспечивают глубину, контрастность и чрезвычайно четкое изображение звезд.
С другой стороны, Google Pixel 11 Pro XL демонстрирует, насколько эволюционировала современная мобильная фотография. В отличие от профессиональной фотокамеры, смартфону не требуется многолетний опыт, чтобы сделать достойный снимок ночного неба.
Напомним, что компания Oppo представила смартфоны Find X10 и Find X10 E, оснащённые превосходными камерами.
Фокус также сообщал, что компания Nikon представила камеру Z5IIC, предназначенную для создателей контента в социальных сетях.