Вышла камера Nikon Z5IIC для контента в соцсетях: цена и возможности новинки (фото)

Компания Nikon представила камеру Z5IIC, оснащенную 24,5-мегапиксельным сенсором, поддержкой видео N-RAW 12-бит 4K60p, гибридной автофокусировкой с искусственным интеллектом и 7,5-стоповой стабилизацией.

Фотоаппарат Nikon Z5IIC разработан для создателей контента, которым требуется более высокое качество изображения, чем могут предложить смартфоны. Цена и характеристики новинки уже опубликованы на официальном сайте Nikon.

Nikon Z5IIC

Камера оснащена 3,2-дюймовым сенсорным экраном с регулируемым углом наклона для удобного предварительного просмотра при съемке 24,5-мегапиксельных селфи или видео в формате 4K60p. Доступно 15 режимов, а также настраиваемые пресеты, которые помогают добиться желаемого результата.

Nikon Z5IIC Фото: Nikon

Nikon Z5IIC использует 24,5-мегапиксельный сенсор, способный снимать до 30 кадров в секунду благодаря возможности использовать механический или электронный затвор для "замораживания" изображений с выдержкой до 1/4000 или 1/2000 с соответственно.

Видео дня

Диапазон чувствительности матрицы составляет от -4 до +17 EV, а диапазон ISO — от 50 до 204 800. Это позволяет записывать видео высокого разрешения в формате 4K60p и сохранять высококачественные 12-битные видеофайлы в формате N-RAW.

Nikon Z5IIC Фото: Скриншот

Nikon Z5IIC имеет 5-осевой стабилизатор изображения, который обеспечивает стабилизацию до 7,5 футов при съемке в условиях слабого освещения. Фотоаппарат также можно использовать для прямой трансляции, подключив его к ноутбуку или смартфону.

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Также имеется 3,2-дюймовый сенсорный дисплей, который поворачивается на 170°. Его можно использовать для селфи, просмотра отснятого контента и выбора режимов съемки. При желании можно даже создать собственный цветовой режим.

Вес Nikon Z5IIC составляет 538 г, а габариты — 134 x 80,5 x 72 мм. Nikon обещает 85 минут работы от аккумулятора, чего должно хватить на 390 снимков.

Цена Nikon Z5IIC — 1399,95 долларов (около 63 020 грн).

Nikon Z5IIC Фото: Nikon

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