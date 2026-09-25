Вышла камера Nikon Z5IIC для контента в соцсетях: цена и возможности новинки (фото)
Компания Nikon представила камеру Z5IIC, оснащенную 24,5-мегапиксельным сенсором, поддержкой видео N-RAW 12-бит 4K60p, гибридной автофокусировкой с искусственным интеллектом и 7,5-стоповой стабилизацией.
Фотоаппарат Nikon Z5IIC разработан для создателей контента, которым требуется более высокое качество изображения, чем могут предложить смартфоны. Цена и характеристики новинки уже опубликованы на официальном сайте Nikon.
Камера оснащена 3,2-дюймовым сенсорным экраном с регулируемым углом наклона для удобного предварительного просмотра при съемке 24,5-мегапиксельных селфи или видео в формате 4K60p. Доступно 15 режимов, а также настраиваемые пресеты, которые помогают добиться желаемого результата.
Nikon Z5IIC использует 24,5-мегапиксельный сенсор, способный снимать до 30 кадров в секунду благодаря возможности использовать механический или электронный затвор для "замораживания" изображений с выдержкой до 1/4000 или 1/2000 с соответственно.
Диапазон чувствительности матрицы составляет от -4 до +17 EV, а диапазон ISO — от 50 до 204 800. Это позволяет записывать видео высокого разрешения в формате 4K60p и сохранять высококачественные 12-битные видеофайлы в формате N-RAW.
Nikon Z5IIC имеет 5-осевой стабилизатор изображения, который обеспечивает стабилизацию до 7,5 футов при съемке в условиях слабого освещения. Фотоаппарат также можно использовать для прямой трансляции, подключив его к ноутбуку или смартфону.Важно
Также имеется 3,2-дюймовый сенсорный дисплей, который поворачивается на 170°. Его можно использовать для селфи, просмотра отснятого контента и выбора режимов съемки. При желании можно даже создать собственный цветовой режим.
Вес Nikon Z5IIC составляет 538 г, а габариты — 134 x 80,5 x 72 мм. Nikon обещает 85 минут работы от аккумулятора, чего должно хватить на 390 снимков.
- Цена Nikon Z5IIC — 1399,95 долларов (около 63 020 грн).
Напомним, что компания Canon официально анонсировала полнокадровую беззеркальную камеру EOS R8 Mark II.
Фокус также сообщал, что компания Fujifilm представила карманную цифровую камеру Instax Pal 2.