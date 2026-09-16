Новая компактная камера Canon уже близко: сколько стоит EOS R8 Mark II (фото)

Компания Canon официально анонсировала полнокадровую беззеркальную камеру EOS R8 Mark II, разработанную для фотографов-любителей и творческих людей.

Компактный фотоапарат Canon EOS R8 Mark II обеспечивает съемку с разрешением 24,2 мегапикселя, оснащен усовершенствованной технологией распознавания объектов Dual Pixel CMOS AF II и поддерживает видеозапись в формате 4K60p с передискретизацией из 6K. Старт продаж запланирован на октябрь 2026 года, говорится на официальном сайте Canon.

Canon EOS R8 Mark II

Камера Canon EOS R8 Mark II оснащена 24,2-мегапиксельным CMOS-сенсором, способным снимать со скоростью 40 кадров в секунду до 190 снимков (JPG) или 73 снимков (RAW) в полном диапазоне чувствительности ISO от 50 до 204 800.

Canon EOS R8 Mark II Фото: Canon

Фотоаппарат обладает функцией непрерывной предварительной съемки последних 20 кадров перед началом съемки, при этом все фотографии записываются на одну SD-карту. Помимо режима Bulb, он использует электронный затвор, выдержку которого можно установить в диапазоне от 1/16 000 до 30 секунд.

Видео дня

Система Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает непрерывную автофокусировку со 100%-ным охватом кадра, 1053 зонами автофокусировки и рабочим диапазоном от -7,5 до 21 EV. Для распознавания животных, людей и транспортных средств используется искусственный интеллект, который также может отдавать приоритет фокусировке на определенных частях тела. Есть возможность зарегистрировать до десяти лиц для приоритетной фокусировки.

Canon EOS R8 Mark II Фото: Canon

Что касается видеосъемки, Canon EOS R8 Mark II позволяет записывать видео 4K60p с передискретизацией в файлы 4:2:2 10-бит H.265/HEVC со скоростью 225 Мбит/с с помощью Canon Log 3. В режиме Log 3 можно установить значение ISO от 100 до 102 400. Камера также способна записывать видео в формате Full HD 180p для работы в замедленном режиме.

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EOS R8 Mark II оснащен разъемом micro HDMI и 3,5-мм стереовходом для микрофона, который можно использовать для подключения внешних мониторов и микрофонов. Также имеется электронный OLED-видоискатель диагональю 0,39 дюйма (1 см) с разрешением 2,36 миллиона точек и сенсорный ЖК-экран с регулируемым углом наклона.

Фотоаппарат поддерживает подключение по Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3 и USB-C для передачи данных, трансляции в реальном времени и дистанционного управления с компьютеров и смартфонов. Вес камеры вместе с аккумулятором и картой составляет 546 г.

Рекомендуемая цена Canon EOS R8 Mark II — 1899 долларов (около 84 710 грн).

Canon EOS R8 Mark II Фото: Canon

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