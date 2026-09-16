Новая компактная камера Canon уже близко: сколько стоит EOS R8 Mark II (фото)
Компания Canon официально анонсировала полнокадровую беззеркальную камеру EOS R8 Mark II, разработанную для фотографов-любителей и творческих людей.
Компактный фотоапарат Canon EOS R8 Mark II обеспечивает съемку с разрешением 24,2 мегапикселя, оснащен усовершенствованной технологией распознавания объектов Dual Pixel CMOS AF II и поддерживает видеозапись в формате 4K60p с передискретизацией из 6K. Старт продаж запланирован на октябрь 2026 года, говорится на официальном сайте Canon.
Камера Canon EOS R8 Mark II оснащена 24,2-мегапиксельным CMOS-сенсором, способным снимать со скоростью 40 кадров в секунду до 190 снимков (JPG) или 73 снимков (RAW) в полном диапазоне чувствительности ISO от 50 до 204 800.
Фотоаппарат обладает функцией непрерывной предварительной съемки последних 20 кадров перед началом съемки, при этом все фотографии записываются на одну SD-карту. Помимо режима Bulb, он использует электронный затвор, выдержку которого можно установить в диапазоне от 1/16 000 до 30 секунд.
Система Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает непрерывную автофокусировку со 100%-ным охватом кадра, 1053 зонами автофокусировки и рабочим диапазоном от -7,5 до 21 EV. Для распознавания животных, людей и транспортных средств используется искусственный интеллект, который также может отдавать приоритет фокусировке на определенных частях тела. Есть возможность зарегистрировать до десяти лиц для приоритетной фокусировки.
Что касается видеосъемки, Canon EOS R8 Mark II позволяет записывать видео 4K60p с передискретизацией в файлы 4:2:2 10-бит H.265/HEVC со скоростью 225 Мбит/с с помощью Canon Log 3. В режиме Log 3 можно установить значение ISO от 100 до 102 400. Камера также способна записывать видео в формате Full HD 180p для работы в замедленном режиме.Важно
EOS R8 Mark II оснащен разъемом micro HDMI и 3,5-мм стереовходом для микрофона, который можно использовать для подключения внешних мониторов и микрофонов. Также имеется электронный OLED-видоискатель диагональю 0,39 дюйма (1 см) с разрешением 2,36 миллиона точек и сенсорный ЖК-экран с регулируемым углом наклона.
Фотоаппарат поддерживает подключение по Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3 и USB-C для передачи данных, трансляции в реальном времени и дистанционного управления с компьютеров и смартфонов. Вес камеры вместе с аккумулятором и картой составляет 546 г.
- Рекомендуемая цена Canon EOS R8 Mark II — 1899 долларов (около 84 710 грн).
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