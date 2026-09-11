Новая камера для качественного вертикального контента: сколько стоит Insta360 Luna Pro (фото)

Компания Insta360 выпустила новую камеру Luna Pro, оснащенную стабилизатором, 1-дюймовым сенсором и объективом Leica Summicron.

Камера Insta360 Luna Pro позиционируется как первая в отрасли вертикальная модель со стабилизатором 4K. Подробности о новинке раскрыл портал GSMArena.

Insta360 Luna Pro работает на 4-нм чипсете и оснащена специализированным процессором обработки изображений, что позволяет ей снимать видео с разрешением до 8K и замедленное видео до 1080p с частотой 240 кадров/с с помощью 1-дюймовому сенсору снимать видео с разрешением до 8K и замедленное видео до 1080p с частотой 240 кадров/с.

Insta360 Luna Pro Фото: Insta360

Новая камера оснащена 3-осевой стабилизацией, а также 2-кратным зумом без потери качества изображения и до 4-кратного зума с высоким разрешением. Для профессиональной видеосъемки она поддерживает 10-битный I-Log и ACES.

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Luna Pro оснащена 47 ГБ встроенной памяти и обеспечивает до четырёх часов автономной работы на одном заряде. Камера также оснащена съемным 2-дюймовым сенсорным OLED-экраном с удобным управлением.

Insta360 Luna Pro доступна в цветах Cosmic Black и Stellar White. Ее уже можно приобрести в официальном магазине Insta360 и у некоторых розничных продавцов.

Цена Insta360 Luna Pro — 600 долларов (около 26 720 грн).

Insta360 Luna Pro Фото: Insta360

Напомним, что компания Ricoh анонсировала камеру GR IVx, в которой сочетаются большой сенсор формата APS-C и новый объектив.

Фокус также сообщал, что Canon готовится представить беззеркальную камеру EOS R8 Mark II.