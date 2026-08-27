Компактная камера для высококачественного контента: вышел фотоапарат Ricoh GR IVx (фото)

Компания Ricoh анонсировала камеру GR IVx, которая сочетает в себе большой сенсор формата APS-C с новым объективом, предлагая на выбор два фокусных расстояния.

Основные характеристики новой компактной фотокамеры Ricoh GR IVx уже представлены на официальном сайте Ricoh.

Габариты Ricoh GR IVx составляют всего 10,9 x 6,1 x 3,27 см, благодаря чему камера помещается в стандартный карман брюк. Несмотря на небольшой размер и вес 265 г, фотоаппарат оснащен сенсором APS-C и высококачественным объективом. Для сравнения: Fujifilm X100 VI, в которой используется сенсор такого же размера, имеет размеры 12,8 x 7,5 x 5,5 см.

Ricoh GR IVx

Модель Ricoh GR IV была доступна исключительно с объективом 18,3 мм f/2,8, который обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 28 мм для 35 мм. В свою очередь, Ricoh GR IVx дополнительно предлагает объектив 26,1 мм f/2,8, что позволит достичь эквивалентного фокусного расстояния 40 мм.

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Остальные характеристики Ricoh GR IVx такие же, как у Ricoh GR IV. Новая камера оснащена аналогичным 25,6-мегапиксельным сенсором формата APS-C с пятиосевой стабилизацией изображения и диапазоном чувствительности ISO от 100 до 204 800, может записывать видео 4K со скоростью 30 кадров/с и выполнять макросъемку с расстояния 0,12 метра.

Ожидается, что Ricoh GR IVx появится на рынке зимой 2026 года. Цена новинки пока не подтверждена. Ricoh GR IV сейчас стоит в Украине от 76 600 до 91 000 грн.

Ricoh GR IVx

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