Компактна камера для високоякісного контенту: вийшов фотоапарат Ricoh GR IVx (фото)

Компанія Ricoh анонсувала камеру GR IVx, яка поєднує масивний сенсор APS-C з новим об'єктивом, пропонуючи вибір із двох фокусних відстаней.

Ключові характеристики нового компактного фотоапарата Ricoh GR IVx вже розкриті на офіційному сайті Ricoh.

Габарити Ricoh GR IVx складають всього 10,9 x 6,1 x 3,27 см, що дозволяє камери поміститись у стандартну кишеню штанів. Попри невеликий розмір та вагу 265 г, фотоапарат включає сенсор APS-C та високоякісний об'єктив. Для порівняння, Fujifilm X100 VI, яка використовує сенсор такого ж розміру, має розміри 12,8 x 7,5 x 5,5 см.

Ricoh GR IVx

Модель Ricoh GR IV була доступна виключно з об'єктивом 18,3 мм f/2,8, який досягає еквівалентної фокусної відстані 28 мм для 35 мм. Своєю чергою Ricoh GR IVx додатково пропонує об'єктив 26,1 мм f/2,8, що дозволить досягти еквівалентної фокусної відстані 40 мм.

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Решта характеристик Ricoh GR IVx такі самі, як у Ricoh GR IV. Новий фотоапарат використовує аналогічний 25,6-мегапіксельний сенсор APS-C з п'ятиосьовою стабілізацією зображення та діапазоном чутливості ISO від 100 до 204 800, може записувати відео 4K зі швидкістю 30 кадрів/с та робити макрозйомку з відстані 0,12 метра.

Очікується, що Ricoh GR IVx з'явиться на ринку взимку 2026 року. Ціна новинки ще не підтверджена. Ricoh GR IV зараз коштує в Україні від 76 600 до 91 000 грн.

Ricoh GR IVx

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