Нова камера для якісного вертикального контенту: скільки коштує Insta360 Luna Pro (фото)

Компанія Insta360 випустила нову камеру Luna Pro, оснащену стабілізатором, 1-дюймовим сенсором та об'єктивом Leica Summicron.

Камера Insta360 Luna Pro позиціонується як перша у галузі вертикальна модель зі стабілізатором 4K. Деталі про новинку розкрив портал GSMArena.

Insta360 Luna Pro працює на 4-нм чипсеті та оснащена спеціалізованим процесором обробки зображень, що дозволяє її 1-дюймовому сенсору знімати відео з роздільною здатністю до 8K та уповільнене відео до 1080p з частотою 240 кадрів/с.

Insta360 Luna Pro Фото: Insta360

Нова камера має 3-осьову стабілізацію, а також 2-кратний зум без втрат зображення та до 4-кратного зуму високої роздільної здатності. Для професійної відеозйомки вона підтримує 10-бітний I-Log та ACES.

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Luna Pro постачається з 47 ГБ вбудованої пам’яті та обіцяє до чотирьох годин автономної роботи на одному заряді. Камера також оснащена знімним 2-дюймовим OLED-сенсорним екраном зі зручним керуванням.

Видео дня

Insta360 Luna Pro доступна у кольорах Cosmic Black та Stellar White. Її вже можна купити в офіційному магазині Insta360 та у деяких роздрібних продавців.

Ціна Insta360 Luna Pro — 600 доларів (близько 26 720 грн).

Insta360 Luna Pro Фото: Insta360

Нагадаємо, Ricoh анонсувала камеру GR IVx, яка поєднує масивний сенсор APS-C з новим об'єктивом.

Фокус також повідомляв, що Canon готується представити бездзеркальну камеру EOS R8 Mark II.