Забудьте про камери Canon, Sony та Nikon: експерт порадив нові бренди, які вартують уваги (фото)

Низка нещодавніх повідомлень свідчать про те, що кілька китайських виробників фотоапаратів працюють над бездзеркальними камерами, що складуть конкуренцію моделям від популярних брендів.

Компанії Insta360 та Viltrox, схоже, готуються випустити свої перші бездзеркальні камери. Це може суттєво вплинути на ринок цифрових фотоапаратів, вважає експерт порталу TechRadar Тімоті Коулман.

Впродовж багатьох років Японія лідирувала у сфері цифрових камер завдяки таким брендам, як Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Panasonic, OM System, Sigma, Ricoh, Pentax та іншим. Виключеннями були німецька компанія Leica та шведська Hasselblad.

Тим часом у мережі з'явилися чутки про майбутні бездзеркальні камери від таких китайських виробників, як Insta360 та Viltrox. Обидва бренди переживають різкий сплеск популярності, активно витісняючи традиційних лідерів ринку.

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Insta360 Luna Pro Фото: Insta360

Генеральний директор Insta360 Цзінкан Лю вже підтвердив, що компанія створює цілих дві бездзеркальні камери. За його словами, одна з новинок матиме "форму, про яку ніхто не думав", тоді як друга, схоже, отримає мінімалістичний корпус, що відповідає стандарту Micro Four Thirds.

Лю не лише наголосив на новій формі фотоапарата, але натякнув в іншій публікації на заміну фотографів "інтелектуальними роботами-фототехніками". З огляду на це, Коулман припустив, що Insta360 готує абсолютно новий тип камери.

Експерт також зазначив, що китайська компанія Viltrox має чудові шанси похитнути домінування Canon і Sony, частка яких на ринку цифрових камер перевищує 70 %. Viltrox виробляє високоякісні об’єктиви для різних систем камер, які коштують набагато дешевше, ніж у згаданих популярних брендів. Хоча для багатьох бездзеркальні камери зараз недоступні за ціною, Viltrox може змінити цю ситуацію.

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Наразі в мережі вже з’явились повідомлення про два нових об'єктиви Viltrox з фіксованою фокусною відстанню формату APS-C для L-кріплення. Коулман вважає, що це може свідчити про розробку бездзеркальної камери Viltrox для початківців.

"Можливо, я забігаю наперед. Але галузь, в якій довгий час домінувала та формувалася велика трійка — Canon, Sony та Nikon, до яких нещодавно приєдналася Fujifilm, що відібрала третє місце у Nikon після того, як викликала сплеск інтересу до ретро-камер, — потребує реорганізації", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Insta360 незабаром випустить камеру Luna Pro, яка позиціонується як перша в галузі вертикальна модель зі стабілізатором 4K.

Фокус також повідомляв, що Ricoh анонсувала фотоапарат GR IVx, який поєднує масивний сенсор APS-C з новим об'єктивом.