Забудьте о камерах Canon, Sony и Nikon: эксперт посоветовал новые бренды, стоящие внимания (фото)

Ряд недавних сообщений свидетельствует о том, что несколько китайских производителей фотоаппаратов работают над беззеркальными камерами, которые составят конкуренцию моделям популярных брендов.

Компании Insta360 и Viltrox, судя по всему, готовятся выпустить свои первые беззеркальные камеры. Это может существенно повлиять на рынок цифровых фотоаппаратов, считает эксперт портала TechRadar Тимоти Коулман.

На протяжении многих лет Япония лидировала в сфере цифровых фотоаппаратов благодаря таким брендам, как Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Panasonic, OM System, Sigma, Ricoh, Pentax и другим. Исключениями были немецкая компания Leica и шведская Hasselblad.

Между тем в сети появились слухи о будущих беззеркальных камерах от таких китайских производителей, как Insta360 и Viltrox. Оба бренда переживают резкий всплеск популярности, активно вытесняя традиционных лидеров рынка.

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Insta360 Luna Pro Фото: Insta360

Генеральный директор Insta360 Цзинкан Лю уже подтвердил, что компания разрабатывает целых две беззеркальные камеры. По его словам, одна из новинок будет иметь "форму, о которой никто и не думал", тогда как вторая, судя по всему, получит минималистичный корпус, соответствующий стандарту Micro Four Thirds.

Лю не только подчеркнул новую форму фотоаппарата, но и намекнул в другой публикации на замену фотографов "интеллектуальными роботами-фототехниками". Учитывая это, Коулман предположил, что Insta360 готовит совершенно новый тип камеры.

Эксперт также отметил, что у китайской компании Viltrox есть отличные шансы пошатнуть доминирование Canon и Sony, доля которых на рынке цифровых камер превышает 70 %. Viltrox производит высококачественные объективы для различных систем камер, которые стоят гораздо дешевле, чем у упомянутых популярных брендов. Хотя для многих беззеркальные камеры сейчас недоступны по цене, Viltrox может изменить эту ситуацию.

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В настоящее время в сети уже появились сообщения о двух новых объективах Viltrox с фиксированным фокусным расстоянием формата APS-C для крепления L. Коулман считает, что это может свидетельствовать о разработке беззеркальной камеры Viltrox для начинающих.

"Возможно, я забегаю вперед. Но отрасль, в которой долгое время доминировала и формировалась "большая тройка" — Canon, Sony и Nikon, к которым недавно присоединилась Fujifilm, отобравшая у Nikon третье место после того, как вызвала всплеск интереса к ретро-камерам, — нуждается в реорганизации", — подытожил эксперт.

Напомним, что Insta360 вскоре выпустит камеру Luna Pro, которая позиционируется как первая в отрасли вертикальная модель со стабилизатором 4K.

Фокус также сообщал, что компания Ricoh анонсировала фотоаппарат GR IVx, в котором сочетаются большой сенсор формата APS-C и новый объектив.