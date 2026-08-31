Забудьте о камерах Canon, Sony и Nikon: эксперт посоветовал новые бренды, стоящие внимания (фото)
Ряд недавних сообщений свидетельствует о том, что несколько китайских производителей фотоаппаратов работают над беззеркальными камерами, которые составят конкуренцию моделям популярных брендов.
Компании Insta360 и Viltrox, судя по всему, готовятся выпустить свои первые беззеркальные камеры. Это может существенно повлиять на рынок цифровых фотоаппаратов, считает эксперт портала TechRadar Тимоти Коулман.
На протяжении многих лет Япония лидировала в сфере цифровых фотоаппаратов благодаря таким брендам, как Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Panasonic, OM System, Sigma, Ricoh, Pentax и другим. Исключениями были немецкая компания Leica и шведская Hasselblad.
Между тем в сети появились слухи о будущих беззеркальных камерах от таких китайских производителей, как Insta360 и Viltrox. Оба бренда переживают резкий всплеск популярности, активно вытесняя традиционных лидеров рынка.
Генеральный директор Insta360 Цзинкан Лю уже подтвердил, что компания разрабатывает целых две беззеркальные камеры. По его словам, одна из новинок будет иметь "форму, о которой никто и не думал", тогда как вторая, судя по всему, получит минималистичный корпус, соответствующий стандарту Micro Four Thirds.
Лю не только подчеркнул новую форму фотоаппарата, но и намекнул в другой публикации на замену фотографов "интеллектуальными роботами-фототехниками". Учитывая это, Коулман предположил, что Insta360 готовит совершенно новый тип камеры.
Эксперт также отметил, что у китайской компании Viltrox есть отличные шансы пошатнуть доминирование Canon и Sony, доля которых на рынке цифровых камер превышает 70 %. Viltrox производит высококачественные объективы для различных систем камер, которые стоят гораздо дешевле, чем у упомянутых популярных брендов. Хотя для многих беззеркальные камеры сейчас недоступны по цене, Viltrox может изменить эту ситуацию.Важно
В настоящее время в сети уже появились сообщения о двух новых объективах Viltrox с фиксированным фокусным расстоянием формата APS-C для крепления L. Коулман считает, что это может свидетельствовать о разработке беззеркальной камеры Viltrox для начинающих.
"Возможно, я забегаю вперед. Но отрасль, в которой долгое время доминировала и формировалась "большая тройка" — Canon, Sony и Nikon, к которым недавно присоединилась Fujifilm, отобравшая у Nikon третье место после того, как вызвала всплеск интереса к ретро-камерам, — нуждается в реорганизации", — подытожил эксперт.
Напомним, что Insta360 вскоре выпустит камеру Luna Pro, которая позиционируется как первая в отрасли вертикальная модель со стабилизатором 4K.
Фокус также сообщал, что компания Ricoh анонсировала фотоаппарат GR IVx, в котором сочетаются большой сенсор формата APS-C и новый объектив.