Новий цифровий фотоапарат у ретро-корпусі: ціна та параметри Canon EOS R8 Mark II (фото)

Компанія Canon готується представити бездзеркальну камеру EOS R8 Mark II разом із новим спалахом Speedlite EL-5 II та ергономічною рукояткою R8 Mark II.

Фотоапарат Canon EOS R8 Mark II буде офіційно анонсований 15 вересня 2026 року. Характеристики та дизайн новинки вже розкрив портал CanonRumors.

Повідомляється, що Canon планує використовувати 24-мегапіксельний повнокадровий сенсор із діапазоном чутливості ISO 100–102 400. Електронний затвор дозволяє використовувати витримку до 1/16 000 с, проте механічного затвора камера взагалі не має.

Макет Canon EOS R8 Mark II

Одним із важливих оновлень порівняно з попередньою моделлю має стати покращений автофокус, який використовує алгоритми штучного інтелекту. Інсайдери стверджують, що камера здатна робити до 40 фотографій на секунду, а також відео у форматі 4K та уповільнену зйомку 1080p зі швидкістю 180 кадрів на секунду.

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Canon EOS R8 Mark II працює від акумулятора LP-E17 та має один слот для SD-карти. В мережі також оприлюднений макет майбутнього фотоапарат. На думку експертів порталу, перероблений дизайн міг бути натхненним ретро-естетикою. Камера отримала доволі кутастий корпус, а рукоятка має нову шкіряну обробку та простішу форму, ніж у попередника.

Очікувана ціна Canon EOS R8 Mark II — 2180 доларів (близько 97 100 грн).

Нагадаємо, компанія Ricoh анонсувала камеру GR IVx, яка поєднує масивний сенсор APS-C з новим об'єктивом.

Фокус також повідомляв, що компанії Insta360 та Viltrox, схоже, готуються випустити свої перші бездзеркальні камери.