Компанії Kodak — 138 років: 3 найпопулярніші фотоапарати бренду у 2026 році (фото)

4 вересня 1888 року американський винахідник і підприємець Джордж Істмен зареєстрував назву Kodak як товарний знак, а також запатентував першу портативну камеру, яка зробила фотографію доступною для мільйонів людей.

У 2026 році бренд Kodak переживає новий бум попиту на хвилі втоми покоління Z від смартфонів. З нагоди 138-ї річниці компанії Фокус підібрав 3 популярні сучасні камери Kodak.

Kodak PixPro FZ55

Kodak Pixpro FZ55 Фото: digitalcameraworld

Компактний фотоапарат Kodak PixPro FZ55 вийшов у 2023 році та став надзвичайно популярним завдяки моді на lo-fi естетику нульових. Він сподобається користувачам, які цінують недосконалий вигляд фото з перших цифрових камер.

Камера оснащена 16-мегапіксельним CMOS-сенсором та 5-кратним оптичним зумом, що дає змогу наближати об'єкти без втрати якості. Також є ширококутний об'єктив 28 мм, який добре підходить для групових селфі та панорамних пейзажів.

Відео дня

Kodak PixPro FZ55 підтримує запис відео у форматі Full HD 1080p, яке блогери часто використовують для стилізованих TikTok-відео та влогів. Також варто відзначити товщину всього 2.3 см і вагу близько 106 грамів, завдяки чому вона легко вміщується в кишеню або маленьку сумку. Фотоапарат працює від літій-іонного акумулятора та зберігає відзняті фото на стандартній карті SD.

Ціна Kodak FZ55 в Україні — від 7 560 до 8 800 грн.

Kodak Ektar H35

Kodak Ektar H35 Фото: Скриншот

Плівковий фотоапарат Kodak Ektar H35 2022 року працює у форматі Half Frame, тобто робить два вертикальні знімки на один стандартний кадр 35-мм плівки. У зв’язку зі зростанням вартості плівки, подібні напівкадрові камери знову користуються попитом, адже з одного ролика на 36 кадрів можна отримати 72 фото.

За своєю конструкцією камера Kodak Ektar H35 максимально проста, надійна та повністю незалежна від розеток. Вона важить усього 100 грамів та працює від однієї звичайної батарейки типу ААА.

Kodak Ektar H35 має фіксований об'єктив 22 мм із діафрагмою f/9.5 та постійною витримкою 1/100 секунди, тож не потребує додаткових налаштувань. Для зйомки в приміщеннях або ввечері є вбудований спалах, який вмикається легким поворотом кільця навколо об'єктива.

Ціна Kodak Ektar H35 в Україні — від 3 200 до 3 700 грн.

Kodak Smile+

Kodak Smile+ Фото: digitalcameraworld.com

Гібридний фотоапарат Kodak Smile+, представлений у 2025 році, може робити як звичайні цифрові фото, так і використовуватись як камера миттєвого друку. Через застосунок Kodak Smile App таокж можна надсилати на друк будь-які кадри зі своєї галереї або соцмереж.

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Для друку використовується технологія ZINK (Zero Ink). Вона не потребує купівлі чорнильних картриджів чи тонерів, адже усі кольорові кристали вже закладені у структуру спеціального паперу. Готове фізичне фото має розміри 5х7.6 см.

Камера Kodak Smile оснащена 5-мегапіксельним сенсором, ширококутною оптикою f/2.8 та автоматичним спалахом. Однією з особливостей даної моделі також став об'єктив зі змінними вбудованими фільтрами.

Ціна Kodak Smile+ в Україні — від 7 350 до 10 100 грн.

Нагадаємо, компанія Ricoh анонсувала камеру GR IVx, яка поєднує масивний сенсор APS-C з новим об'єктивом.

Фокус також повідомляв, що Insta360 незабаром випустить вертикальну камеру Luna Pro зі стабілізатором 4K.