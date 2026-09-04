Компании Kodak — 138 лет: 3 самых популярных фотоаппарата бренда в 2026 году (фото)
4 сентября 1888 года американский изобретатель и предприниматель Джордж Истмен зарегистрировал название Kodak в качестве товарного знака, а также запатентовал первую портативную камеру, которая сделала фотографию доступной для миллионов людей.
В 2026 году бренд Kodak переживает новый всплеск спроса на фоне усталости поколения Z от смартфонов. По случаю 138-й годовщины компании Фокус подобрал 3 популярные современные камеры Kodak.
Kodak PixPro FZ55
Компактная камера Kodak PixPro FZ55 вышла в 2023 году и стала чрезвычайно популярной благодаря моде на эстетику lo-fi нулевых. Она понравится пользователям, которые ценят неидеальный вид фотографий, снятых на первые цифровые камеры.
Фотоапарат оснащен 16-мегапиксельным CMOS-датчиком и 5-кратным оптическим зумом, что позволяет приближать объекты без потери качества. Также имеется широкоугольный объектив 28 мм, который хорошо подходит для групповых селфи и панорамных пейзажей.
Kodak PixPro FZ55 поддерживает запись видео в формате Full HD 1080p, которое блогеры часто используют для стилизованных TikTok-видео и влогов. Также стоит отметить толщину всего 2,3 см и вес около 106 граммов, благодаря чему она легко помещается в карман или небольшую сумку. Фотоаппарат работает от литий-ионного аккумулятора и сохраняет снятые фотографии на стандартной карте SD.
- Цена Kodak FZ55 в Украине — от 7 560 до 8 800 грн.
Kodak Ektar H35
Пленочный фотоаппарат Kodak Ektar H35 2022 года работает в формате Half Frame, то есть делает два вертикальных снимка на один стандартный кадр 35-мм пленки. В связи с подорожанием пленки подобные полукадровые камеры вновь пользуются спросом, ведь с одного рулона на 36 кадров можно получить 72 фотографии.
По своей конструкции фотоаппарат Kodak Ektar H35 максимально прост, надежен и полностью независим от розеток. Он весит всего 100 граммов и работает от одной обычной батарейки типа ААА.
Kodak Ektar H35 оснащен фиксированным объективом 22 мм с диафрагмой f/9,5 и постоянной выдержкой 1/100 секунды, поэтому не требует дополнительных настроек. Для съемки в помещениях или в вечернее время предусмотрена встроенная вспышка, которая включается легким поворотом кольца вокруг объектива.
- Цена Kodak Ektar H35 в Украине — от 3 200 до 3 700 грн.
Kodak Smile+
Гибридная фотокамера Kodak Smile+, представленная в 2025 году, может делать как обычные цифровые снимки, так и использоваться в качестве камеры мгновенной печати. Через приложение Kodak Smile App также можно отправлять на печать любые снимки из своей галереи или социальных сетей.Важно
Для печати используется технология ZINK (Zero Ink). Она не требует покупки чернильных картриджей или тонеров, поскольку все цветные кристаллы уже встроены в структуру специальной бумаги. Готовая фотография имеет размеры 5×7,6 см.
Камера Kodak Smile оснащена 5-мегапиксельным сенсором, широкоугольной оптикой f/2,8 и автоматической вспышкой. Одной из особенностей данной модели также стал объектив со сменными встроенными фильтрами.
- Цена Kodak Smile+ в Украине — от 7 350 до 10 100 грн.
Напомним, компания Ricoh анонсировала камеру GR IVx, в которой сочетаются массивный сенсор формата APS-C и новый объектив.
Фокус также сообщал, что Insta360 в скором времени выпустит вертикальную камеру Luna Pro со стабилизатором 4K.