Компании Kodak — 138 лет: 3 самых популярных фотоаппарата бренда в 2026 году (фото)

4 сентября 1888 года американский изобретатель и предприниматель Джордж Истмен зарегистрировал название Kodak в качестве товарного знака, а также запатентовал первую портативную камеру, которая сделала фотографию доступной для миллионов людей.

В 2026 году бренд Kodak переживает новый всплеск спроса на фоне усталости поколения Z от смартфонов. По случаю 138-й годовщины компании Фокус подобрал 3 популярные современные камеры Kodak.

Kodak PixPro FZ55

Kodak Pixpro FZ55 Фото: digitalcameraworld

Компактная камера Kodak PixPro FZ55 вышла в 2023 году и стала чрезвычайно популярной благодаря моде на эстетику lo-fi нулевых. Она понравится пользователям, которые ценят неидеальный вид фотографий, снятых на первые цифровые камеры.

Фотоапарат оснащен 16-мегапиксельным CMOS-датчиком и 5-кратным оптическим зумом, что позволяет приближать объекты без потери качества. Также имеется широкоугольный объектив 28 мм, который хорошо подходит для групповых селфи и панорамных пейзажей.

Відео дня

Kodak PixPro FZ55 поддерживает запись видео в формате Full HD 1080p, которое блогеры часто используют для стилизованных TikTok-видео и влогов. Также стоит отметить толщину всего 2,3 см и вес около 106 граммов, благодаря чему она легко помещается в карман или небольшую сумку. Фотоаппарат работает от литий-ионного аккумулятора и сохраняет снятые фотографии на стандартной карте SD.

Цена Kodak FZ55 в Украине — от 7 560 до 8 800 грн.

Kodak Ektar H35

Kodak Ektar H35 Фото: Скриншот

Пленочный фотоаппарат Kodak Ektar H35 2022 года работает в формате Half Frame, то есть делает два вертикальных снимка на один стандартный кадр 35-мм пленки. В связи с подорожанием пленки подобные полукадровые камеры вновь пользуются спросом, ведь с одного рулона на 36 кадров можно получить 72 фотографии.

По своей конструкции фотоаппарат Kodak Ektar H35 максимально прост, надежен и полностью независим от розеток. Он весит всего 100 граммов и работает от одной обычной батарейки типа ААА.

Kodak Ektar H35 оснащен фиксированным объективом 22 мм с диафрагмой f/9,5 и постоянной выдержкой 1/100 секунды, поэтому не требует дополнительных настроек. Для съемки в помещениях или в вечернее время предусмотрена встроенная вспышка, которая включается легким поворотом кольца вокруг объектива.

Цена Kodak Ektar H35 в Украине — от 3 200 до 3 700 грн.

Kodak Smile+

Kodak Smile+ Фото: digitalcameraworld.com

Гибридная фотокамера Kodak Smile+, представленная в 2025 году, может делать как обычные цифровые снимки, так и использоваться в качестве камеры мгновенной печати. Через приложение Kodak Smile App также можно отправлять на печать любые снимки из своей галереи или социальных сетей.

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Для печати используется технология ZINK (Zero Ink). Она не требует покупки чернильных картриджей или тонеров, поскольку все цветные кристаллы уже встроены в структуру специальной бумаги. Готовая фотография имеет размеры 5×7,6 см.

Камера Kodak Smile оснащена 5-мегапиксельным сенсором, широкоугольной оптикой f/2,8 и автоматической вспышкой. Одной из особенностей данной модели также стал объектив со сменными встроенными фильтрами.

Цена Kodak Smile+ в Украине — от 7 350 до 10 100 грн.

Напомним, компания Ricoh анонсировала камеру GR IVx, в которой сочетаются массивный сенсор формата APS-C и новый объектив.

Фокус также сообщал, что Insta360 в скором времени выпустит вертикальную камеру Luna Pro со стабилизатором 4K.