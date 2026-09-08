Новый цифровой фотоаппарат в ретро-корпусе: цена и характеристики Canon EOS R8 Mark II (фото)

Компания Canon готовится представить беззеркальную камеру EOS R8 Mark II вместе с новой вспышкой Speedlite EL-5 II и эргономичной рукояткой R8 Mark II.

Фотоаппарат Canon EOS R8 Mark II будет официально анонсирован 15 сентября 2026 года. Характеристики и дизайн новинки уже раскрыл портал CanonRumors.

Сообщается, что Canon планирует использовать 24-мегапиксельный полнокадровый сенсор с диапазоном чувствительности ISO 100–102 400. Электронный затвор позволяет использовать выдержку до 1/16 000 с, однако механического затвора у камеры вообще нет.

Макет Canon EOS R8 Mark II

Одним из важных обновлений по сравнению с предыдущей моделью должен стать улучшенный автофокус, использующий алгоритмы искусственного интеллекта. Инсайдеры утверждают, что камера способна делать до 40 фотографий в секунду, а также снимать видео в формате 4K и замедленную съемку 1080p со скоростью 180 кадров в секунду.

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Canon EOS R8 Mark II работает от аккумулятора LP-E17 и имеет один слот для SD-карты. В сети также появился макет будущей фотокамеры. По мнению экспертов портала, обновленный дизайн, возможно, был вдохновлен ретро-эстетикой. Камера получила довольно угловатый корпус, а рукоятка отличается новой кожаной отделкой и более простой формой, чем у предшественника.

Ожидаемая цена Canon EOS R8 Mark II — 2180 долларов (около 97 100 грн).

Напомним, компания Ricoh анонсировала камеру GR IVx, в которой сочетаются массивный сенсор формата APS-C и новый объектив.

Фокус также сообщал, что компании Insta360 и Viltrox, по всей видимости, готовятся выпустить свои первые беззеркальные камеры.