Новий компактний фотоапарат Canon вже близько: скільки коштує EOS R8 Mark II (фото)

Компанія Canon офіційно анонсувала повнокадрову бездзеркальну камеру EOS R8 Mark II, розроблену для фотографів-любителів та творчих людей.

Компактний фотоапарат Canon EOS R8 Mark II пропонує 24,2-мегапіксельну фотозйомку, вдосконалену технологію розпізнавання об'єкта Dual Pixel CMOS AF II та відеозапис 4K60p з передискретизацією 6K. Старт продажів заплановано на жовтень 2026 року, йдеться на офіційному сайті Canon.

Canon EOS R8 Mark II

Камера Canon EOS R8 Mark II оснащена 24,2-мегапіксельним CMOS-сенсором, здатним знімати зі швидкістю 40 кадрів за секунду до 190 знімків (JPG) або 73 знімків (RAW) у повному діапазоні чутливості ISO від 50 до 204 800.

Canon EOS R8 Mark II Фото: Canon

Фотоапарат має функцію безперервної попередньої зйомки останніх 20 кадрів перед початком зйомки, при цьому всі фотографії записуються на одну SD-карту. Окрім режиму Bulb, він використовує електронний затвор, витримку якого можна встановити від 1/16 000 до 30 секунд.

Видео дня

Система Dual Pixel CMOS AF II забезпечує безперервне автофокусування зі 100% охопленням кадру, 1053 зонами автофокусування та робочим діапазоном від -7,5 до 21 EV. Для розпізнавання об'єктів тварин, людей та транспортних засобів використовується штучний інтелект, який також може надавати пріоритет фокусуванню на певних частинах тіла. Є можливість зареєструвати до десяти облич для пріоритетного фокусування.

Canon EOS R8 Mark II Фото: Canon

Що стосується відео, Canon EOS R8 Mark II дозволяє записувати відео 4K60p із передискретизацією у файли 4:2:2 10-біт H.265/HEVC зі швидкістю 225 Мбіт/с за допомогою Canon Log 3. У режимі Log 3 можна встановити значення ISO від ISO 100 до 102 400. Камера також здатна записувати відео у форматі Full HD 180p для роботи в уповільненому режимі.

Важливо

Компанії Kodak — 138 років: 3 найпопулярніші фотоапарати бренду у 2026 році (фото)

EOS R8 Mark II має роз'єм micro HDMI та 3,5-мм стереовхід для мікрофона, який можна використовувати для підключення зовнішніх моніторів та мікрофонів. Також є електронний OLED-видошукач діагоналлю 0,39 дюйма (1 см) з роздільною здатністю 2,36 мільйона точок та сенсорним РК-екраном зі змінним кутом нахилу.

Фотоапарат підтримує з’єднання 802.11ax Wi-Fi, Bluetooth 5.3 та USB-C для передачі даних, трансляції в реальному часі та дистанційного керування з комп’ютерів та смартфонів. Вага камери разом з акумулятором та картою становить 546 г.

Рекомендована ціна Canon EOS R8 Mark II —1899 доларів (близько 84 710 грн).

Canon EOS R8 Mark II Фото: Canon

Нагадаємо, Fujifilm анонсувала мініатюрну цифрову кишенькову камеру Instax Pal 2 з фізичним керуванням та широким вибором фільтрів і ефектів.

Фокус також повідомляв, що Insta360 випустила нову камеру Luna Pro, оснащену стабілізатором, 1-дюймовим сенсором та об'єктивом Leica Summicron.