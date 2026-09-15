Нова компактна цифрова камера Fujifilm у ретро-естетиці: чим здивує Instax Pal 2 (фото, відео)

Компанія Fujifilm Instax Pal 2 анонсувала мініатюрну цифрову кишенькову камеру в ретро-дизайні з фізичним керуванням та широким вибором фільтрів і ефектів зображення.

Фотографіями з Fujifilm Instax Pal 2 можна ділитися онлайн через смартфони або надсилати на сумісний принтер миттєвого друку. Про це йдеться на офіційній сторінці Fujifilm.

Fujifilm Instax Pal 2

Fujifilm Instax Pal 2 використовує 1/3,06-дюймовий CMOS-сенсор з об'єктивом af/2.2 28 мм для зйомки зображень з роздільною здатністю 3776 × 2832 пікселів (10 МП) або 1280 × 960 пікселів (1 МП) на карти microSD (до 2 ТБ). Також є автофокус з опціональним розпізнаванням обличчя.

Fujifilm Instax Pal 2 Фото: Fujifilm

Фотоапарат пропонує автоматичне налаштування чутливості ISO від 100 до 1600, автоматичну витримку від 1/4 секунди до 1/8000 секунди та 256-зонну автоматичну експозицію. Також варто відзначити 1,3-дюймовий РК-монітор із роздільною здатністю 170 000 точок, оптичний видошукач, вбудований спалах та автоспуск.

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Fujifilm Instax Pal 2 має ретро-дизайн з фізичною кнопкою спуску затвора, диском керування та рівнем, подібними до тих, що були на 35-мм плівкових камерах минулих десятиліть. Камера доступна у кольорах Duo Beige та Duo Blue.

Fujifilm Instax Pal 2 Фото: Fujifilm

У застосунку Fujifilm XApp для смартфона можна вибрати до 30 ефектів зображення. Кожну фотографію також можна обрамити, щоб вона підходила для квадратного, міні- або широкоформатного фото Instax під час друку.

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Знімки передаються на смартфон за допомогою вбудованого роз'єму USB-C камери або з'єднання Bluetooth 5.3. Для друку цифрових фотографій на сумісному фотопринтері Instax можна використовувати бездротове з'єднання.

Фотоапарат важить всього 87 г, має габарити 37,0 × 42,0 × 92,3 мм та може працювати від акумулятора до трьох годин.

Нагадаємо, Insta360 випустила камеру Luna Pro, оснащену стабілізатором, 1-дюймовим сенсором та об'єктивом Leica Summicron.

Фокус також повідомляв, що Canon готується представити бездзеркальний фотоапарат EOS R8 Mark II у ретро-стилі.