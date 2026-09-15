Новая компактная цифровая камера Fujifilm в ретро-стиле: чем удивит Instax Pal 2 (фото, видео)

Компания Fujifilm Instax Pal 2 анонсировала миниатюрную цифровую карманную камеру в ретро-дизайне с физическими элементами управления и широким выбором фильтров и эффектов для изображений.

Фотографиями, сделанными на Fujifilm Instax Pal 2, можно делиться в Интернете через смартфоны или отправлять на совместимый принтер для мгновенной печати. Об этом говорится на официальной странице Fujifilm.

Fujifilm Instax Pal 2

Fujifilm Instax Pal 2 оснащен 1/3,06-дюймовым CMOS-датчиком с объективом f/2,2 28 мм для съемки изображений с разрешением 3776 × 2832 пикселей (10 МП) или 1280 × 960 пикселей (1 МП) на карты microSD (до 2 ТБ). Также имеется автофокус с опциональным распознаванием лиц.

Fujifilm Instax Pal 2 Фото: Fujifilm

Фотоаппарат предлагает автоматическую настройку чувствительности ISO от 100 до 1600, автоматическую выдержку от 1/4 секунды до 1/8000 секунды и 256-зонную автоматическую экспозицию. Также стоит отметить 1,3-дюймовый ЖК-монитор с разрешением 170 000 точек, оптический видоискатель, встроенную вспышку и автоспуск.

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Fujifilm Instax Pal 2 отличается ретро-дизайном с физической кнопкой спуска затвора, диском управления и уровнем, напоминающими те, что были на 35-мм пленочных камерах прошлых десятилетий. Камера доступна в цветах Duo Beige и Duo Blue.

Fujifilm Instax Pal 2 Фото: Fujifilm

В приложении Fujifilm XApp для смартфона можно выбрать до 30 эффектов для изображений. Каждую фотографию также можно обрезать так, чтобы она подходила для квадратного, мини- или широкоформатного фото Instax при печати.

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Снимки передаются на смартфон через встроенный разъем USB-C камеры или по Bluetooth 5.3. Для печати цифровых фотографий на совместимом фотопринтере Instax можно использовать беспроводное соединение.

Фотоаппарат весит всего 87 г, имеет размеры 37,0 × 42,0 × 92,3 мм и может работать от аккумулятора до трех часов.

Напомним, что компания Insta360 выпустила камеру Luna Pro, оснащенную стабилизатором, 1-дюймовым сенсором и объективом Leica Summicron.

Фокус также сообщал, что Canon готовится представить беззеркальную фотокамеру EOS R8 Mark II в ретро-стиле.