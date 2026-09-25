Вийшла камера Nikon Z5IIC для контенту в соцмережі: ціна та можливості новинки (фото)

Компанія Nikon представила камеру Z5IIC дебютувала з 24,5-мегапіксельним сенсором, відео N-RAW 12-біт 4K60p, гібридним автофокусуванням зі штучним інтелектом та 7,5-стоповою стабілізацією.

Фотоапарат Nikon Z5IIC розроблений для творців контенту, які бажають кращої якості зображення, ніж можуть запропонувати смартфони. Ціна та характеристики новинки вже розкриті на офіційному сайті Nikon.

Nikon Z5IIC

Камера оснащена 3,2-дюймовим сенсорним екраном зі змінним кутом нахилу для зручного попереднього перегляду під час зйомки 24,5-мегапіксельних селфі або відео 4K60p. Доступно 15 режимів разом із налаштовуваними пресетами, які допомагають досягнути бажаної картинки.

Nikon Z5IIC Фото: Nikon

Nikon Z5IIC використовує 24,5-мегапіксельний сенсор, здатний знімати до 30 кадрів за секунду завдяки можливості використовувати механічний або електронний затвор для заморожування зображень з витримкою до 1/4000 або 1/2000 с відповідно.

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Діапазон чутливості матриці становить від -4 до +17 EV, а діапазон ISO — від 50 до 204 800. Це дозволяє записувати відео високої роздільної здатності у форматі 4K60p та зберігати високоякісні 12-бітні відеофайли у форматі N-RAW.

Nikon Z5IIC Фото: Скриншот

Nikon Z5IIC має 5-осьовий стабілізатор зображення, який забезпечує до 7,5 стопів стабілізації для зйомки в умовах слабкого освітлення. Фотоапарат також можна використовувати для прямої трансляції, підключивши його до ноутбука або смартфона.

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Також є 3,2-дюймовий сенсорний дисплей, який повертається на 170°. Його можна використовувати для селфі, перегляду відзнятого контенту та вибору режимів зйомки. При бажанні навіть можна створити власний колірний режим.

Вага Nikon Z5IIC становить 538 г, а габарити — 134 x 80,5 x 72 мм. Nikon обіцяє 85 хвилин роботи від акумулятора, чого має вистачити на 390 знімків.

Ціна Nikon Z5IIC — 1399,95 доларів (близько 63 020 грн).

Nikon Z5IIC Фото: Nikon

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