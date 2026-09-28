Компактный смартфон с хорошей камерой и АКБ на 8000 мАч: раскрыта цена Honor Magic 9 (фото)

Компания Honor раскрыла цену и ключевые характеристики смартфона Magic 9. Ранее бренд сообщал, что базовый флагман будет официально представлен 28 сентября.

Накануне мероприятия Magic Grand Ceremony, на котором будет представлен Honor Magic 9, компания приоткрыла некоторые подробности о новинке. Об этом пишет Gizmochina.

Сообщается, что Honor Magic 9 будет продаваться с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной постоянной памяти. Доступные цвета — Rice White, Curtain Black, Opening White и Olive Green.

Цвета Honor Magic 9 Фото: Honor

Honor Magic 9 получил 6,37-дюймовым дисплей процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

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Что касается камеры, Honor Magic 9 может похвастаться 200-мегапиксельным основным объективом, 200-мегапиксельным телеобъективом и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Остальные характеристики будут раскрыты непосредственно во время презентации.

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Honor также выделяет цену Magic 9 как главное преимущество, отмечая, что этот смартфон предлагает больше оперативной памяти и вдвое больше встроенной памяти по сравнению с базовыми версиями Find X10 и Vivo X500.

Стартовая цена Honor Magic 9 в конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ — 900 долларов (примерно 40 340 грн).

Honor Magic 9 Фото: Скриншот

Напомним, что компании Oppo и Vivo представили свои флагманские смартфоны Find X10 Pro Max и X500 Pro Max.

Фокус также сообщал, что Oppo Reno 16 FS получил одну из лучших камер в среднем ценовом сегменте.