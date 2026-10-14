Камерофони Oppo Find X10 та X10 Pro Max вже близько: перші приклади знімків (фото)

Компанія Oppo 21 жовтня офіційно представить на міжнародному ринку флагмани Find X10 та Find X10 Pro Max, орієнтовані на фотозйомку.

Оскільки серія Oppo Find X10 вже кілька тижнів доступна у Китаї, експерти порталу GSMArena поділились першим тестовими фотографіями, зробленими на Find X10 та Find X10 Pro Max.

Як зазначають у виданні, зйомка на Oppo Find X10 відчувається практично так само преміально, як і на Oppo Find X9 Ultra. Автор огляду похвалив швидкий інтерфейс камери та миттєве перемикання між об'єктивами. Однак варто враховувати, що Oppo прибрала окрему кнопку камери збоку, яка була присутня в Find X9 Pro.

Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10 Фото на Oppo Find X10

Базовий Oppo Find X10 оснащений основною камерою Samsung на 200 МП, надширококутною камерою на 50 МП, перископічним телеоб'єктивом на 200 МП та фронтальною камерою на 50 МП.

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Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max Фото на Oppo Find X10 Pro Max

Своєю чергою Oppo Find X10 Pro Max може похвалитися першою у світі потрійною 200-мегапіксельною камерою, доповнену додатковим мультиспектральним сенсором для підвищення точності передачі кольору. Фронтальна камера має роздільну здатність 50 МП.

Ціна Oppo Find X10 — від 1399 євро.

Ціна Oppo Find X10 Pro Max — від 1799 євро.

Oppo Find X10 Pro Max та Find X10 Фото: gsmarena.com

Нагадаємо, Honor офіційно представила флагманський смартфон Magic 9 Pro Max, оснащений двома 200-мегапіксельними камерами.

Фокус також повідомляв, що Oppo Reno 16 FS може конкурувати з деякими значно дорожчим смартфонами за якістю фотографій.