Бюджетный флагман с хорошей камерой и мощным чипом: рассекречен новый Android-смартфон

Недавно в Китае вышел флагманский смартфон OnePlus 16. Теперь компания, судя по всему, готовит его более доступную версию OnePlus 16R.

Ключевые характеристики будущего субфлагмана OnePlus 16R раскрыл портал GSMArena со ссылкой на источники.

Источники сообщают, что OnePlus 16R уже находится на этапе производственного тестирования (PVT) и тестируется с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это флагманский процессор компании Qualcomm, выпущенный для премиальных Android-смартфонов и планшетов в 2025 году.

OnePlus 15R Фото: expertreviews.com

Также сообщается, что OnePlus 16R получит тройную заднюю камеру, которая будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный телеобъектив. Примечательно, что в прошлогодней модели OnePlus 16R не было телеобъектива.

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По данным инсайдера, OnePlus 16R будет работать на недавно анонсированной операционной системе ColorOS 17. Смартфон также будет оснащен дисплеем с частотой обновления 165 Гц и аккумулятором емкостью более 7500 мАч.

Напомним, что OnePlus, вероятно, готовится выпустить ещё один субфлагманский смартфон под названием Ace 7 Pro.

Фокус также сообщал, что компания Nex Computer готовится представить первый смартфон на базе Windows 11.