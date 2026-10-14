Дешевший флагман хорошою камерою та потужним чипом: розсекречено новий Android-смартфон

Нещодавно у Китаї вийшов флагманський смартфон OnePlus 16. Тепер компанія, схоже, готує його доступнішу версію OnePlus 16R.

Ключові характеристики майбутнього субфлагмана OnePlus 16R розкрив портал GSMArena з посиланням на джерела.

Витоки свідчать, що OnePlus 16R вже перебуває на етапі виробничого тестування (PVT) та тестується з чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це флагманський процесор від компанії Qualcomm, випущений для преміальних Android-смартфонів та планшетів у 2025 році.

OnePlus 15R Фото: expertreviews.com

Також повідомляється, що OnePlus 16R отримає потрійну задню камеру, що включатиме 50-мегапіксельний основний сенсор, 50-мегапіксельний надширококутний модуль та 50-мегапіксельний телеоб'єктив. Примітно, що у торішнього OnePlus 16R не було телеоб'єктива.

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За даними інсайдера, OnePlus 16R використовуватиме нещодавно анонсовану операційну систему ColorOS 17. Смартфон також матиме дисплей із частотою оновлення 165 Гц, акумулятор ємністю понад 7500 мАг.

Нагадаємо, OnePlus, ймовірно, готується випустити ще один субфлагманський смартфон під назвою Ace 7 Pro.

Фокус також повідомляв, що компанія Nex Computer готується представити перший смартфон на базі Windows 11.