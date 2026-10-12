Дешевший Android-флагман з камерою на 200 МП: новинка OnePlus розсекречена до анонсу

Компанія OnePlus, схоже, готує новий субфлагманський смартфон Ace 7 Pro, який позиціонується як дешевша версія OnePlus 16.

Майбутній смартфон OnePlus вже з’явився на Geekbench 6 під номером моделі PMS110. Експерти лабораторії Whylab ідентифікували його як OnePlus Ace 7 Pro.

Новинка працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5. На Geekbench 6 він набрав 3627 балів в одноядерному тесті та 11 016 балів у багатоядерному тесті.

OnePlus 16 Фото: OnePlus

Також повідомляється, що OnePlus Ace 7 Pro отримає вентилятор охолодження, дисплей з частотою 185 Гц та основну камеру на 200 МП. Примітно, що дорожчий OnePlus 16 теж використовує основну камеру ISOCELL HPE з роздільною здатністю 200 МП та діагоналлю 1/1,4 дюйма.

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Що стосується процесора, OnePlus 16 оснащений найновішим Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, тоді як OnePlus Ace 7 Pro отримав чипсет попереднього покоління, який також використовується у OnePlus 15.

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Як зазначає Notebookcheck, користувачі, зацікавлені в OnePlus 16, можуть розглянути OnePlus Ace 7 Pro як дешевшу альтернативу флагману.

Нагадаємо, субфлагман OnePlus Ace 7 отримає чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, вбудований кулер, акумулятор ємністю 9000 мА·год та дисплей із частотою оновлення 185 Гц.

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