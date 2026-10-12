Самый недорогой Android-флагман с камерой на 200 МП: новинка OnePlus раскрыта до анонса

Компания OnePlus, судя по всему, готовит новый субфлагманский смартфон Ace 7 Pro, который позиционируется как более доступная версия OnePlus 16.

Будущий смартфон OnePlus уже появился в Geekbench 6 под номером модели PMS110. Эксперты лаборатории Whylab идентифицировали его как OnePlus Ace 7 Pro.

Новинка работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. В тесте Geekbench 6 он набрал 3627 баллов в одноядерном тесте и 11 016 баллов в многоядерном тесте.

OnePlus 16 Фото: OnePlus

Также сообщается, что OnePlus Ace 7 Pro будет оснащен вентилятором охлаждения, дисплеем с частотой обновления 185 Гц и основной камерой на 200 МП. Примечательно, что более дорогой OnePlus 16 также использует основную камеру ISOCELL HPE с разрешением 200 МП и диагональю 1/1,4 дюйма.

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Что касается процессора, OnePlus 16 оснащен новейшим Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, тогда как OnePlus Ace 7 Pro получил чипсет предыдущего поколения, который также используется в OnePlus 15.

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Как отмечает Notebookcheck, пользователи, заинтересованные в OnePlus 16, могут рассмотреть OnePlus Ace 7 Pro в качестве более доступной альтернативы флагману.

Напомним, что субфлагман OnePlus Ace 7 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, встроенным охладителем, аккумулятором емкостью 9000 мА·ч и дисплеем с частотой обновления 185 Гц.

Фокус также сообщал, что смартфон Redmi Note 17 Pro продемонстрировал чрезвычайно длительное время автономной работы в ходе независимого тестирования.