Недорогой, но выносливый смартфон Xiaomi: какая модель удивила в тестах аккумулятора (фото)

Смартфон Redmi Note 17 Pro от Xiaomi продемонстрировал чрезвычайно длительное время автономной работы в ходе независимого тестирования.

Смартфон Redmi Note 17 Pro может похвастаться одним из самых выносливых аккумуляторов в среднем ценовом диапазоне. К такому выводу пришли эксперты портала Notebookcheck, которые провели тесты на автономность.

В этой модели Redmi используется кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 8340 мАч в сочетании с достаточно энергоэффективным процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Аккумулятор поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт.

Redmi Note 17 Pro Фото: notebookcheck.com

Redmi Note 17 Pro оснащен дисплеем CrystalRes AMOLED с частотой обновления 120 Гц, который в среднем потребляет меньше энергии, чем его прямой конкурент Samsung Galaxy A57. В то же время у него еще есть потенциал для оптимизации энергопотребления.

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Тесты Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro Фото: notebookcheck.com

В ходе тестирования Redmi Note 17 Pro проработал более 29 часов без подзарядки. Этого должно хватить на два дня обычного использования. Если экономить заряд, смартфон может проработать значительно дольше.

Что касается активного использования, в тесте на постоянную нагрузку Redmi Note 17 Pro проработал более 6 часов. Тестирование включало непрерывную GPS-навигацию, мобильную связь через 5G и максимальную яркость экрана.

Кремний-углеродный аккумулятор Redmi Note 17 Pro также отличается высокой устойчивостью к экстремальным условиям. Аккумулятор выдерживает экстремальные температуры от -40 °C до 75 °C.

Цена Redmi Note 17 Pro в Украине — от 15 002 грн.

Напомним, недавно вышел бюджетный смартфон Vivo Y32 с аккумулятором емкостью 8000 мАч.

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