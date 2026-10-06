Смартфон до 7000 грн для качественных селфи: Honor представила недорогую новинку (фото)

Компания Honor представила бюджетный смартфон X5d s, который отличается дополнительным дисплеем на задней панели.

Второй дисплей Honor X5d s позволяет делать селфи с помощью основной камеры, а также отображает уведомления о звонках, инструменты для управления воспроизведением мультимедиа и многое другое. Характеристики устройства уже появились на сайте Honor.

Honor X5d s оснащён 6,78-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720x1576, частотой обновления 90 Гц и типовой яркостью 600 нит. Задний экран имеет диагональ 2,01 дюйма и разрешение 240x296.

Honor X5d s Фото: Honor

Смартфон оснащён основной камерой на 50 МП с диафрагмой f/1,8 и фронтальной камерой на 5 МП с диафрагмой f/2,0. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев.

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Honor X5d s работает под управлением Android 16 на базе процессора Unisoc T610 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Телефон имеет габариты 168,3 x 78,5 x 8,72 мм, весит 214 г и защищен по стандарту IP52.

Цена Honor X5d s — около 150 долларов (примерно 6700 грн).

Honor X5d s Фото: Honor

Напомним, 12 октября выйдет флагманский смартфон OnePlus 16 с мощным аккумулятором и поддержкой быстрой зарядки.

Фокус также сообщал, что HMD готовится представить новый бюджетный смартфон на Android на базе процессора MediaTek Helio G100.