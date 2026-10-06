Смартфон до 7000 грн для якісних селфі: Honor представила недорогу новинку (фото)

Компанія Honor представила бюджетний смартфон X5d s, який вирізняється додатковим дисплеєм на задній панелі.

Другий дисплей Honor X5d s дозволяє робити селфі на основну камеру, а також відображає сповіщення про дзвінки, інструменти для керування відтворенням медіа та багато іншого. Характеристики пристрою вже з’явились на сайті Honor.

Honor X5d s оснащений 6,78-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 720x1576, частотою оновлення 90 Гц та типовою яскравістю 600 ніт. Задній екран має діагональ 2,01 дюймів та роздільну здатність 240x296.

Honor X5d s Фото: Honor

Смартфон використовує основну камеру на 50 МП з діафрагмою f/1.8 та фронтальну камеру на 5 МП з діафрагмою f/2.0. Акумулятор ємністю 6000 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 15 Вт. У кнопку живлення вбудований сканер відбитків пальців.

Видео дня

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

Honor X5d s працює під управлінням Android 16 на базі процесора Unisoc T610, у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Телефон має габарити 168,3 x 78,5 x 8,72 мм, важить 214 г та захищений за стандартом IP52.

Ціна Honor X5d s — близько 150 доларів (приблизно 6700 грн).

Honor X5d s Фото: Honor

Нагадаємо, 12 жовтня вийде флагманський смартфон OnePlus 16 з потужним акумулятором та підтримкою швидкої зарядки.

Фокус також повідомляв, що HMD готується представити новий бюджетний смартфон на Android на базі процесора MediaTek Helio G100.