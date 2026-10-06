Смартфон до 7000 грн для якісних селфі: Honor представила недорогу новинку (фото)
Компанія Honor представила бюджетний смартфон X5d s, який вирізняється додатковим дисплеєм на задній панелі.
Другий дисплей Honor X5d s дозволяє робити селфі на основну камеру, а також відображає сповіщення про дзвінки, інструменти для керування відтворенням медіа та багато іншого. Характеристики пристрою вже з’явились на сайті Honor.
Honor X5d s оснащений 6,78-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 720x1576, частотою оновлення 90 Гц та типовою яскравістю 600 ніт. Задній екран має діагональ 2,01 дюймів та роздільну здатність 240x296.
Смартфон використовує основну камеру на 50 МП з діафрагмою f/1.8 та фронтальну камеру на 5 МП з діафрагмою f/2.0. Акумулятор ємністю 6000 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 15 Вт. У кнопку живлення вбудований сканер відбитків пальців.
Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції?
Honor X5d s працює під управлінням Android 16 на базі процесора Unisoc T610, у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Телефон має габарити 168,3 x 78,5 x 8,72 мм, важить 214 г та захищений за стандартом IP52.
- Ціна Honor X5d s — близько 150 доларів (приблизно 6700 грн).
Нагадаємо, 12 жовтня вийде флагманський смартфон OnePlus 16 з потужним акумулятором та підтримкою швидкої зарядки.
Фокус також повідомляв, що HMD готується представити новий бюджетний смартфон на Android на базі процесора MediaTek Helio G100.