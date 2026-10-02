Новий стандарт для Android: флагман з батареєю 9000 мАг офіційно підтверджений (фото)

Майбутній флагманський смартфон OnePlus 16 вийде 12 жовтня з надзвичайно потужним акумулятором та підтримкою швидкої зарядки.

Акумулятор OnePlus 16 стане найбільшим в історії бренду. Чутки про його велику ємність підтвердив президент OnePlus China Лі Цзе Луї підтвердив у своєму блозі на Weibo.

Повідомляється, що OnePlus 16 отримає батарею на 9000 мАг, що є рідкістю для сучасних класних флагманів. Для порівняння, попередній OnePlus 15 мав акумулятор ємністю 7300 мАг, що також вважалось солідним показником.

Рендер OnePlus16 Фото: OnePlus

OnePlus, схоже, прагне встановити новий стандарт часу роботи акумулятора смартфона, не роблячи його громіздким. Акумулятор OnePlus 16 підтримуватиме швидку бездротову зарядку потужністю 50 Вт, а також функцію bypass charging.

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Що стосується інших характеристик OnePlus 16, витоки вказують на процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 SoC, дисплей з підтримкою частоти оновлення до 185 Гц, основну камеру на 200 МП , надширококутну камеру на 50 МП, телескопічну камеру на 50 МП, а також світлові ефекти на задній панелі кольорового варіанту Tomorrow's Starlight.

Нагадаємо, POCO офіційно представила недорогий смартфон C95 Pro з акумулятором ємністю 7500 мАг.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi Redmi Note 17 5G витримав майже 20 годин роботи від акумулятора.