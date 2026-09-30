Працює 3 дні без підзарядки: бюджетний смартфон Redmi здивував у тестах акумулятора 7700 мА·год

Телефон Xiaomi Redmi Note 17 5G перевірили на автономність, і гаджет продемонстрував майже 20 годин активного використання завдяки акумулятору ємністю 7700 мА·год.

Новинка перевершила попередні моделі бренду, а також дорожчу модель Redmi Note 17 Pro. Результатами тестування смартфона діляться експерти видання GSMArena.

Характеристики та особливості Redmi Note 17 5G

Xiaomi Redmi Note 17 5G отримав великий 6,99-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю FHD+ (375 ppi). Смартфон використовує 4-нм процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 разом із 6/8 ГБ оперативної пам'яті — базове рішення, яке споживає мало енергії, але й продуктивністю не вражає. При цьому камера стала простішою: замість колишнього 108-мегапіксельного датчика в Redmi Note 15 встановлено модуль на 50 Мп. Ємність накопичувача UFS 2.2 — 128/256 ГБ.

Видео дня

Тобто загалом, оскільки зараз на ринку пам’яті спостерігається криза і встановити більш потужне обладнання, зберігши помірну ціну, не вдалося, у Redmi Note 17 5G головний акцент зробили на акумуляторі. Що стосується процесора, то у смартфона переважають моделі, що вийшли раніше, на кшталт POCO M8 Pro. Але, як показали тести, перевага нового пристрою в плані автономності є незаперечною.

Комплектація Redmi Note 17 5G Фото: gsmarena.com

Результати тестів акумулятора Redmi Note 17 5G

GSMArena Battery Test 2.0 — це комплексний тест, що поєднує в собі кілька сценаріїв, на основі яких потім обчислюється середній результат із певним співвідношенням різних завдань — показник Active Use Score (індекс активного використання). У Redmi Note 17 цей показник становить 19 годин 39 хвилин — майже на п’ять з половиною годин довше, ніж у торішнього Redmi Note 15 5G (14 годин 11 хвилин).

Показники батареї в окремих завданнях в ізоляції:

Телефонні розмови: 34 години 41 хвилина

34 години 41 хвилина Перегляд відео: 26 годин 40 хвилин

26 годин 40 хвилин Веб-серфінг: 19 годин 14 хвилин

19 годин 14 хвилин Ігри: 10 годин 58 хвилин

Тест акумулятора Redmi Note 17 5G від експертів GSMArena Фото: gsmarena.com

Швидкість заряджання від фірмового адаптера потужністю 45 Вт виявилася помірною. За 15 хвилин акумулятор заряджається на 23%, за півгодини — на 41%, а на повне заряджання до 100% потрібно 1 година 25 хвилин. Модель також підтримує реверсивну дротову зарядку потужністю 22,5 Вт, працюючи як зовнішній акумулятор для інших гаджетів.

Redmi Note 17 5G проти головних конкурентів

Під час тестування з’ясувалося, що Redmi Note 17 5G працює довше, ніж старша модель Redmi Note 17 Pro (17 годин 31 хвилина). Незважаючи на те, що у версії Note 17 Pro акумулятор більший (8340 мА·год), чіпсет Snapdragon 6s Gen 4 споживає більше енергії під час ігор, а дисплей "Прошки" має вищу роздільну здатність.

У рейтингу GSMArena за автономністю лідирує Realme 16T з акумулятором на 8000 мА·год (22 години 42 хвилини), однак у нього встановлений простий екран із роздільною здатністю 720p.

У свою чергу, POCO M8 Pro з акумулятором на 6500 мА·год поступається за загальним часом роботи (16 годин 10 хвилин), але заряджається набагато швидше завдяки адаптеру на 100 Вт (83 % за 30 хвилин).

Samsung Galaxy A37 з акумулятором на 5000 мА·год залишився далеко позаду, пропрацювавши лише 13 годин 48 хвилин.

На практиці, за словами оглядачів, ємності 7700 мА·год у Redmi Note 17 5G спокійно вистачає на два-три дні помірного використання. Єдиний мінус — зарядка могла б бути швидшою, хоча б 67 Вт були б доречними.

Раніше повідомлялося, що в AnTuTu оприлюднили офіційні результати тестування OnePlus 16.

Також "Фокус" писав про трійку найкращих недорогих смартфонів 2026 року. Наводимо найкращі моделі з потужними акумуляторами, які зараз є у продажу.