Топ-3 недорогих смартфонів 2026 року: найкращі моделі з потужними акумуляторами (фото)

Доступні смартфони брендів Xiaomi, Redmi та POCO у 2026 році мають чудові дисплеї та акумулятори ємністю до 7700 мА·год у ціновій категорії до 16 000 гривень.

Фокус підібрав три перевірені моделі з оптимальним співвідношенням надійності, кількості камер та часу роботи.

Xiaomi Redmi Note 17

Базовий телефон для тих, кому потрібен величезний екран діагоналлю 7 дюймів і максимальна автономність. Нова модель вийшла цієї осені.

Смартфон оснащений 6,99-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2396x1080, піковою яскравістю 1800 ніт та захисним склом Gorilla Glass 7i. Платформа пристрою побудована на 6-нм процесорі Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (у Redmi Note 17 5G — Snapdragon 4 Gen 4) з відеоприскорювачем Adreno 610, 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 2.2 на 256 ГБ. Передбачено слот для карт пам’яті microSD. Телефон працює на базі Android 16 з оболонкою HyperOS 3.

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Головною перевагою Redmi Note 17 є акумулятор ємністю 7700 мА·год із підтримкою дротового заряджання потужністю 45 Вт та реверсивного заряджання потужністю 22,5 Вт. Основна камера представлена 50-мегапіксельним датчиком зі світлосилою f/1,8, а спереду встановлено сенсор на 16 Мп. Корпус важить 224 грами при товщині 8,5 мм, захищений від бризок за стандартом IP65 та оснащений сканером відбитків пальців під екраном і стереодинаміками.

Ціна в Україні:

Xiaomi Redmi Note 17 6/256 ГБ — 11 999 грн.

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POCO M8 Pro 5G

Гідний і цілком продуктивний пристрій із швидкою 100-ватною зарядкою та екраном без мерехтіння.

Смартфон оснащений 6,83-дюймовим 12-бітним AMOLED-дисплеєм (68 млрд відтінків) з роздільною здатністю 2772x1280, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 3200 ніт, захисним склом Gorilla Glass Victus 2 та безпечною частотою ШІМ 3840 Гц. Швидкодію Poco M8 Pro 5G забезпечує 4-нм чіпсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 з графічним процесором Adreno 810, 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ стандарту UFS 2.2. У тесті AnTuTu v10 модель набирає 817 222 бали.

POCO M8 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Основна 50-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією доповнена 8-мегапіксельним надширококутним модулем, а фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Акумулятор ємністю 6500 мА·год заряджається до 100% за 40 хвилин завдяки зарядному пристрою потужністю 100 Вт, що входить до комплекту. Корпус POCO M8 Pro 5G захищений за стандартом IP68/IP69K, оснащений потужними стереодинаміками з Dolby Atmos. Телефон розрахований на чотири великі оновлення Android.

Ціна в Україні:

Poco M8 Pro 5G 8/256 ГБ — 15 617 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Збалансований недорогий камерофон із фотосенсором на 200 Мп та захистом корпусу від падінь і вологи.

Модель оснащена 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2772x1280, частотою оновлення 120 Гц, ПДМ 3840 Гц і піковою яскравістю 3200 ніт (виміри автояскравості показали 1901 ніт) під склом Gorilla Glass Victus 2. Платформа смартфона побудована на 4-нм чіпі MediaTek Dimensity 7400 Ultra з відеочіпом Mali-G615 MC2, 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 2.2 об'ємом 256 ГБ. У бенчмарку AnTuTu v10 пристрій набирає 652 862 бали.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Головною перевагою Redmi Note 15 Pro 5G стала основна камера на 200 Мп з оптичною стабілізацією та світлосилою f/1.7, яку доповнює 8-Мп надширококутний датчик з кутом огляду 120 градусів. Навіть у новішому Redmi Note 17 Pro встановлена камера, яка за параметрами значно поступається цій. Акумулятор ємністю 6580 мА·год підтримує зарядку потужністю 45 Вт та реверсивну зарядку потужністю 22,5 Вт. Корпус телефону захищений за найвищими стандартами IP68/IP69K, витримує падіння з висоти до 2,5 метрів і отримає 4 оновлення ОС.

Ціна в Україні:

Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 ГБ — 15 899 грн.

Також Фокус писав про смартфони з найкращими характеристиками у своїй ціновій категорії. Флагманські телефони у 2026 році продовжують дорожчати, проте на ринку є дешевші моделі від POCO, Google та OnePlus із потужними процесорами, просунутими камерами та ємними акумуляторами.