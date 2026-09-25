Смартфони з найкращими параметрами за свою ціну: 3 доступні альтернативи флагманам 2026 року

Флагманські смартфони у 2026 році продовжують дорожчати, проте на ринку є дешевші моделі від POCO, Google та OnePlus із потужними процесорами, сучасними камерами та ємними акумуляторами.

Фокус відібрав три пристрої з найкращим співвідношенням характеристик і вартості станом на осінь 2026 року, розмістивши їх у порядку зростання ціни в Україні.

POCO F8 Pro

Субфлагман від POCO пропонує найвищу тактову частоту процесора у ціновій категорії до 25 000 гривень.

POCO F8 Pro оснащений 6,59-дюймовим 12-бітним AMOLED-екраном (68 млрд відтінків) з роздільною здатністю 2510x1156, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю до 3500 ніт (виміри типової автояскравості показали 1094 ніт) та безпечною частотою ШІМ 2560 Гц під склом Gorilla Glass 7i. За швидкодію відповідає 3-нм процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite з відеочіпом Adreno 830, 12 ГБ оперативної пам'яті та швидкісним накопичувачем UFS 4.1 на 256/512 ГБ. У бенчмарку AnTuTu v10 телефон набирає 2 480 773 бали.

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Poco F8 Pro підтримує 100-ватну зарядку Xiaomi HyperCharge, але вона продається окремо Фото: gsmarena.com

Основна камера смартфона на 50 Мп з оптичною стабілізацією доповнена 50-Мп телеоб'єктивом із 2,5-кратним оптичним зумом та 8-Мп надширококутним датчиком. Джерелом живлення є акумулятор ємністю 6210 мА·год із 100-ватним дротовим заряджанням (100% за 37 хвилин) та реверсивним заряджанням на 22,5 Вт. Корпус телефону має товщину 8 мм при вазі 199 грамів, захищений за стандартом IP68 і оснащений стереодинаміками з налаштуванням Bose та ультразвуковим сканером відбитків пальців. Прошивка — HyperOS 3 на базі Android 16.

Ціна в Україні:

POCO F8 Pro 12/256 ГБ — 24 999 грн.

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Google Pixel 9 Pro

Цей камерофон вирізняється "чистою" операційною системою Android, тривалою підтримкою та значним обсягом оперативної пам’яті.

На тлі подорожчання чіпів пам'яті у 2026 році багато флагманів виходять максимум із 12 ГБ оперативної пам'яті, тоді як Google Pixel 9 Pro вже у базовій версії пропонує 16 ГБ оперативної пам'яті. Пристрій оснащений 6,3-дюймовим екраном LTPO OLED з роздільною здатністю 2856x1280, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3000 ніт (у тестах зафіксовано 2331 ніт). Усередині встановлено 4-нм процесор Google Tensor G4 із накопичувачем UFS 3.1 на 128 ГБ і більше. Результат смартфона в AnTuTu v10 становить 1 088 917 балів — середній показник за сучасними мірками, але не в цьому головна особливість цієї лінійки. Телефон вийшов у 2024 році з гарантією 7 років оновлень ОС, з яких на даний момент залишилося щонайменше п’ять років підтримки.

Google Pixel 9 Pro: чудовий флагман для фотографії, який подешевшав з моменту виходу і заслуговує на увагу у 2026 році Фото: The Guardian

Система камер — головна перевага Pixel 9 Pro. Вона поєднує 50-Мп основний модуль із OIS, 48-Мп перископ із 5-кратним оптичним зумом та 48-Мп надширококутний сенсор із фазовим автофокусом. У системі є безліч цікавих ШІ-фішок для фото, а обробка знятого матеріалу у "пікселів" традиційно одна з найкращих у галузі. Фронтальна камера на 42 Мп також оснащена автофокусом. Акумулятор ємністю 4700 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 27 Вт (55% за 30 хвилин) та бездротову — до 21 Вт. Вага гаджета становить 199 грамів, а корпус захищений за стандартом IP68.

Ціна в Україні:

Google Pixel 9 Pro 16/128 ГБ — від 27 899 грн.

OnePlus 15T

Цей компактний субфлагман приваблює поєднанням екрана з частотою 165 Гц, акумулятора ємністю 7500 мА·год та топового процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

OnePlus 15T отримав 6,32-дюймовий дисплей AMOLED із роздільною здатністю 2640x1216, підтримкою 10 біт (1 млрд кольорів), частотою оновлення 165 Гц, піковою яскравістю 3600 ніт і частотою ШІМ 3840 Гц. Апаратна платформа — 3-нм чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з графічним процесором Adreno 840, 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.1 об'ємом від 256 ГБ. Телефон працює під управлінням операційної системи Android 16 із оболонкою OxygenOS 16.

OnePlus 15T пропонує унікальне поєднання потужного процесора та великого акумулятора в компактному корпусі Фото: Gizmochina

У корпус товщиною 8,4 мм виробник вмонтував акумулятор ємністю 7500 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт (61 % за 30 хвилин) та бездротової зарядки потужністю 50 Вт. На задній панелі встановлено 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією та 50-Мп телеоб'єктив із 3,5-кратним оптичним зумом. Смартфон важить 194 грами, оснащений піддисплейним ультразвуковим сканером і захищений від води та пилу за стандартами IP68/IP69K.

Ціна в Україні:

OnePlus 15T 12/256 ГБ — від 28 029 грн.

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