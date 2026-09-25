Смартфоны с лучшими параметрами за свою цену: 3 доступные альтернативы флагманам 2026 года

Флагманские телефоны в 2026 году продолжают расти в цене, однако на рынке есть более дешевые модели от POCO, Google и OnePlus с мощными процессорами, продвинутыми камерами и емкими батареями.

Фокус отобрал три аппарата с лучшим балансом характеристик и стоимости по состоянию на осень 2026 года, расположив их в порядке возрастания цены в Украине.

POCO F8 Pro

Субфлагман от POCO предлагает максимальную скорость процессора в ценовой категории до 25 000 гривен.

POCO F8 Pro оборудован 6,59-дюймовым 12-битным AMOLED-экраном (68 млрд оттенков) с разрешением 2510x1156, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 3500 нит (замеры типичной автояркости показали 1094 нит) и безопасной частотой ШИМ 2560 Гц под стеклом Gorilla Glass 7i. За быстродействие отвечает 3-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с видеочипом Adreno 830, 12 ГБ оперативной памяти и скоростным накопителем UFS 4.1 на 256/512 ГБ. В бенчмарке AnTuTu v10 телефон выдает 2 480 773 балла.

Видео дня

Poco F8 Pro поддерживает 100-ваттную зарядку Xiaomi HyperCharge, но она продается отдельно Фото: gsmarena.com

Основная камера смартфона на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнена 50-Мп телеобъективом с 2,5-кратным оптическим зумом и 8-Мп сверхширокоугольным датчиком. Источником питания служит батарея емкостью 6210 мАч со 100-ваттной проводной зарядкой (100% за 37 минут) и реверсивной зарядкой на 22,5 Вт. Корпус телефона имеет толщину 8 мм при весе 199 граммов, защищен по стандарту IP68 и получил стереодинамики с настройкой Bose и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Прошивка — HyperOS 3 на базе Android 16.

Цена в Украине:

POCO F8 Pro 12/256GB — 24 999 грн.

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Google Pixel 9 Pro

Компактный камерофон выделяется чистой операционной системой Android, длительной поддержкой и внушительным объемом оперативной памяти.

На фоне подорожания чипов памяти в 2026 году многие флагманы выходят максимум с 12 ГБ ОЗУ, тогда как Google Pixel 9 Pro уже в базовой версии предлагает 16 ГБ оперативной памяти. Аппарат оснащен 6,3-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 2856x1280, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит (в тестах зафиксировано 2331 нит). Внутри установлен 4-нм процессор Google Tensor G4 с накопителем UFS 3.1 на 128 ГБ и выше. Результат смартфона в AnTuTu v10 составляет 1 088 917 баллов — середняк по сегодняшним меркам, но не в этом главная фишка этой линейки. Телефон вышел в 2024 году с гарантией 7 лет обновлений ОС, из которых на данный момент осталось не менее пяти лет поддержки.

Google Pixel 9 Pro: отличныйфотофлагман, который подешевел с момента выхода и стоит внимания в 2026-м Фото: The Guardian

Система камер — главный козырь Pixel 9 Pro. Она объединяет 50-Мп главный модуль с OIS, 48-Мп перископ с 5-кратным оптическим зумом и 48-Мп сверхширокоугольный сенсор с фазовым автофокусом. В системе есть множество интересных ИИ-фишек для фото, а обработка снятых материалов у "пикселей" традиционно одна из лучших в отрасли. Фронтальная камера на 42 Мп также оснащена автофокусом. Батарея на 4700 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт (55% за 30 минут) и беспроводную до 21 Вт. Вес гаджета составляет 199 граммов, а корпус защищен по стандарту IP68.

Цена в Украине:

Google Pixel 9 Pro 16/128GB — от 27 899 грн.

OnePlus 15T

Компактный субфлагман привлекает сочетанием экрана с частотой 165 Гц, аккумулятора на 7500 мАч и топового процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

OnePlus 15T получил 6,32-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2640x1216, поддержкой 10 бит (1 млрд цветов), кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и частотой ШИМ 3840 Гц. Аппаратная платформа — 3-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840, 12 ГБ оперативной памяти и хранилище UFS 4.1 объемом от 256 ГБ. Телефон работает под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой OxygenOS 16.

OnePlus 15T предлагает уникальное соотношение мощного чипа и большой АКБ в компактном корпусе Фото: Gizmochina

В корпус толщиной 8,4 мм производитель поместил батарею емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 100 Вт (61% за 30 минут) и беспроводной на 50 Вт. На тыльной панели установлена 50-мегапиксельная ведущая камера с оптической стабилизацией и 50-Мп телефото-модуль с 3,5-кратным оптическим зумом. Смартфон весит 194 грамма, оснащен подэкранным ультразвуковым сканером и защищен от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K.

Цена в Украине:

OnePlus 15T 12/256GB — от 28 029 грн.

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