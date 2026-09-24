Стоит ли покупать iPhone 18 Pro Max: плюсы и минусы смартфона по версии экспертов (фото)

Смартфон iPhone 18 Pro Max получил процессор Apple A20 Pro на базе 2-нм техпроцесса, уменьшенный на 35% вырез Dynamic Island и основную камеру с переменной диафрагмой. Но оправдывают ли эти апгрейды возросшую цену?

Модель также предлагает увеличенный аккумулятор и ускоренную проводную зарядку. Эксперты GSMArena провели детальное тестирование флагмана и оценили пользу новых инженерных решений.

Технические характеристики iPhone 18 Pro Max

Дисплей: 6,9" LTPO Super Retina XDR OLED, 2868x1320, 120 Гц, пиковая яркость до 3000 нит (измерено 2722 нит), стекло Ceramic Shield 2.

6,9" LTPO Super Retina XDR OLED, 2868x1320, 120 Гц, пиковая яркость до 3000 нит (измерено 2722 нит), стекло Ceramic Shield 2. Процессор: 2-нм Apple A20 Pro (6 ядер CPU до 4,93 ГГц, 7-ядерный GPU, 32-ядерный Neural Engine), 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, испарительная камера увеличена в 3 раза.

2-нм Apple A20 Pro (6 ядер CPU до 4,93 ГГц, 7-ядерный GPU, 32-ядерный Neural Engine), 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, испарительная камера увеличена в 3 раза. Память: 256 ГБ и 512 ГБ (быстрая память TLC), 1 ТБ и 2 ТБ (память QLC со снижением скорости записи при заполнении хранилища).

256 ГБ и 512 ГБ (быстрая память TLC), 1 ТБ и 2 ТБ (память QLC со снижением скорости записи при заполнении хранилища). Камеры: основная 48 Мп (f/1.48–f/4.0, 24 мм, OIS sensor-shift 2-го поколения), 48 Мп телефото (4x оптический зум, 100 мм, OIS), 48 Мп сверхширокоугольная (13 мм), лидар TOF 3D; фронтальная 18 Мп с автофокусом.

основная 48 Мп (f/1.48–f/4.0, 24 мм, OIS sensor-shift 2-го поколения), 48 Мп телефото (4x оптический зум, 100 мм, OIS), 48 Мп сверхширокоугольная (13 мм), лидар TOF 3D; фронтальная 18 Мп с автофокусом. Батарея и зарядка: 5391 мАч (в версии с физической SIM), проводная зарядка мощностью до 54 Вт, беспроводная MagSafe/Qi2 на 25 Вт.

5391 мАч (в версии с физической SIM), проводная зарядка мощностью до 54 Вт, беспроводная MagSafe/Qi2 на 25 Вт. Корпус: алюминиевая рама, стекло Ceramic Shield сзади, защита IP68 (погружение до 6 метров), вес 249 г.

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Экран iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Экран и переменная диафрагма камеры

Вырез Dynamic Island уменьшился на 35% благодаря переносу инфракрасной камеры Face ID под поверхность экрана. За счет этого в строке состояния теперь помещаются три активных виджета Live Activities. Дисплей LTPO Super Retina XDR OLED сохранил диагональ 6,9 дюйма и плотность пикселей 460 ppi. В тестах яркости экран выдал 969 нит в автоматическом режиме и 2722 нит на пике в HDR-сценах, а минимальная яркость составила всего 1 нит для комфортного использования в темноте.

Главным аппаратным изменением камеры стал шестилепестковый механизм переменной диафрагмы с четырьмя фиксированными значениями: f/1.48, f/1.8, f/2.8 и f/4.0. В приложении появились ручные настройки выдержки и баланса белого.

Диафрагма мало влияет именно на размытие фона из-за минимальной дистанции фокусировки в 17,5 см, однако максимальное раскрытие f/1.48 уместно при слабом освещении, а закрытие до f/4.0 полезно для контроля выдержки в видеосъемке.

По сути, она обеспечивает точечный контроль над вхождением света для разных условий: при наведении на яркое солнце картинка выглядит естественнее и не пересвечена, в темноте конечно стоит оставлять f/1.48.

Телеобъектив 4x и сверхширокоугольный модуль остались прежними.

Изменяемая диафрагма iPhone 18 Pro Max в интерфейсе камеры Фото: gsmarena.com

Результаты бенчмарков и тесты батареи iPhone 18 Pro Max

Чипсет Apple A20 Pro показал существенный отрыв в тестах благодаря возросшей пропускной способности памяти:

AnTuTu v11: 3 463 072 балла (против 2 331 417 у iPhone 17 Pro Max).

3 463 072 балла (против 2 331 417 у iPhone 17 Pro Max). Geekbench 6: 4735 баллов в одноядерном и 12 794 балла в многоядерном тесте.

4735 баллов в одноядерном и 12 794 балла в многоядерном тесте. Тест активного использования (Active Use Score): 19:20 часов (звонки — 31:23 ч, веб-серфинг — 17:13 ч, видео — 26:12 ч, игры — 12:09 ч).

19:20 часов (звонки — 31:23 ч, веб-серфинг — 17:13 ч, видео — 26:12 ч, игры — 12:09 ч). Скорость зарядки: 50% емкости за 15 минут, 81% за полчаса и 100% за 55 минут при использовании адаптера с поддержкой протокола AVS мощностью от 60 Вт.

Тест батареи iPhone 18 Pro Max от GSMArena Фото: gsmarena.com

Вердикт экспертов

Обозреватели называют iPhone 18 Pro Max типичным минорным обновлением. Смартфон предлагает высокую автономность, качественный дисплей и отличную скорость работы, однако реальных поводов для перехода с прошлогоднего iPhone 17 Pro Max новинка не дает.

Покупка оправдана для владельцев iPhone 15 Pro Max и более старых моделей: в этом случае прирост времени работы, скорость чипа A20 Pro и возможности камер будут заметны сразу.

При этом эксперты рекомендуют по возможности избегать версий на 1 ТБ и 2 ТБ из-за более медленной памяти QLC, отдавая предпочтение базовым вариантам на 256 или 512 ГБ. Стартовая цена флагмана составляет 1299 долларов в США.

Цена в Украине:

Apple iPhone 18 Pro Max 256GB — 84 999 грн

iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Преимущества и недостатки iPhone 18 Pro Max

Преимущества:

Прочный корпус с надежной защитой.

Крупный экран LTPO OLED и уменьшенный вырез Dynamic Island.

Заметно выросшее время автономной работы.

Быстрая проводная и беспроводная зарядка.

Отличное звучание динамиков.

Передовой уровень производительности.

Высокое качество фотосъемки на все модули.

Отличное качество записи видео.

Недостатки:

Ощутимый вес корпуса.

Качество фотографий могло быть и лучше, эксперты ожидали чуть большего.

Пользователи в Европе пока лишены доступа к функциям Siri AI.

Управление файлами в iOS остается неудобным для новичков в экосистеме.

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