Стоит ли покупать iPhone 18 Pro Max: плюсы и минусы смартфона по версии экспертов (фото)
Смартфон iPhone 18 Pro Max получил процессор Apple A20 Pro на базе 2-нм техпроцесса, уменьшенный на 35% вырез Dynamic Island и основную камеру с переменной диафрагмой. Но оправдывают ли эти апгрейды возросшую цену?
Модель также предлагает увеличенный аккумулятор и ускоренную проводную зарядку. Эксперты GSMArena провели детальное тестирование флагмана и оценили пользу новых инженерных решений.
Технические характеристики iPhone 18 Pro Max
- Дисплей: 6,9" LTPO Super Retina XDR OLED, 2868x1320, 120 Гц, пиковая яркость до 3000 нит (измерено 2722 нит), стекло Ceramic Shield 2.
- Процессор: 2-нм Apple A20 Pro (6 ядер CPU до 4,93 ГГц, 7-ядерный GPU, 32-ядерный Neural Engine), 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, испарительная камера увеличена в 3 раза.
- Память: 256 ГБ и 512 ГБ (быстрая память TLC), 1 ТБ и 2 ТБ (память QLC со снижением скорости записи при заполнении хранилища).
- Камеры: основная 48 Мп (f/1.48–f/4.0, 24 мм, OIS sensor-shift 2-го поколения), 48 Мп телефото (4x оптический зум, 100 мм, OIS), 48 Мп сверхширокоугольная (13 мм), лидар TOF 3D; фронтальная 18 Мп с автофокусом.
- Батарея и зарядка: 5391 мАч (в версии с физической SIM), проводная зарядка мощностью до 54 Вт, беспроводная MagSafe/Qi2 на 25 Вт.
- Корпус: алюминиевая рама, стекло Ceramic Shield сзади, защита IP68 (погружение до 6 метров), вес 249 г.
Экран и переменная диафрагма камеры
Вырез Dynamic Island уменьшился на 35% благодаря переносу инфракрасной камеры Face ID под поверхность экрана. За счет этого в строке состояния теперь помещаются три активных виджета Live Activities. Дисплей LTPO Super Retina XDR OLED сохранил диагональ 6,9 дюйма и плотность пикселей 460 ppi. В тестах яркости экран выдал 969 нит в автоматическом режиме и 2722 нит на пике в HDR-сценах, а минимальная яркость составила всего 1 нит для комфортного использования в темноте.
Главным аппаратным изменением камеры стал шестилепестковый механизм переменной диафрагмы с четырьмя фиксированными значениями: f/1.48, f/1.8, f/2.8 и f/4.0. В приложении появились ручные настройки выдержки и баланса белого.
Диафрагма мало влияет именно на размытие фона из-за минимальной дистанции фокусировки в 17,5 см, однако максимальное раскрытие f/1.48 уместно при слабом освещении, а закрытие до f/4.0 полезно для контроля выдержки в видеосъемке.
По сути, она обеспечивает точечный контроль над вхождением света для разных условий: при наведении на яркое солнце картинка выглядит естественнее и не пересвечена, в темноте конечно стоит оставлять f/1.48.
Телеобъектив 4x и сверхширокоугольный модуль остались прежними.
Результаты бенчмарков и тесты батареи iPhone 18 Pro Max
Чипсет Apple A20 Pro показал существенный отрыв в тестах благодаря возросшей пропускной способности памяти:
- AnTuTu v11: 3 463 072 балла (против 2 331 417 у iPhone 17 Pro Max).
- Geekbench 6: 4735 баллов в одноядерном и 12 794 балла в многоядерном тесте.
- Тест активного использования (Active Use Score): 19:20 часов (звонки — 31:23 ч, веб-серфинг — 17:13 ч, видео — 26:12 ч, игры — 12:09 ч).
- Скорость зарядки: 50% емкости за 15 минут, 81% за полчаса и 100% за 55 минут при использовании адаптера с поддержкой протокола AVS мощностью от 60 Вт.
Вердикт экспертов
Обозреватели называют iPhone 18 Pro Max типичным минорным обновлением. Смартфон предлагает высокую автономность, качественный дисплей и отличную скорость работы, однако реальных поводов для перехода с прошлогоднего iPhone 17 Pro Max новинка не дает.
Покупка оправдана для владельцев iPhone 15 Pro Max и более старых моделей: в этом случае прирост времени работы, скорость чипа A20 Pro и возможности камер будут заметны сразу.
При этом эксперты рекомендуют по возможности избегать версий на 1 ТБ и 2 ТБ из-за более медленной памяти QLC, отдавая предпочтение базовым вариантам на 256 или 512 ГБ. Стартовая цена флагмана составляет 1299 долларов в США.
Цена в Украине:
- Apple iPhone 18 Pro Max 256GB — 84 999 грн
Преимущества и недостатки iPhone 18 Pro Max
Преимущества:
- Прочный корпус с надежной защитой.
- Крупный экран LTPO OLED и уменьшенный вырез Dynamic Island.
- Заметно выросшее время автономной работы.
- Быстрая проводная и беспроводная зарядка.
- Отличное звучание динамиков.
- Передовой уровень производительности.
- Высокое качество фотосъемки на все модули.
- Отличное качество записи видео.
Недостатки:
- Ощутимый вес корпуса.
- Качество фотографий могло быть и лучше, эксперты ожидали чуть большего.
- Пользователи в Европе пока лишены доступа к функциям Siri AI.
- Управление файлами в iOS остается неудобным для новичков в экосистеме.
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