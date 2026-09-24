Чи варто купувати iPhone 18 Pro Max: переваги та недоліки смартфона на думку експертів (фото)

Смартфон iPhone 18 Pro Max отримав процесор Apple A20 Pro, виготовлений за 2-нм технологічним процесом, виріз Dynamic Island, розмір якого зменшено на 35%, та основну камеру зі змінною діафрагмою. Але чи виправдовують ці оновлення підвищену ціну?

Ця модель також оснащена акумулятором більшої ємності та підтримує прискорену дротову зарядку. Експерти GSMArena провели детальне тестування цього флагмана та оцінили переваги нових технічних рішень.

Технічні характеристики iPhone 18 Pro Max

Дисплей: 6,9" LTPO Super Retina XDR OLED, 2868x1320, 120 Гц, пікова яскравість до 3000 ніт (виміряно 2722 ніт), скло Ceramic Shield 2.

6,9" LTPO Super Retina XDR OLED, 2868x1320, 120 Гц, пікова яскравість до 3000 ніт (виміряно 2722 ніт), скло Ceramic Shield 2. Процесор: 2-нм Apple A20 Pro (6 ядер CPU до 4,93 ГГц, 7-ядерний графічний процесор, 32-ядерний Neural Engine), 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, випарна камера збільшена в 3 рази.

2-нм Apple A20 Pro (6 ядер CPU до 4,93 ГГц, 7-ядерний графічний процесор, 32-ядерний Neural Engine), 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, випарна камера збільшена в 3 рази. Пам'ять: 256 ГБ і 512 ГБ (швидка пам'ять TLC), 1 ТБ і 2 ТБ (пам'ять QLC зі зниженням швидкості запису при заповненні сховища).

256 ГБ і 512 ГБ (швидка пам'ять TLC), 1 ТБ і 2 ТБ (пам'ять QLC зі зниженням швидкості запису при заповненні сховища). Камери: основна 48 Мп (f/1,48–f/4,0, 24 мм, OIS sensor-shift 2-го покоління), 48 Мп телеоб'єктив (4x оптичний зум, 100 мм, OIS), 48 Мп надширококутна (13 мм), лідар TOF 3D; фронтальна 18 Мп з автофокусом.

основна 48 Мп (f/1,48–f/4,0, 24 мм, OIS sensor-shift 2-го покоління), 48 Мп телеоб'єктив (4x оптичний зум, 100 мм, OIS), 48 Мп надширококутна (13 мм), лідар TOF 3D; фронтальна 18 Мп з автофокусом. Акумулятор і зарядка: 5391 мА·год (у версії з фізичною SIM-картою), дротова зарядка потужністю до 54 Вт, бездротова MagSafe/Qi2 на 25 Вт.

5391 мА·год (у версії з фізичною SIM-картою), дротова зарядка потужністю до 54 Вт, бездротова MagSafe/Qi2 на 25 Вт. Корпус: алюмінієва рама, скло Ceramic Shield ззаду, захист IP68 (занурення до 6 метрів), вага 249 г.

Видео дня

Екран iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Екран і змінна діафрагма камери

Виріз Dynamic Island зменшився на 35 % завдяки переміщенню інфрачервоної камери Face ID під поверхню екрана. Завдяки цьому у рядку стану тепер розміщуються три активні віджети Live Activities. Дисплей LTPO Super Retina XDR OLED зберіг діагональ 6,9 дюйма та щільність пікселів 460 ppi. У тестах яскравості екран показав 969 ніт в автоматичному режимі та 2722 ніт на піку в HDR-сценах, а мінімальна яскравість становила всього 1 ніт для комфортного використання в темряві.

Головною апаратною зміною в камері став шестипелюстковий механізм змінної діафрагми з чотирма фіксованими значеннями: f/1,48, f/1,8, f/2,8 та f/4,0. У додатку з’явилися ручні налаштування витримки та балансу білого.

Діафрагма мало впливає саме на розмиття фону через мінімальну відстань фокусування в 17,5 см, проте максимальне розкриття f/1,48 доречне при слабкому освітленні, а закриття до f/4,0 корисне для контролю витримки під час відеозйомки.

По суті, вона забезпечує точний контроль над проникненням світла в різних умовах: при наведенні на яскраве сонце зображення виглядає природніше і не переекспоноване, а в темряві, звісно, варто залишати f/1,48.

Телеоб'єктив із 4-кратним збільшенням та надширококутний модуль залишилися без змін.

Регульована діафрагма iPhone 18 Pro Max в інтерфейсі камери Фото: gsmarena.com

Результати бенчмарків та тести акумулятора iPhone 18 Pro Max

Чіпсет Apple A20 Pro продемонстрував значну перевагу в тестах завдяки підвищеній пропускній здатності пам'яті:

AnTuTu v11: 3 463 072 балів (проти 2 331 417 у iPhone 17 Pro Max).

3 463 072 балів (проти 2 331 417 у iPhone 17 Pro Max). Geekbench 6: 4 735 балів у одноядерному та 12 794 балів у багатоядерному тесті.

4 735 балів у одноядерному та 12 794 балів у багатоядерному тесті. Тест активного використання (Active Use Score): 19:20 годин (дзвінки — 31:23 год, веб-серфінг — 17:13 год, відео — 26:12 год, ігри — 12:09 год).

19:20 годин (дзвінки — 31:23 год, веб-серфінг — 17:13 год, відео — 26:12 год, ігри — 12:09 год). Швидкість заряджання: 50 % ємності за 15 хвилин, 81 % за півгодини та 100 % за 55 хвилин при використанні адаптера з підтримкою протоколу AVS потужністю від 60 Вт.

Тест акумулятора iPhone 18 Pro Max від GSMArena Фото: gsmarena.com

Висновок експертів

Оглядачі називають iPhone 18 Pro Max типовим незначним оновленням. Смартфон відрізняється високою автономністю, якісним дисплеєм і чудовою швидкістю роботи, проте реальних причин для переходу з минулорічного iPhone 17 Pro Max ця новинка не дає.

Ця покупка виправдана для власників iPhone 15 Pro Max та старіших моделей: у цьому випадку збільшення часу роботи, швидкість чіпа A20 Pro та можливості камер стануть помітними одразу.

При цьому експерти рекомендують, по можливості, уникати моделей на 1 ТБ і 2 ТБ через повільнішу пам'ять QLC, віддаючи перевагу базовим варіантам на 256 або 512 ГБ. Стартова ціна флагмана становить 1299 доларів у США.

Ціна в Україні:

Apple iPhone 18 Pro Max 256 ГБ — 84 999 грн

iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Переваги та недоліки iPhone 18 Pro Max

Переваги:

Міцний корпус із надійним захистом.

Великий екран LTPO OLED і зменшений виріз Dynamic Island.

Значно збільшений час автономної роботи.

Швидка дротова та бездротова зарядка.

Відмінне звучання динаміків.

Передовий рівень продуктивності.

Висока якість фотозйомки на всіх модулях.

Відмінна якість запису відео.

Недоліки:

Корпус відчутно важкий.

Якість фотографій могла б бути й кращою, експерти очікували трохи більшого.

Користувачі в Європі поки що не мають доступу до функцій Siri AI.

Управління файлами в iOS залишається незручним для новачків у цій екосистемі.

Раніше повідомлялося про найкращі альтернативи iPhone Duo: "розкладні" моделі Pixel, Samsung та Motorola.