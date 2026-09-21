5 лучших китайских смартфонов 2026 года: что предлагают POCO, Xiaomi, Redmagic, Honor (фото)

Обзор моделей POCO X8 Pro, Xiaomi 17 Ultra, Honor Magic V6, Redmagic 11S Pro и Honor Magic 8 Pro.

Китайские флагманы могут составить достойную конкуренцию южнокорейским Samsung, а также американским iPhone, уверены эксперты издания bgr.com, предлагающие обратить внимание на пять моделей.

Xiaomi 17 Ultra

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: Скриншот

Флагман с камерой от Leica и поддержкой обновлений безопасности в течение 6 лет — это Xiaomi 17 Ultra. В качестве основного модуля камеры используется дюймовый сенсор; также имеются сверхширокоугольная камера на 50 МП, телеобъектив на 200 МП с оптическим зумом (от 3,2x до 4,3x) и фронтальная камера на 50 МП.

Даже базовая модель Xiaomi 17 превосходит iPhone 17, не говоря уже о версии Ultra, отмечают тестировщики. Смартфон оснащен 6,73-дюймовым LTPO OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ и аккумулятором емкостью 6000 мА·ч, а также имеет защиту по стандартам IP68/IP69. Маркировка IP означает защиту от проникновения: стандарт IP68 гарантирует полную защиту от пыли и водонепроницаемость (в определенных пределах). Xiaomi 17 Ultra выдержит попадание брызг или пролитой жидкости, но это не значит, что он переживет длительное пребывание в бассейне.

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Несмотря на мощную "начинку", фирменная оболочка HyperOS (версия Android от Xiaomi) "из коробки" перегружена лишним софтом, а блок камер выглядит громоздким; впрочем, хороший чехол и удаление ненужных приложений легко решают эти проблемы.

На момент написания статьи минимальная цена при заказе Xiaomi 17 Ultra (модель зеленого цвета с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти) составляет 1119 долларов, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти обойдется в 999 долларов.

Honor Magic 8 Pro

Смартфон Honor Magic 8 Pro Фото: hdblog.it

Модель Magic 8 Pro от Honor — универсальный смартфон, предлагающий более выгодное соотношение цены и качества по сравнению с Xiaomi 17 Ultra. Тем, кто предпочитает более "чистую" и удобную операционную систему, понравится Magic OS 10 (на базе Android 16): она отличается лаконичностью, но при этом включает в себя функции ИИ. Камера также не подводит: устройство оснащено основным модулем на 50 МП, телеобъективом на 200 МП с 3,7-кратным оптическим зумом и фронтальной камерой на 50 МП; все они поддерживаются передовыми технологиями стабилизации изображения и качественной съемки при слабом освещении.

Что касается технических характеристик, Magic 8 Pro получил 6,71-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также емкий кремний-углеродный аккумулятор на 6270 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 80 Вт. Honor также гарантирует 7 лет обновлений Android и патчей безопасности, обеспечивает поддержку функций Google Gemini и оснащает смартфон отдельной кнопкой для вызова ИИ-сервисов.

Honor Magic 8 Pro можно заказать по цене от 799 долларов за модель белого цвета с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти; версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти обойдется на 200 долларов дороже.

Honor Magic V6

Смартфон Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Главная проблема складных смартфонов — излишняя громоздкость. На этом фоне выделяется Honor Magic V6: его толщина составляет 4,1 мм в разложенном виде и 8,8 мм — в сложенном. Оба экрана выполнены по технологии OLED и поддерживают отображение 1,07 млрд цветов; диагональ внешнего дисплея составляет 6,52 дюйма, а внутреннего — внушительные 7,95 дюйма. Камеры обычно являются "ахиллесовой пятой" складных устройств, но Magic V6 оснащен основной камерой на 50 Мп, телеобъективом на 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным объективом на 50 Мп. Пусть это не лучший набор по сравнению с традиционными флагманами, но для складных смартфонов показатели отличные.

Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite, оснащено 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом от 256 ГБ до 1 ТБ. Емкость кремний-углеродного аккумулятора составляет 6660 мА·ч, чего достаточно для 24 часов работы внутреннего экрана. Покупатели также получают преимущество в виде 7-летней поддержки обновлений безопасности и системы Android (в данном случае — фирменной оболочки Magic OS 10 на базе Android 16).

Цены начинаются от 1499 долларов за модель в черном цвете с конфигурацией 12/256 ГБ. Версия 12/512 ГБ стоит 1699 долларов, модель 16/512 ГБ — 1799 долларов, а версия 16 ГБ / 1 ТБ — 1999 долларов.

Redmagic 11S Pro

Смартфон Redmagic 11S Pro Фото: blog.nbb.com

Redmagic 11S Pro — нишевый смартфон для геймеров, которым важна высокая производительность. Он предназначен для пользователей, желающих запускать эмуляторы и новейшие мобильные игры, но не придающих особого значения качеству фотосъемки. Основной модуль на 50 МП дополнен сверхширокоугольным объективом на 50 МП с оптической стабилизацией (OIS) и фронтальной камерой на 16 МП.

"Железо" просто зверь: процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с игровым сопроцессором Redmagic RedCore R4 и системой оптимизации Energy Cube 3.0. RedCore R4 отвечает за игровые задачи, а Energy Cube 3.0 — это программно-аппаратный комплекс, максимизирующий быстродействие, качество графики и время автономной работы. За охлаждение отвечает испарительная камера с термоинтерфейсом из жидкого металла и турбовентилятор, вращающийся со скоростью 24 000 об/мин, так что можно не бояться перегрева даже при эмуляции игр с Nintendo Switch. Емкость аккумулятора составляет внушительные 7500 мА·ч; поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт (как проводная, так и беспроводная). Этого с запасом хватает для работы стереодинамиков, системы тактильной отдачи 4D и сенсорных триггеров с частотой опроса 520 Гц.

Redmagic 11S Pro (12 ГБ / 256 ГБ) стоит 989 ​​долларов, но стоит обратить внимание и на предыдущую версию — Red Magic 11 Pro: она всего на 20 долларов дороже, зато предлагает 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ.

POCO X8 Pro

Смартфон POCO X8 Pro Фото: gsmarena.com

POCO X8 Pro предлагает отличное соотношение цены и качества, включая весьма неплохую камеру. А именно: основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольный модуль на 8 МП и фронтальную камеру на 20 МП. Они не выдающиеся, но и не плохие — просто добротные и функциональные.

Именно здесь проявляется выгода предложения: X8 Pro оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 или 512 ГБ, а также внушительным аккумулятором емкостью 6500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. К сожалению, беспроводная зарядка не поддерживается, но это небольшая жертва, учитывая цену.

Покупатели получают более качественную поддержку ПО по сравнению с другими бюджетными моделями от крупных брендов. А именно: 4 обновления Android и 6 лет обновлений безопасности.

Модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит около 450 долларов, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти — примерно 600 долларов.

Ранее сообщалось, что 100 устройств Xiaomi получат новую HyperOS 4. Компания объявила, какие именно устройства получат крупное обновление HyperOS 4, и представила график его развертывания.