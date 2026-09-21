100 устройств Xiaomi получат новую HyperOS 4: график выпуска для смартфонов, планшетов, ТВ
Компания Xiaomi объявила, какие именно устройства получат крупное обновление HyperOS 4, и представила график его развертывания.
Список весьма обширен, поскольку компания внедряет это обновление для широкого спектра устройств, включая смартфоны, планшеты, умные телевизоры, носимую электронику, умные колонки и умные дисплеи, пишет gizmochina.com.
Важно отметить, что график выпуска HyperOS 4 был объявлен только для китайского рынка. Что касается глобального рынка, то здесь уже запущена бета-программа, а сроки выхода стабильной версии будут озвучены компанией в ближайшее время.
Обычно Xiaomi начинает глобальное распространение обновлений через несколько недель после их выхода в Китае. Таким образом, можно ожидать, что глобальный выпуск HyperOS 4 начнется уже в следующем месяце, обращают внимание авторы.
График выпуска обновления Xiaomi HyperOS 4
Первый этап развертывания HyperOS 4 уже начался для новейших флагманских смартфонов и планшетов, таких как Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi Pad 8 Pro. Xiaomi планирует обновить все поддерживаемые телефоны и планшеты до HyperOS 4 к декабрю; завершение процесса развертывания намечено на январь 2027 года.
Сентябрь 2026
Смартфоны:
- Xiaomi 17 Ultra,
- Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition,
- Xiaomi 17 Pro Max,
- Xiaomi 17 Pro,
- Xiaomi 17,
- Xiaomi Mix Flip 2,
- Redmi K90 Pro Max,
- Redmi K90 Pro,
- Redmi K90 Pro Lamborghini Edition,
- Redmi K90
Планшеты:
- Xiaomi Pad 8 Pro,
- Xiaomi Pad 8
Октябрь 2026
Смартфоны:
- Xiaomi 16 Ultra,
- Xiaomi 16 Pro,
- Xiaomi 16
- Redmi K80 Pro,
- Redmi K80 Extreme Edition
- Redmi Turbo 4 Pro,
- Redmi Turbo 4
Планшеты:
- Xiaomi Pad 7 Ultra
Смарт-телевизоры:
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025,
- Xiaomi TV S Mini LED 2025
- Xiaomi Redmi Smart TV X 2025
- Xiaomi Redmi A Pro 2025
К 15 ноября 2026
Смартфоны:
- Xiaomi 15 Pro,
- Xiaomi 15 Pro Titanium Edition,
- Xiaomi 15 Ultra,
- Xiaomi 15S Pro,
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Redmi K80,
- Redmi K80 Pro Champion Edition
- Redmi K70 Extreme Edition,
- Redmi K70
- Redmi Turbo 3,
- Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition
Планшеты:
- Xiaomi Pad 7S Pro,
- Xiaomi Pad 7 Pro,
- Xiaomi Pad 7 Max,
- Xiaomi Pad 7
- Redmi Pad Pro
К 30 ноября 2026
Смартфоны:
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi Note 15 Pro+,
- Redmi Note 15
Планшеты:
- Redmi Pad Pro 5G,
- Redmi Pad 2,
- Redmi Pad 2 Explorer Edition,
- Redmi Pad 2 5G
Смарт-телевизоры:
- Серия Xiaomi TV S Mini LED
- Redmi MAX 2025
Декабрь 2026 года
Смартфоны:
- Xiaomi 14 Pro,
- Xiaomi 14 Pro Titanium Edition,
- Xiaomi 14 Pro Satellite Edition,
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra,
- Xiaomi 13 Pro,
- Xiaomi 13
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 13 Limited Edition
- Redmi K70E
- Redmi Note 14 Pro+,
- Redmi Note 14 Pro,
- Redmi Note 14 5G
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi Note 13 Pro+,
- Redmi Note 13 Pro,
- Redmi Note 13 5G,
- Redmi Note 13R Pro,
- Redmi Note 13R
- Redmi 14R 5G,
- Redmi 14C 5G
- Redmi 13R 5G,
- Redmi 13 5G,
- Redmi 13C 5G
Планшеты:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4,
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi Pad SE 8.7 4G,
- Redmi Pad SE
Смарт-телевизоры:
- Redmi Smart TV A Pro 2025,
- Redmi Smart TV A 2025
- Xiaomi TV A Pro 2025
Носимые устройства:
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S3
Январь 2027
Смарт-телевизоры:
- Серия Xiaomi TV S Pro Mini LED
- Серия Xiaomi TV S 2024
- REDMI Smart TV X 2024
- REDMI Smart TV A 2024
- REDMI MAX 100 2025
Умные колонки:
- Xiaomi Sound Pro,
- Xiaomi Sound,
- Xiaomi Sound Move
- Xiaomi Xiaoai Speaker Pro,
- Xiaomi Xiaoai Speaker
Дисплеи:
- Xiaomi Smart Home Display 6/10
Ранее сообщали о том, что старые смартфоны Samsung Galaxy тоже получат новую ОС One UI 9. Компания подтвердила точные даты выхода обновления для устройств Galaxy S25, Galaxy S23 FE и ряда складных моделей.