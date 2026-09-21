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Диджитал

100 устройств Xiaomi получат новую HyperOS 4: график выпуска для смартфонов, планшетов, ТВ

Xiaomi 13
Смартфон Xiaomi 13: иллюстративное фото | Фото: techadvisor.com

Компания Xiaomi объявила, какие именно устройства получат крупное обновление HyperOS 4, и представила график его развертывания.

Список весьма обширен, поскольку компания внедряет это обновление для широкого спектра устройств, включая смартфоны, планшеты, умные телевизоры, носимую электронику, умные колонки и умные дисплеи, пишет gizmochina.com.

Важно отметить, что график выпуска HyperOS 4 был объявлен только для китайского рынка. Что касается глобального рынка, то здесь уже запущена бета-программа, а сроки выхода стабильной версии будут озвучены компанией в ближайшее время.

Обычно Xiaomi начинает глобальное распространение обновлений через несколько недель после их выхода в Китае. Таким образом, можно ожидать, что глобальный выпуск HyperOS 4 начнется уже в следующем месяце, обращают внимание авторы.

Видео дня
Xiaomi Pad 8 Pro
Планшет Xiaomi Pad 8 Pro
Фото: gsmarena.com

График выпуска обновления Xiaomi HyperOS 4

Первый этап развертывания HyperOS 4 уже начался для новейших флагманских смартфонов и планшетов, таких как Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi Pad 8 Pro. Xiaomi планирует обновить все поддерживаемые телефоны и планшеты до HyperOS 4 к декабрю; завершение процесса развертывания намечено на январь 2027 года.

Сентябрь 2026

Смартфоны:

  • Xiaomi 17 Ultra,
  • Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition,
  • Xiaomi 17 Pro Max,
  • Xiaomi 17 Pro,
  • Xiaomi 17,
  • Xiaomi Mix Flip 2,
  • Redmi K90 Pro Max,
  • Redmi K90 Pro,
  • Redmi K90 Pro Lamborghini Edition,
  • Redmi K90

Планшеты:

  • Xiaomi Pad 8 Pro,
  • Xiaomi Pad 8
Redmi K80
Смартфоны Redmi K80
Фото: Скриншот

Октябрь 2026

Смартфоны:

  • Xiaomi 16 Ultra,
  • Xiaomi 16 Pro,
  • Xiaomi 16
  • Redmi K80 Pro,
  • Redmi K80 Extreme Edition
  • Redmi Turbo 4 Pro,
  • Redmi Turbo 4

Планшеты:

  • Xiaomi Pad 7 Ultra

Смарт-телевизоры:

  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025,
  • Xiaomi TV S Mini LED 2025
  • Xiaomi Redmi Smart TV X 2025
  • Xiaomi Redmi A Pro 2025
Xiaomi 14
Смартфон Xiaomi 14
Фото: Wired

К 15 ноября 2026

Смартфоны:

  • Xiaomi 15 Pro,
  • Xiaomi 15 Pro Titanium Edition,
  • Xiaomi 15 Ultra,
  • Xiaomi 15S Pro,
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Redmi K80,
  • Redmi K80 Pro Champion Edition
  • Redmi K70 Extreme Edition,
  • Redmi K70
  • Redmi Turbo 3,
  • Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition

Планшеты:

  • Xiaomi Pad 7S Pro,
  • Xiaomi Pad 7 Pro,
  • Xiaomi Pad 7 Max,
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi Pad Pro
Redmi Pad 2
Планшет Redmi Pad 2
Фото: gsmarena.com

К 30 ноября 2026

Смартфоны:

  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi Note 15 Pro+,
  • Redmi Note 15

Планшеты:

  • Redmi Pad Pro 5G,
  • Redmi Pad 2,
  • Redmi Pad 2 Explorer Edition,
  • Redmi Pad 2 5G

Смарт-телевизоры:

  • Серия Xiaomi TV S Mini LED
  • Redmi MAX 2025
Xiaomi 13
Смартфон Xiaomi 13
Фото: notebookcheck.com

Декабрь 2026 года

Смартфоны:

  • Xiaomi 14 Pro,
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Edition,
  • Xiaomi 14 Pro Satellite Edition,
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi 13 Ultra,
  • Xiaomi 13 Pro,
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi 13 Limited Edition
  • Redmi K70E
  • Redmi Note 14 Pro+,
  • Redmi Note 14 Pro,
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi K60 Extreme Edition
  • Redmi Note 13 Pro+,
  • Redmi Note 13 Pro,
  • Redmi Note 13 5G,
  • Redmi Note 13R Pro,
  • Redmi Note 13R
  • Redmi 14R 5G,
  • Redmi 14C 5G
  • Redmi 13R 5G,
  • Redmi 13 5G,
  • Redmi 13C 5G

Планшеты:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4,
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Redmi Pad SE 8.7 4G,
  • Redmi Pad SE

Смарт-телевизоры:

  • Redmi Smart TV A Pro 2025,
  • Redmi Smart TV A 2025
  • Xiaomi TV A Pro 2025

Носимые устройства:

  • Xiaomi Watch S4
  • Xiaomi Watch S3
Xiaomi TV S Mini LED 55 2025
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED
Фото: Xiaomi

Январь 2027

Смарт-телевизоры:

  • Серия Xiaomi TV S Pro Mini LED
  • Серия Xiaomi TV S 2024
  • REDMI Smart TV X 2024
  • REDMI Smart TV A 2024
  • REDMI MAX 100 2025

Умные колонки:

  • Xiaomi Sound Pro,
  • Xiaomi Sound,
  • Xiaomi Sound Move
  • Xiaomi Xiaoai Speaker Pro,
  • Xiaomi Xiaoai Speaker

Дисплеи:

  • Xiaomi Smart Home Display 6/10

Ранее сообщали о том, что старые смартфоны Samsung Galaxy тоже получат новую ОС One UI 9. Компания подтвердила точные даты выхода обновления для устройств Galaxy S25, Galaxy S23 FE и ряда складных моделей.