100 пристроїв Xiaomi отримають нову HyperOS 4: графік випуску для смартфонів, планшетів, ТВ

Компанія Xiaomi оголосила, які саме пристрої отримають масштабне оновлення HyperOS 4, та оприлюднила графік його впровадження.

Список є досить обширним, оскільки компанія впроваджує це оновлення для широкого спектру пристроїв, зокрема смартфонів, планшетів, смарт-телевізорів, носимих електронних пристроїв, смарт-колонок та смарт-дисплеїв, пише gizmochina.com.

Важливо зазначити, що графік випуску HyperOS 4 було оголошено лише для китайського ринку. Щодо глобального ринку, то тут уже запущено бета-програму, а терміни виходу стабільної версії компанія оголосить найближчим часом.

Зазвичай Xiaomi розпочинає глобальне розповсюдження оновлень через кілька тижнів після їхнього виходу в Китаї. Отже, можна очікувати, що глобальний випуск HyperOS 4 розпочнеться вже наступного місяця, зазначають автори.

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Планшет Xiaomi Pad 8 Pro Фото: gsmarena.com

Графік випуску оновлення Xiaomi HyperOS 4

Перший етап розгортання HyperOS 4 вже розпочався для найновіших флагманських смартфонів і планшетів, таких як Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi Pad 8 Pro. Xiaomi планує оновити всі сумісні телефони та планшети до HyperOS 4 до грудня; завершення процесу розгортання заплановано на січень 2027 року.

Вересень 2026 року

Смартфони:

Xiaomi 17 Ultra,

Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition,

Xiaomi 17 Pro Max,

Xiaomi 17 Pro,

Xiaomi 17,

Xiaomi Mix Flip 2,

Redmi K90 Pro Max,

Redmi K90 Pro,

Redmi K90 Pro Lamborghini Edition,

Redmi K90

Планшети:

Xiaomi Pad 8 Pro,

Xiaomi Pad 8

Смартфони Redmi K80 Фото: Скриншот

Жовтень 2026 року

Смартфони:

Xiaomi 16 Ultra,

Xiaomi 16 Pro,

Xiaomi 16

Redmi K80 Pro,

Redmi K80 Extreme Edition

Redmi Turbo 4 Pro,

Redmi Turbo 4

Планшети:

Xiaomi Pad 7 Ultra

Смарт-телевізори:

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025,

Xiaomi TV S Mini LED 2025

Xiaomi Redmi Smart TV X 2025

Xiaomi Redmi A Pro 2025

Смартфон Xiaomi 14 Фото: Wired

До 15 листопада 2026 року

Смартфони:

Xiaomi 15 Pro,

Xiaomi 15 Pro Titanium Edition,

Xiaomi 15 Ultra,

Xiaomi 15S Pro,

Xiaomi 15

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi MIX Fold 4

Redmi K80,

Redmi K80 Pro Champion Edition

Redmi K70 Extreme Edition,

Redmi K70

Redmi Turbo 3,

Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition

Планшети:

Xiaomi Pad 7S Pro,

Xiaomi Pad 7 Pro,

Xiaomi Pad 7 Max,

Xiaomi Pad 7

Redmi Pad Pro

Планшет Redmi Pad 2 Фото: gsmarena.com

Станом на 30 листопада 2026 року

Смартфони:

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Civi 5 Pro

Redmi K70 Pro

Redmi Note 15 Pro+,

Redmi Note 15

Планшети:

Redmi Pad Pro 5G,

Redmi Pad 2,

Redmi Pad 2 Explorer Edition,

Redmi Pad 2 5G

Смарт-телевізори:

Серія Xiaomi TV S Mini LED

Redmi MAX 2025

Смартфон Xiaomi 13 Фото: notebookcheck.com

Грудень 2026 року

Смартфони:

Xiaomi 14 Pro,

Xiaomi 14 Pro Titanium Edition,

Xiaomi 14 Pro Satellite Edition,

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 13 Ultra,

Xiaomi 13 Pro,

Xiaomi 13

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi 13 Limited Edition

Redmi K70E

Redmi Note 14 Pro+,

Redmi Note 14 Pro,

Redmi Note 14 5G

Redmi K60 Extreme Edition

Redmi Note 13 Pro+,

Redmi Note 13 Pro,

Redmi Note 13 5G,

Redmi Note 13R Pro,

Redmi Note 13R

Redmi 14R 5G,

Redmi 14C 5G

Redmi 13R 5G,

Redmi 13 5G,

Redmi 13C 5G

Планшети:

Xiaomi Pad 6S Pro 12,4,

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi Pad SE 8,7 4G,

Redmi Pad SE

Смарт-телевізори:

Redmi Smart TV A Pro 2025,

Redmi Smart TV A 2025

Xiaomi TV A Pro 2025

Портативні пристрої:

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S3

Телевізор Xiaomi TV S Mini LED Фото: Xiaomi

Січень 2027 року

Смарт-телевізори:

Серія Xiaomi TV S Pro Mini LED

Серія Xiaomi TV S 2024

REDMI Smart TV X 2024

REDMI Smart TV A 2024

REDMI MAX 100 2025

Розумні колонки:

Xiaomi Sound Pro,

Xiaomi Sound,

Xiaomi Sound Move

Xiaomi Xiaoai Speaker Pro,

Xiaomi Xiaoai Speaker

Дисплеї:

Xiaomi Smart Home Display 6/10

Раніше повідомлялося, що старі смартфони Samsung Galaxy також отримають нову ОС One UI 9. Компанія підтвердила точні дати виходу оновлення для пристроїв Galaxy S25, Galaxy S23 FE та низки складаних моделей.