100 пристроїв Xiaomi отримають нову HyperOS 4: графік випуску для смартфонів, планшетів, ТВ
Компанія Xiaomi оголосила, які саме пристрої отримають масштабне оновлення HyperOS 4, та оприлюднила графік його впровадження.
Список є досить обширним, оскільки компанія впроваджує це оновлення для широкого спектру пристроїв, зокрема смартфонів, планшетів, смарт-телевізорів, носимих електронних пристроїв, смарт-колонок та смарт-дисплеїв, пише gizmochina.com.
Важливо зазначити, що графік випуску HyperOS 4 було оголошено лише для китайського ринку. Щодо глобального ринку, то тут уже запущено бета-програму, а терміни виходу стабільної версії компанія оголосить найближчим часом.
Зазвичай Xiaomi розпочинає глобальне розповсюдження оновлень через кілька тижнів після їхнього виходу в Китаї. Отже, можна очікувати, що глобальний випуск HyperOS 4 розпочнеться вже наступного місяця, зазначають автори.
Графік випуску оновлення Xiaomi HyperOS 4
Перший етап розгортання HyperOS 4 вже розпочався для найновіших флагманських смартфонів і планшетів, таких як Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi Pad 8 Pro. Xiaomi планує оновити всі сумісні телефони та планшети до HyperOS 4 до грудня; завершення процесу розгортання заплановано на січень 2027 року.
Вересень 2026 року
Смартфони:
- Xiaomi 17 Ultra,
- Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition,
- Xiaomi 17 Pro Max,
- Xiaomi 17 Pro,
- Xiaomi 17,
- Xiaomi Mix Flip 2,
- Redmi K90 Pro Max,
- Redmi K90 Pro,
- Redmi K90 Pro Lamborghini Edition,
- Redmi K90
Планшети:
- Xiaomi Pad 8 Pro,
- Xiaomi Pad 8
Жовтень 2026 року
Смартфони:
- Xiaomi 16 Ultra,
- Xiaomi 16 Pro,
- Xiaomi 16
- Redmi K80 Pro,
- Redmi K80 Extreme Edition
- Redmi Turbo 4 Pro,
- Redmi Turbo 4
Планшети:
- Xiaomi Pad 7 Ultra
Смарт-телевізори:
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025,
- Xiaomi TV S Mini LED 2025
- Xiaomi Redmi Smart TV X 2025
- Xiaomi Redmi A Pro 2025
До 15 листопада 2026 року
Смартфони:
- Xiaomi 15 Pro,
- Xiaomi 15 Pro Titanium Edition,
- Xiaomi 15 Ultra,
- Xiaomi 15S Pro,
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Redmi K80,
- Redmi K80 Pro Champion Edition
- Redmi K70 Extreme Edition,
- Redmi K70
- Redmi Turbo 3,
- Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition
Планшети:
- Xiaomi Pad 7S Pro,
- Xiaomi Pad 7 Pro,
- Xiaomi Pad 7 Max,
- Xiaomi Pad 7
- Redmi Pad Pro
Станом на 30 листопада 2026 року
Смартфони:
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi Note 15 Pro+,
- Redmi Note 15
Планшети:
- Redmi Pad Pro 5G,
- Redmi Pad 2,
- Redmi Pad 2 Explorer Edition,
- Redmi Pad 2 5G
Смарт-телевізори:
- Серія Xiaomi TV S Mini LED
- Redmi MAX 2025
Грудень 2026 року
Смартфони:
- Xiaomi 14 Pro,
- Xiaomi 14 Pro Titanium Edition,
- Xiaomi 14 Pro Satellite Edition,
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra,
- Xiaomi 13 Pro,
- Xiaomi 13
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 13 Limited Edition
- Redmi K70E
- Redmi Note 14 Pro+,
- Redmi Note 14 Pro,
- Redmi Note 14 5G
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi Note 13 Pro+,
- Redmi Note 13 Pro,
- Redmi Note 13 5G,
- Redmi Note 13R Pro,
- Redmi Note 13R
- Redmi 14R 5G,
- Redmi 14C 5G
- Redmi 13R 5G,
- Redmi 13 5G,
- Redmi 13C 5G
Планшети:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12,4,
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi Pad SE 8,7 4G,
- Redmi Pad SE
Смарт-телевізори:
- Redmi Smart TV A Pro 2025,
- Redmi Smart TV A 2025
- Xiaomi TV A Pro 2025
Портативні пристрої:
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S3
Січень 2027 року
Смарт-телевізори:
- Серія Xiaomi TV S Pro Mini LED
- Серія Xiaomi TV S 2024
- REDMI Smart TV X 2024
- REDMI Smart TV A 2024
- REDMI MAX 100 2025
Розумні колонки:
- Xiaomi Sound Pro,
- Xiaomi Sound,
- Xiaomi Sound Move
- Xiaomi Xiaoai Speaker Pro,
- Xiaomi Xiaoai Speaker
Дисплеї:
- Xiaomi Smart Home Display 6/10
Раніше повідомлялося, що старі смартфони Samsung Galaxy також отримають нову ОС One UI 9. Компанія підтвердила точні дати виходу оновлення для пристроїв Galaxy S25, Galaxy S23 FE та низки складаних моделей.