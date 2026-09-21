5 кращих китайських смартфонів 2026 року: що пропонують POCO, Xiaomi, Redmagic, Honor (фото)

Огляд моделей POCO X8 Pro, Xiaomi 17 Ultra, Honor Magic V6, Redmagic 11S Pro та Honor Magic 8 Pro.

Китайські флагмани можуть скласти гідну конкуренцію південнокорейським Samsung, а також американським iPhone, переконані експерти видання bgr.com, які пропонують звернути увагу на п’ять моделей.

Xiaomi 17 Ultra

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: Скриншот

Флагман із камерою від Leica та підтримкою оновлень безпеки протягом 6 років — це Xiaomi 17 Ultra. В якості основного модуля камери використовується дюймовий сенсор; також є надширококутна камера на 50 МП, телеоб'єктив на 200 МП з оптичним зумом (від 3,2x до 4,3x) і фронтальна камера на 50 МП.

Навіть базова модель Xiaomi 17 перевершує iPhone 17, не кажучи вже про версію Ultra, зазначають тестувальники. Смартфон оснащений 6,73-дюймовим LTPO OLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon Elite Gen 5, 16 ГБ оперативної пам’яті, накопичувачем на 512 ГБ або 1 ТБ та акумулятором ємністю 6000 мА·год, а також має захист за стандартами IP68/IP69. Маркування IP означає захист від проникнення: стандарт IP68 гарантує повний захист від пилу та водонепроникність (у певних межах). Xiaomi 17 Ultra витримає потрапляння бризок або розлитої рідини, але це не означає, що він витримає тривале перебування в басейні.

Видео дня

Незважаючи на потужну "начинку", фірмова оболонка HyperOS (версія Android від Xiaomi) "з коробки" перевантажена зайвим програмним забезпеченням, а блок камер виглядає громіздким; втім, якісний чохол і видалення непотрібних додатків легко вирішують ці проблеми.

На момент написання статті мінімальна ціна при замовленні Xiaomi 17 Ultra (модель зеленого кольору з 16 ГБ ОЗУ та 512 ГБ пам'яті) становить 1119 доларів, а версія з 12 ГБ ОЗУ та 512 ГБ пам'яті обійдеться в 999 доларів.

Honor Magic 8 Pro

Смартфон Honor Magic 8 Pro Фото: hdblog.it

Модель Magic 8 Pro від Honor — універсальний смартфон, який пропонує вигідніше співвідношення ціни та якості порівняно з Xiaomi 17 Ultra. Тим, хто віддає перевагу більш "чистій" і зручній операційній системі, сподобається Magic OS 10 (на базі Android 16): вона відрізняється лаконічністю, але при цьому включає в себе функції штучного інтелекту. Камера також не підводить: пристрій оснащений основним модулем на 50 МП, телеоб'єктивом на 200 МП із 3,7-кратним оптичним зумом та фронтальною камерою на 50 МП; усі вони підтримуються передовими технологіями стабілізації зображення та якісної зйомки при слабкому освітленні.

Що стосується технічних характеристик, Magic 8 Pro оснащений 6,71-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті, а також ємний кремній-вуглецевий акумулятор на 6270 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт і бездротової — 80 Вт. Honor також гарантує 7 років оновлень Android та патчів безпеки, забезпечує підтримку функцій Google Gemini та оснащує смартфон окремою кнопкою для виклику сервісів штучного інтелекту.

Honor Magic 8 Pro можна замовити за ціною від 799 доларів за модель білого кольору з 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті; версія з 16 ГБ ОЗУ та 512 ГБ пам'яті обійдеться на 200 доларів дорожче.

Honor Magic V6

Смартфон Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Головна проблема складаних смартфонів — надмірна громіздкість. На цьому тлі виділяється Honor Magic V6: його товщина становить 4,1 мм у розкладеному стані та 8,8 мм — у складеному. Обидва екрани виконані за технологією OLED і підтримують відображення 1,07 млрд кольорів; діагональ зовнішнього дисплея становить 6,52 дюйма, а внутрішнього — значні 7,95 дюйма. Камери зазвичай є "ахіллесовою п’ятою" складаних пристроїв, але Magic V6 оснащений основною камерою на 50 Мп, телеоб'єктивом на 64 Мп із 3-кратним оптичним зумом та надширококутним об'єктивом на 50 Мп. Нехай це не найкращий набір порівняно з традиційними флагманами, але для складаних смартфонів показники відмінні.

Пристрій працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite, оснащений 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом від 256 ГБ до 1 ТБ. Ємність кремній-вуглецевого акумулятора становить 6660 мА·год, чого вистачає для 24 годин роботи внутрішнього екрана. Покупці також отримують перевагу у вигляді 7-річної підтримки оновлень безпеки та системи Android (у даному випадку — фірмової оболонки Magic OS 10 на базі Android 16).

Ціни починаються від 1499 доларів за модель чорного кольору з конфігурацією 12/256 ГБ. Версія 12/512 ГБ коштує 1699 доларів, модель 16/512 ГБ — 1799 доларів, а версія 16 ГБ / 1 ТБ — 1999 доларів.

Redmagic 11S Pro

Смартфон Redmagic 11S Pro Фото: blog.nbb.com

Redmagic 11S Pro — нішевий смартфон для геймерів, яким важлива висока продуктивність. Він призначений для користувачів, які хочуть запускати емулятори та найновіші мобільні ігри, але не надають особливого значення якості фотозйомки. Основний модуль на 50 МП доповнений надширококутним об'єктивом на 50 МП з оптичною стабілізацією (OIS) та фронтальною камерою на 16 МП.

"Железо" — просто звірюка: процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з ігровим співпроцесором Redmagic RedCore R4 та системою оптимізації Energy Cube 3.0. RedCore R4 відповідає за ігрові завдання, а Energy Cube 3.0 — це програмно-апаратний комплекс, що максимізує швидкодію, якість графіки та час автономної роботи. За охолодження відповідає випарна камера з термоінтерфейсом із рідкого металу та турбовентилятор, що обертається зі швидкістю 24 000 об/хв, тож можна не боятися перегріву навіть під час емуляції ігор з Nintendo Switch. Ємність акумулятора становить значні 7500 мА·год; підтримується швидка зарядка потужністю 80 Вт (як дротова, так і бездротова). Цього з запасом вистачає для роботи стереодинаміків, системи тактильної віддачі 4D та сенсорних тригерів із частотою опитування 520 Гц.

Redmagic 11S Pro (12 ГБ / 256 ГБ) коштує 989 доларів, але варто звернути увагу й на попередню версію — Red Magic 11 Pro: вона лише на 20 доларів дорожча, зате пропонує 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 512 ГБ.

POCO X8 Pro

Смартфон POCO X8 Pro Фото: gsmarena.com

POCO X8 Pro пропонує чудове співвідношення ціни та якості, зокрема досить непогану камеру. А саме: основну камеру на 50 МП, надширококутний модуль на 8 МП та фронтальну камеру на 20 МП. Вони не видатні, але й не погані — просто добротні та функціональні.

Саме тут проявляється перевага цієї пропозиції: X8 Pro оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц, процесором MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем на 256 або 512 ГБ, а також потужним акумулятором ємністю 6500 мА·год з підтримкою зарядки потужністю 100 Вт. На жаль, бездротова зарядка не підтримується, але це невелика жертва, зважаючи на ціну.

Покупці отримують більш якісну підтримку програмного забезпечення порівняно з іншими бюджетними моделями від великих брендів. А саме: 4 оновлення Android та 6 років оновлень безпеки.

Модель з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті коштує близько 450 доларів, а версія з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті — приблизно 600 доларів.

Раніше повідомлялося, що 100 пристроїв Xiaomi отримають нову версію HyperOS 4. Компанія оголосила, які саме пристрої отримають масштабне оновлення HyperOS 4, та оприлюднила графік його розгортання.