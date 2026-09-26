Топ-3 недорогих смартфона 2026 года: лучшие варианты с мощными батареями (фото)

Доступные смартфоны брендов Xiaomi, Redmi и POCO в 2026 году предлагают отличные дисплеи и аккумуляторы емкостью до 7700 мАч в категории до 16 000 гривен.

Фокус собрал три проверенные модели с оптимальным балансом надежности, камер и времени работы.

Xiaomi Redmi Note 17

Базовый телефон для тех, кому нужен огромный экран диагональю 7 дюймов и максимальная автономность. Новая модель, вышла этой осенью.

Смартфон оснащен 6,99-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2396x1080, пиковой яркостью 1800 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Платформа аппарата построена на 6-нм процессоре Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (в Redmi Note 17 5G — Snapdragon 4 Gen 4) с видеоускорителем Adreno 610, 6 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 2.2 на 256 ГБ. Предусмотрен слот для карт памяти microSD. Телефон работает на базе Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Фото: Xiaomi

Главным козырем Redmi Note 17 выступает батарея емкостью 7700 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и реверсивной отдачи энергии на 22,5 Вт. Основная камера представлена 50-мегапиксельным датчиком со светосилой f/1.8, а спереди установлен сенсор на 16 Мп. Корпус весит 224 грамма при толщине 8,5 мм, защищен от брызг по стандарту IP65 и оснащен сканером отпечатков пальцев под экраном и стереодинамиками.

Цена в Украине:

Xiaomi Redmi Note 17 6/256GB — 11 999 грн.

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POCO M8 Pro 5G

Достойный и вполне производительный аппарат с быстрой 100-ваттной зарядкой и экраном без мерцания.

Телефон получил 6,83-дюймовый 12-битный AMOLED-дисплей (68 млрд оттенков) с разрешением 2772x1280, частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и безопасной частотой ШИМ 3840 Гц. Быстродействие Poco M8 Pro 5G обеспечивает 4-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с графикой Adreno 810, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ стандарта UFS 2.2. В тесте AnTuTu v10 модель набирает 817 222 балла.

POCO M8 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Основная 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией дополнена 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а фронтальный объектив получил разрешение 32 Мп. Батарея емкостью 6500 мАч восполняет 100% заряда за 40 минут благодаря комплектной зарядке на 100 Вт. Корпус POCO M8 Pro 5G защищен по стандарту IP68/IP69K, оснащен громкими стереодинамиками с Dolby Atmos. Телефон рассчитан на четыре крупных обновления Android.

Цена в Украине:

Poco M8 Pro 5G 8/256GB — 15 617 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Сбалансированный недорогой камерофон с фотосенсором на 200 Мп и защитой корпуса от падений и влаги.

Модель оборудована 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772x1280, частотой обновления 120 Гц, ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 3200 нит (замеры автояркости показали 1901 нит) под стеклом Gorilla Glass Victus 2. Платформа смартфона построена на 4-нм чипе MediaTek Dimensity 7400 Ultra с видеочипом Mali-G615 MC2, 8 ГБ ОЗУ и хранилищем UFS 2.2 объемом 256 ГБ. В бенчмарке AnTuTu v10 аппарат выдает 652 862 балла.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Главным достоинством Redmi Note 15 Pro 5G стала главная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией и светосилой f/1.7, которую дополняет 8-Мп сверхширокоугольный датчик с углом обзора 120 градусов. Даже в более новом Redmi Note 17 Pro установлена камера куда проще по параметрам. Аккумулятор на 6580 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт и реверсивную зарядку на 22,5 Вт. Корпус телефона защищен по максимальным стандартам IP68/IP69K, выдерживает падения с высоты до 2,5 метров и получит 4 обновления ОС.

Цена в Украине:

Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB — 15 899 грн.

Также Фокус писал про смартфоны с лучшими параметрами за свою цену. Флагманские телефоны в 2026 году продолжают расти в цене, однако на рынке есть более дешевые модели от POCO, Google и OnePlus с мощными процессорами, продвинутыми камерами и емкими батареями.