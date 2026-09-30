Розкрито найпотужніший смартфон 2026 року: офіційний результат OnePlus 16 у тесті AnTuTu (фото)

OnePlus 16 вийде зовсім скоро, і вже відомий точний результат смартфона в популярному бенчмарку AnTuTu. Цей показник перевершив попередні витоки інформації і вважається найвищим серед усіх телефонів на цьому чіпсеті.

Про останні результати тестування флагманського смартфона OnePlus пише Gizmochina.

OnePlus 16 перевершив конкурентів у тесті AnTuTu v12

За даними компанії, пристрій подолав позначку в 5,63 мільйона балів — це значно вище, ніж показник із нещодавнього витоку інформації, де прототип набрав 5,38 млн балів.

Смартфон побудований на базі передового чіпа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, який виготовляється за технологічним процесом TSMC з розміром 2 нм. Процесор містить потужні ядра з тактовою частотою понад 5,0 ГГц. У порівнянні з попереднім поколінням продуктивність CPU зросла на 13%, а графічного процесора — на 44%.

Результат OnePlus 16 у тесті AnTuTu — 5 633 288 балів Фото: OnePlus

Не лише чіп Qualcomm

OnePlus спільно з Qualcomm створили спеціальне ігрове ядро під назвою Wind Chaser. Воно працює на низькому програмному рівні та забезпечує стабільну частоту кадрів 185 FPS у сумісних іграх, зокрема в PUBG Mobile, навіть під час тривалих ігрових сесій.

Видео дня

Окрім основної платформи, у телефон вбудували три чіпи власної розробки. Модуль P4 відповідає за відображення графіки, контролер T3 обробляє сигнали від сенсорного екрана, а чіп G3 зменшує мережеві затримки в онлайн-іграх.

Екран, акумулятор та камери OnePlus 16

Згідно з інсайдерською інформацією, OnePlus 16 буде оснащений 6,78-дюймовим OLED-дисплеєм від BOE з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 185 Гц та симетричними рамками шириною 1,15 мм з усіх чотирьох боків. Також буде встановлено акумулятор ємністю 9000 мА·год.

OnePlus 16 за дизайном майже не відрізнятиметься від OnePlus 15, але, найімовірніше, з"являться нові кольори Фото: OnePlus

Задня камера буде потрійною і отримає суттєві вдосконалення. OnePlus 15 саме за фотоможливості піддавався найбільшій критиці, тож тут оптику оновлять. Є інформація про основний сенсор на 200 Мп великого розміру (1/1,4 дюйма), перископічний об'єктив на 50 Мп із трикратним оптичним зумом та надширококутний датчик на 50 Мп.

Презентація OnePlus 16 відбудеться 12 жовтня. Про ціну та потужність зарядки дізнаємося після анонсу.

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