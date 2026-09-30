Раскрыт самый мощный смартфон 2026 года: официальный результат OnePlus 16 в AnTuTu (фото)

OnePlus 16 выйдет совсем скоро, и уже известен точный результат смартфона в популярном бенчмарке AnTuTu. Цифра превзошла прежние утечки и считается самой высокой среди всех телефонов на этом чипсете.

О свежих результатах тестирования флагманского телефона OnePlus пишет Gizmochina.

OnePlus 16 превзошел конкурентов в AnTuTu v12

По данным компании, аппарат преодолел отметку в 5,63 миллиона баллов — заметно выше показателя из недавней утечки, где прототип показал 5,38 млн очков.

Смартфон построен на передовом чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, который производят по нормам 2-нм техпроцесса TSMC. Процессор включает в себя производительные ядра с частотой выше 5,0 ГГц. По сравнению с прошлым поколением быстродействие CPU выросло на 13%, а графики — на 44%.

Результат OnePlus 16 в AnTuTu - 5 633 288 баллов Фото: OnePlus

Не только чип Qualcomm

OnePlus совместно с Qualcomm создали специальное игровое ядро под названием Wind Chaser. Оно работает на низком программном уровне и удерживает стабильную кадровую частоту 185 FPS в поддерживаемых играх, включая PUBG Mobile, даже во время долгих игровых сессий.

Видео дня

Помимо основной платформы, в телефон установили три чипа собственной разработки. Модуль P4 отвечает за отрисовку графики, контроллер T3 обрабатывает отклик сенсорного слоя, а чип G3 снижает сетевые задержки в онлайн-играх.

Экран, батарея и камеры OnePlus 16

Согласно инсайдам, OnePlus 16 оснастят 6,78-дюймовым OLED-дисплеем от BOE с разрешением 1.5K, частотой обновления 185 Гц и симметричными рамками шириной 1,15 мм со всех четырех сторон. Также установят аккумулятор емкостью 9000 мАч.

OnePlus 16 по дизайну будет мало отличаться от OnePlus 15, но скорее всего выпустят новые цвета Фото: OnePlus

Тыльная камера тройная и получит важные улучшения. OnePlus 15 как раз больше всего критиковали за фотовозможности, здесь же оптику обновят. Есть сведения про основной сенсор на 200 Мп крупного размера (1/1.4 дюйма), перископический объектив на 50 Мп с трехкратным оптическим зумом и сверхширокоугольный датчик на 50 Мп.

Презентация OnePlus 16 состоится 12 октября. Цену и мощность зарядки узнаем после анонса.

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