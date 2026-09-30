Раскрыт самый мощный смартфон 2026 года: официальный результат OnePlus 16 в AnTuTu (фото)
OnePlus 16 выйдет совсем скоро, и уже известен точный результат смартфона в популярном бенчмарке AnTuTu. Цифра превзошла прежние утечки и считается самой высокой среди всех телефонов на этом чипсете.
О свежих результатах тестирования флагманского телефона OnePlus пишет Gizmochina.
OnePlus 16 превзошел конкурентов в AnTuTu v12
По данным компании, аппарат преодолел отметку в 5,63 миллиона баллов — заметно выше показателя из недавней утечки, где прототип показал 5,38 млн очков.
Смартфон построен на передовом чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, который производят по нормам 2-нм техпроцесса TSMC. Процессор включает в себя производительные ядра с частотой выше 5,0 ГГц. По сравнению с прошлым поколением быстродействие CPU выросло на 13%, а графики — на 44%.
Не только чип Qualcomm
OnePlus совместно с Qualcomm создали специальное игровое ядро под названием Wind Chaser. Оно работает на низком программном уровне и удерживает стабильную кадровую частоту 185 FPS в поддерживаемых играх, включая PUBG Mobile, даже во время долгих игровых сессий.
Помимо основной платформы, в телефон установили три чипа собственной разработки. Модуль P4 отвечает за отрисовку графики, контроллер T3 обрабатывает отклик сенсорного слоя, а чип G3 снижает сетевые задержки в онлайн-играх.
Экран, батарея и камеры OnePlus 16
Согласно инсайдам, OnePlus 16 оснастят 6,78-дюймовым OLED-дисплеем от BOE с разрешением 1.5K, частотой обновления 185 Гц и симметричными рамками шириной 1,15 мм со всех четырех сторон. Также установят аккумулятор емкостью 9000 мАч.
Тыльная камера тройная и получит важные улучшения. OnePlus 15 как раз больше всего критиковали за фотовозможности, здесь же оптику обновят. Есть сведения про основной сенсор на 200 Мп крупного размера (1/1.4 дюйма), перископический объектив на 50 Мп с трехкратным оптическим зумом и сверхширокоугольный датчик на 50 Мп.
Презентация OnePlus 16 состоится 12 октября. Цену и мощность зарядки узнаем после анонса.
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