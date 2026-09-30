Лучшие смартфоны, которые выйдут в октябре 2026 года: 5 вариантов на любой бюджет (фото)

Октябрь 2026 года должен запомниться рядом релизов Android-смартфонов в различных ценовых сегментах от таких брендов, как Vivo, Oppo и OnePlus.

Для тех, кто собирается купить новый смартфон, эксперты портала Gizmochina подобрали 5 вариантов, на которые стоит обратить внимание в октябре 2026 года.

Vivo V80

Vivo V80 Фото: Vivo

Премьера Vivo V80 запланирована на 6 октября. Это смартфон средне-флагманского уровня, ориентированный на камеры. Он получит тройную камеру, разработанную совместно с Zeiss, которая включает 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYTIA 700V, 50-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX882, сверхширокоугольный объектив и фронтальную камеру на 50 МП.

Прочие характеристики Vivo V80 включают 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, а также аккумулятор емкостью 7200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.

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Серия Oppo Find X10

Oppo Find X10 Фото: Скриншот

Флагманская серия Oppo Find X10 выйдет на мировой рынок 28 октября. Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max отличаются мощной камерой, разработанной в сотрудничестве с Hasselblad. Оба смартфона оснащены 200 МП основным сенсором и 200 МП телеобъективом. Модель Pro Max также получила 200 МП сверхширокоугольный сенсор, тогда как стандартная версия — лишь 50 МП.

Oppo Find X10 оснащен процессором Dimensity 9600M, тогда как Find X10 Pro Max получил гораздо более мощный Dimensity 9600 Pro. Остальные характеристики идентичны, включая LTPO AMOLED-экраны, аккумуляторы емкостью 8000 мАч и возможности подключения.

Серия Oppo F35

Oppo F35 Фото: Oppo

Серия Oppo F35 включает смартфоны среднего и субфлагманского класса и дебютирует 5 октября. Oppo F35 оснащен чипсетом Dimensity 6360, а более дорогая модель Oppo F35 Pro работает на базе Dimensity 7360 Max.

Oppo F35 и Oppo F35 Pro имеют двойную заднюю камеру с основным сенсором на 50 МП. Версия Pro оснащена сверхширокоугольным объективом на 8 МП, тогда как в базовой версии сверхширокоугольная камера имеет разрешение всего 2 МП. Оба смартфона получили аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Vivo X Fold 6

Vivo X Fold 6 Фото: Скриншот

Складной смартфон Vivo X Fold 6 появится на мировых рынках 6 октября. Характеристики устройства, вероятно, будут совпадать с китайской версией, которая оснащена 8,02-дюймовым основным LTPO AMOLED-дисплеем и 6,51-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем на внешней панели. Телефон работает на чипе Dimensity 9500 Super в сочетании с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и встроенной памятью объемом до 1 ТБ.

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Что касается камеры, Vivo X Fold 6 имеет основнуют камеру на 200 МП, перископический телеобъектив на 50 МП, сверхширокоугольную камеру на 50 МП, а также по одной камере на 20 МП на основном и внешнем экранах. Все камеры разработаны совместно с Zeiss. Также стоит отметить аккумулятор емкостью 7000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт.

OnePlus 16

OnePlus 16 Фото: OnePlus

OnePlus 16 будет представлен 12 октября, но пройдет некоторое время, прежде чем он появится на международных рынках. Смартфон позиционируется как игровая модель с премиальными характеристиками. Его ключевыми преимуществами станут частота обновления 185 Гц, игровое ядро Fengchi следующего поколения и 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в сочетании с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и встроенной памятью объемом до 1 ТБ.

Кроме того, OnePlus предлагает тройную заднюю камеру, включающую основной сенсор на 200 МП, перископический телеобъектив на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольную камеру на 50 МП. Заявленное разрешение фронтальной камеры составляет 50 МП. Также ожидается OLED-панель BOE X4 и аккумулятор емкостью 9000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 90 Вт.

Напомним, что Motorola готовится представить свой первый широкоформатный складной смартфон, который составит конкуренцию Apple iPhone.

Фокус также сообщал, что Honor официально представила флагманский смартфон Magic 9 Pro Max с мощной камерой.