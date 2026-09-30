Найкращі смартфони, які вийдуть у жовтні 2026 року: 5 варіантів на різний бюджет (фото)

Жовтень 2026 року має запам’ятатися низкою релізів Android-смартфонів у різних цінових сегментах від таких брендів, як Vivo, Oppo та OnePlus.

Для тих, хто збирається купити новий смартфон, експерти порталу Gizmochina підібрали 5 варіантів, на які варто звернути увагу у жовтні 2026 року.

Vivo V80

Vivo V80 Фото: Vivo

Дебют Vivo V80 запланований на 6 жовтня. Це смартфон середньо-флагманського рівня, орієнтований на камери. Він отримає потрійну камеру, розроблену спільно з Zeiss, яка включає 50 МП основний сенсор Sony LYTIA 700V, 50 МП телеоб'єктив Sony IMX882, надширококутний об'єктив та фронтальну камеру на 50 МП.

Інші характеристики Vivo V80 включають 6,59-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 5000 ніт та акумулятор ємністю 7200 мАг з підтримкою зарядки потужністю 90 Вт.

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Серія Oppo Find X10

Oppo Find X10 Фото: Скриншот

Флагманська серія Oppo Find X10 вийде на глобальному ринку 28 жовтня. Oppo Find X10 та Find X10 Pro Max вирізняються потужною камерою, розробленою у співпраці з Hasselblad. Обидва смартфони мають 200 МП основний сенсор та 200 МП телеоб'єктив. Модель Pro Max також отримала 200 МП надширококутний сенсор, тоді як стандартна — лише 50 МП.

Oppo Find X10 оснащений процесором Dimensity 9600M, тоді як Find X10 Pro Max отримав набагато потужніший Dimensity 9600 Pro. Решта харакетристик ідентичні, включно з LTPO AMOLED-екранами, акумуляторами на 8000 мАг та можливостями підключення.

Серія Oppo F35

Oppo F35 Фото: Oppo

Серія Oppo F35 включає смартфони середнього та субфлагманського класу та дебютує 5 жовтня. Oppo F35 отримав чипсет Dimensity 6360, а дорожча модель Oppo F35 Pro працює на базі Dimensity 7360 Max.

Oppo F35 та Oppo F35 Pro мають подвійну задню камеру на чолі з основним сенсором на 50 МП. Варіант Pro оснащений надширококутним об’єктивом на 8 МП, тоді як в базовій версії надширококутна камера обмежена роздільною здатністю 2 МП. Обидва смартфони отримали акумулятор ємністю 8000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 80 Вт.

Vivo X Fold 6

Vivo X Fold 6 Фото: Скриншот

Складаний смартфон Vivo X Fold 6 вийде на світових ринках 6 жовтня. Характеристики пристрою, ймовірно, співпадатимуть з китайською версією, яка оснащена 8,02-дюймовим основним LTPO AMOLED-дисплеєм та 6,51-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм на зовнішній панелі. Телефон працює на чипі Dimensity 9500 Super, у поєднанні з до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 1 ТБ пам'яті.

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Що стосується камери, Vivo X Fold 6 має основну камеру на 200 МП, перископічний телеоб'єктив на 50 МП та надширококутну камеру на 50 МП, а також одну камеру на 20 МП на основному та зовнішньому екранах. Всі камери розроблені спільно з Zeiss. Також варто відзначити акумулятор ємністю 7000 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову зарядку потужністю 40 Вт.

OnePlus 16

OnePlus 16 Фото: OnePlus

OnePlus 16 буде представлений 12 жовтня, але ройде деякий час, перш ніж він з'явиться на міжнародних ринках. Смартфон позиціонується як ігрова модель з преміальними характеристиками. Його ключовими перевагами стануть частота оновлення 185 Гц, ігрове ядро ​​Fengchi наступного покоління та 2-нм процеоср Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, у поєднанні з до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 1 ТБ пам'яті.

Окрім того, OnePlus обціяє потрійну задняю камеру, що включає основний сенсор на 200 МП, перископічний телеоб'єктив на 50 МП з 3-кратним оптичним зумом та надширококутну камеру на 50 МП. Заявлена роздільна здатність фронтальної камери становить 50 МП. Також очікується OLED-панель BOE X4 та акумулятор ємністю 9000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт та бездротової зарядки потужністю 90 Вт.

Нагадаємо, Motorola готується представити свій перший широкоформатний складаний смартфон, який складе конкуренцію Apple iPhone.

Фокус також повідомляв, що Honor офіційно представила флагманський смартфон Magic 9 Pro Max з потужною системою камер.