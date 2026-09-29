Альтернатива iPhone Duo: новий флагман Motorola розсекречений до виходу (фото)

Компанія Motorola, схоже, готується представити свій перший широкоформатний складаний смартфон, який складе конкуренцію Apple iPhone від Apple.

Новий складаний флагман Motorola може отримати назву Razr Flex, стверджує портал Android Headlines з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Motorola Razr Flex оснащений 6,92-дюймовим внутрішнім OLED-екраном, що складається, з роздільною здатністю 2364x1728 та частотою оновлення 165 Гц, а також 4,97-дюймовим OLED-дисплеєм на кришці з роздільною здатністю 1140x1736.

Рендер Motorola Razr Flex Фото: androidheadlines.com

За даними інсайдерів, Motorola Razr Flex працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5, у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ пам'яті. Інших конфігурацій пам’яті наразі не передбачено.

Витік також вказує на основну камеру на 50 МП та надширококутну камеру на 50 МП на задній панелі, дві фронтальні камери на 32 МП. Акумулятор смартфона може запропонувати ємність 5000 мАг та підтримку бездротової зарядки потужністю 25 Вт.

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Габарити Motorola Razr Flex в розкладеному вигляді становлять 110 x 149 x 5,8 мм, тоді як в складеному він має розміри 110 x 76 x 12,6 мм. Смартфон важить 215 г та оснащений сканером відбитків пальців, вбудованим в кнопку живлення збоку. Є сертифікати захисту від пилу та води IP48 та IP49.

Очікується, що Motorola Razr Flex вийде з Android 17 в середині грудня 2026 року. Смартфон буде доступний у кольорах Pantone Coriander та Pantone Dark Botanical Garden.

Нагадаємо, нещодавно вийшов складаний смартфон широкого формату Xiaomi 18 Fold.

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