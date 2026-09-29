Альтернатива iPhone Duo: новый флагман Motorola рассекречен до выхода (фото)

Компания Motorola, судя по всему, готовится представить свой первый широкоформатный складной смартфон, который составит конкуренцию iPhone от Apple.

Новый складной флагман Motorola может получить название Razr Flex, утверждает портал Android Headlines со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Motorola Razr Flex оснащен 6,92-дюймовым складным внутренним OLED-экраном с разрешением 2364x1728 и частотой обновления 165 Гц, а также 4,97-дюймовым OLED-дисплеем на крышке с разрешением 1140x1736.

Рендер Motorola Razr Flex Фото: androidheadlines.com

По данным инсайдеров, Motorola Razr Flex работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Других конфигураций памяти пока не предусмотрено.

Утечка также указывает на основную камеру на 50 МП и сверхширокоугольную камеру на 50 МП на задней панели, а также две фронтальные камеры на 32 МП. Аккумулятор смартфона может иметь емкость 5000 мАч и поддерживать беспроводную зарядку мощностью 25 Вт.

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Габариты Motorola Razr Flex в разложенном виде составляют 110 x 149 x 5,8 мм, а в сложенном — 110 x 76 x 12,6 мм. Смартфон весит 215 г и оснащен сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания сбоку. Имеются сертификаты защиты от пыли и воды IP48 и IP49.

Ожидается, что Motorola Razr Flex выйдет с Android 17 в середине декабря 2026 года. Смартфон будет доступен в цветах Pantone Coriander и Pantone Dark Botanical Garden.

Напомним, недавно вышел складной смартфон широкого формата Xiaomi 18 Fold.

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