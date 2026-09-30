Не только Samsung Galaxy S26: какой Android-смартфон сопоставим с iPhone 18 Pro Max (фото)

Если вы ищете новый телефон и хотите остаться в экосистеме Android, стоит обратить внимание на модель, аналогичную iPhone 18 Pro Max.

Существует ли Android-смартфон, сопоставимый с iPhone 18 Pro Max, для тех, кто не хочет переходить в экосистему Apple? Эксперты считают, что — да, пишет bgr.com.

Неудивительно, что достойный всяческих похвал Samsung Galaxy S26 Ultra занимает ту же нишу и весьма близок к конкуренту по техническим характеристикам. Разница в физических размерах незначительна (Samsung немного крупнее), и оба телефона оснащены 12 ГБ оперативной памяти.

Ключевое отличие заключается в том, что у Samsung есть версия с 16 ГБ ОЗУ. Apple компенсирует это, предлагая вариант с накопителем на 2 ТБ, что на 1 ТБ больше, чем у Samsung. Что касается чипсетов, то iPhone 18 Pro Max оснащен шестиядерным процессором, тогда как S26 Ultra получил восьмиядерный чип. На бумаге восьмиядерный процессор Samsung (ядра Oryon V3 Phoenix L: 2 × 4,74 ГГц и 6 × 3,62 ГГц) должен обеспечивать более высокую многоядерную производительность, в то время как iPhone теоретически должен лучше справляться с одноядерными задачами.

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Пожалуй, самое существенное различие между этими двумя устройствами кроется в камерах. Флагманская модель Galaxy может превосходить новый iPhone Pro по количеству мегапикселей (а именно 200 МП у основного сенсора), однако iPhone 18 Pro Max оснащен камерой с физической изменяемой диафрагмой, которая может открываться и закрываться. Это может стать весомым аргументом для любителей фотографии.

Стоят ли своих денег iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Итак, что же лучше: iPhone 18 Pro Max или Samsung Galaxy S26 Ultra? Ни то, ни другое — ведь справедливо будет сказать, что различия между ними незначительны. Конечно, можно указать на то, что у нового iPhone 18 Pro Max емкость аккумулятора на 500 мА·ч больше (5567 мА·ч), и назвать это доказательством превосходства, но во всех остальных аспектах конкуренция настолько плотная, что оба телефона справятся с любыми задачами. Игры, фотосъемка, многозадачность, функции искусственного интеллекта — им все по плечу. Это отчасти напоминает выбор между двумя разными вкусами мороженого. Вопрос о том, стоят ли они своих денег, гораздо интереснее, но однозначного ответа на него нет.

Цена по предзаказу на iPhone 18 Pro Max составляет 1299 долларов — столько же стоит Samsung Galaxy S26 с 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти. Если у вас есть средства и вы хотите приобрести один из самых мощных смартфонов на рынке, покупка вполне оправдана. Однако, поскольку и обычный Samsung Galaxy S26, и iPhone 17 Pro Max (который теперь относится к "прошлому поколению") остаются отличными устройствами и стоят дешевле, переход на новейшие модели обоих производителей технически не дает такого уж значительного прироста возможностей, который оправдывал бы цену.

Смартфон Google Pixel 11 Pro Фото: Tom's Guide

Не стоит забывать и о других производителях. Например, новейший Google Pixel 11 Pro не слишком сильно отличается от предшественника, но обеспечивает производительность, сопоставимую с новинками от Apple и Samsung, — при этом он стоит на 200 долларов дешевле.

В целом, улучшения характеристик в 2026 году оказались не столь существенными, а настоящий скачок в развитии поколений, скорее всего, произойдет примерно в 2027 году. Поэтому, если ваш нынешний телефон еще работает, возможно, лучше подождать год и приобрести флагман, который действительно оправдает и шумиху вокруг него, и затраченные средства.

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