Ремонт смартфона своими руками: насколько это сложно и выгодно ли по деньгам (фото)

Замена батареи обойдется гораздо дешевле, чем покупка нового устройства.

Если экран смартфона хорошем состоянии, производительность — вполне приемлемая, а единственной проблемой является аккумулятор, тогда нет причин покупать новое устройство, считает эксперт androidpolice.com.

Специалист разобрался в том, насколько сложно заменить батарею, и выгодно ли это с финансовой точки зрения.

Телефон не обязательно становится устаревшим только из-за износа аккумулятора. Процессор, камеры, дисплей и ПО могут по-прежнему отлично справляться с моими задачами, но необходимость чаще заряжать устройство создает ощущение, что оно уже отжило свое. Дело в том, что из-за деградации аккумулятора сокращается время работы телефона без подзарядки. Емкость литий-ионных аккумуляторов снижается по мере прохождения циклов зарядки, и уменьшение времени автономной работы — естественный признак старения батареи.

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Это легко принять за моральное устаревание гаджета. Когда приходится заряжать его в середине дня, носить с собой внешний аккумулятор или постоянно следить за уровнем заряда, даже идеально работающий аппарат начинает казаться кандидатом на замену.

Смартфон можно отремонтировать, а не покупать новый Фото: cnet.com

Прежде чем решать, что смартфону нужен новый аккумулятор, стоит проверить, на что именно расходуется энергия. В Android в разделе "Настройки" — "Батарея" — "Использование батареи" можно увидеть, какие приложения потребляют больше всего энергии (хотя название и расположение пунктов меню могут отличаться в зависимости от производителя).

Если какое-то приложение потребляет аномально много энергии в фоновом режиме, ограничение его активности или изменение настроек может существенно помочь без необходимости что-либо менять в самом телефоне.

"Понаблюдайте за поведением аккумулятора. Постепенное сокращение времени автономной работы в течение нескольких лет обычно свидетельствует о естественном износе. Однако, если вы заметили внезапное ухудшение работы аккумулятора, стоит разобраться в причинах, прежде чем делать вывод, что срок его службы подошел к концу", — советует автор.

В некоторых новых моделях эта задача упрощена благодаря функции отображения информации о состоянии аккумулятора. Например, на устройствах Google Pixel есть экран "Состояние аккумулятора" (Battery health), где оценивается остаточная емкость по сравнению с исходной. Поскольку не каждый Android-смартфон оснащен подобной функцией, на других устройствах полезнее будет обратить внимание на характер расхода заряда и воспользоваться средствами диагностики от производителя.

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Если аккумулятор — это единственное слабое место в целом хорошем телефоне, его замена может обойтись гораздо дешевле, чем покупка нового устройства.

Стоимость замены аккумулятора составляет около 40 долларов. Это совсем не то же самое, что тратить несколько сотен долларов на новый телефон только из-за того, что старый стал быстрее разряжаться.

Впрочем, замена батареи не всегда является лучшим решением. Стоит также учитывать возраст телефона, наличие дальнейшей программной поддержки и обновлений безопасности, общее состояние устройства, а также то, не начинают ли выходить из строя другие компоненты. Если у смартфона треснут экран, снизилась производительность или подходит к концу срок программной поддержки, замена аккумулятора может быть нецелесообразной.

Раньше заменить аккумулятор в телефоне было просто: нужно было снять заднюю крышку, вынуть старую батарею и вставить новую. С современными моделями все иначе. Батареи часто фиксируются с помощью клеевого состава, а задняя панель или дисплей также могут быть приклеены. Чтобы добраться до аккумулятора, приходится аккуратно вскрывать корпус, удалять клей, отсоединять компоненты и следить за тем, чтобы ничего не повредить в процессе. Клей часто используют для обеспечения прочности и водонепроницаемости, а также для того, чтобы сделать устройства тоньше, однако это значительно усложняет ремонт.

Смартфон Fairphone 6 Фото: Trusted Reviews

Есть и практическая причина, по которой аккумуляторы больше не размещают в съемных пластиковых отсеках. Современные аккумуляторы для смартфонов представляют собой тонкие и гибкие литий-ионные элементы, требующие надежной фиксации внутри корпуса. Клей предотвращает смещение аккумулятора и его повреждение при контакте с другими компонентами. Впрочем, это не означает, что все современные телефоны одинаково сложны в ремонте. Некоторые производители начали применять конструктивные решения, упрощающие замену батареи.

Например, в базе данных iFixit, оценивающей ремонтопригодность устройств, отмечается, что в Fairphone 6 аккумулятор можно заменить всего за несколько минут без использования клея, тогда как в других моделях батареи по-прежнему надежно приклеены. Поход в сервисный центр может не составить труда, однако для тех, кто хочет заменить аккумулятор самостоятельно, разница весьма существенна.

То, что раньше занимало считанные секунды, теперь может потребовать наличия подходящих инструментов, терпения и готовности вскрыть устройство, конструкция которого изначально не была рассчитана на ремонт.

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