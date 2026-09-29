Интернет во время блэкаутов и атак в Украине: 4 способа оставаться на связи (фото)
Если интернет "вырубился" по причине блэкаута или аварии у провайдера ввиду участившихся ударов ВС РФ по дата-центрам, оставаться на связи можно с помощью нескольких способов, о которых расскажет Фокус.
При отключении электричества поможет энергонезависимый оптический интернет (GPON/xPON), который работает и без света 72 ч и дольше. Однако это — не единственный способ оставаться на связи во время блэкаутов, возникших по причине атак ВС РФ на инфраструктуру Украины. Фокус расскажет, как наладить коммуникации разными методами.
Оптический интернет (GPON/xPON)
Одна из лучших альтернатив обычному домашнему интернету (витая пара) по соотношению цены и стабильности соединения — оптоволоконный кабель. Его заводят прямо в квартиру, чтобы сигнал шел от центрального узла оператора. Сам узел при этом может быть запитан при помощи генератора. Тут нет никакого дополнительного оборудования, устанавливаемого в подъезде, которое бы отдельно нуждалось в питании.
Такие компании, как "Киевстар", Vodafone/Vega, "Ланет", "Триолан" и некоторые локальные провайдеры активно предлагают клиентам переход на GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть, позволяющая заводить скоростной интернет напрямую в дом или квартиру по оптоволоконному кабелю, — прим. ред.).
Для того, чтобы наладить связь при помощи GPON, нужны будут повербанк и специальные кабели-триггеры с 5V на 9V/12V (или ИБП/UPS для роутеров), чтобы запитать оптический терминал (ONU) и имеющийся у пользователя Wi-Fi роутер.
Оптоволоконный интернет обеспечивает высокую скорость — до 1 Гбит/с, работает без просадок, как на мобильной сети.
Если GPON-интернет работает через повербанк, но пропала мобильная связь на смартфоне, можно активировать в настройках телефона функцию Wi-Fi Calling. Это позволит совершать и принимать обычные звонки и сообщения через сеть Wi-Fi, даже если ближайшая мобильная вышка полностью обесточена.
Резервный мобильный интернет
Во время блэкаутов сети провайдеров перегружаются, многие начинают пользоваться услугами других операторов, но связь от этого качественнее не становится. В таком случае стоит приобрести 4G Wi-Fi роутер со встроенным аккумулятором (или питающийся от пауэрбанка).
Чтобы получать сигнал с удаленных базовых станций (БС) мобильных операторов, можно установить внешнюю MIMO-антенну на окно или фасад. Если БС питают генераторы, то связь будет работать. MIMO-антенна, на самом деле, оснащена несколькими антеннами, использующими технологию Multiple Input Multiple Output для приема/передачи нескольких потоков данных по разным пространственным каналам.
Также стоит обзавестись eSIM или обычными SIM-картами разных операторов — "Киевстар", Vodafone, lifecell. Если "ляжет" одна сеть, то другая может продолжать функционировать.
Альтернативы Starlink
Спутниковый интернет в Украине обеспечивает компания Starlink, однако имеются и альтернативы, например, Satcube, Tooway и Inmarsat. Услугами этих операторов, в основном, пользуются предприниматели. Их предложения выгодны для крупных и средних предприятий, т.к. абонентская плата стартует 300 долларов в месяц. Если работодатель предлагает подключение к такому спутниковому интернету и позволяет пользоваться связью в нерабочее время, тогда это — временный выход из ситуации.
Еще одна альтернатива: Direct to Cell от "Киевстар". Технология позволяет подключиться посредством смартфона напрямую к спутникам для отправки SMS и приема/совершения звонков. Но доступ к интернету это, конечно, не заменит.
Модемный ADSL
Если в доме проведена медная телефонная линия, то можно организовать выход в интернет по технологии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — модемная технология, обеспечивающая доступ в интернет по обычным аналоговым телефонным проводам, — прим. ред.). Такую услугу может предоставить компания Укртелеком. АТС этого оператора располагают мощными аккумуляторами.
Пользователям понадобится старый ADSL-модем. Подключив его к телефонной розетке и запитав сам модем от повербанка, можно пользоваться сетью Однако стоит знать, что скорость будет низкой (по современным меркам) — до 20 Мбит/с.
Варианты связи при блэкауте
|Вариант
|Энергонезависимость
|Скорость интернета
|Сложность / Стоимость
|GPON (Оптоволокно)
|Высокая (до 72+ часов)
|Отличная (до 1 Гбит/с)
|Низкая (нужно купить кабели для роутера и повербанк)
|4G-роутер + МIМО антенна
|Зависит от вышки оператора
|Средняя (нестабильная при блэкаутах)
|Средняя (покупка оборудования и настройка антенны)
|Starlink
|Полная (нужен генератор/экофлоу)
|Высокая (100–200 Мбит/с)
|Высокая (дорогое оборудование и абонплата)
|ADSL (Укртелеком)
|Высокая
|Низкая (до 20 Мбит/с)
|Низкая (если в доме уже есть телефонная линия)
Ранее мы писали о том, что ВС РФ системно атакуют телекоминфраструктуру и дата-центры Украины. После ударов 23 сентября проблемы с интернетом появились у 100 тыс. домохозяйств в Киеве и области. Смогут ли россияне оставить без связи всю страну?