Интернет во время блэкаутов и атак в Украине: 4 способа оставаться на связи (фото)

Если интернет "вырубился" по причине блэкаута или аварии у провайдера ввиду участившихся ударов ВС РФ по дата-центрам, оставаться на связи можно с помощью нескольких способов, о которых расскажет Фокус.

При отключении электричества поможет энергонезависимый оптический интернет (GPON/xPON), который работает и без света 72 ч и дольше. Однако это — не единственный способ оставаться на связи во время блэкаутов, возникших по причине атак ВС РФ на инфраструктуру Украины. Фокус расскажет, как наладить коммуникации разными методами.

Оптический интернет (GPON/xPON)

Одна из лучших альтернатив обычному домашнему интернету (витая пара) по соотношению цены и стабильности соединения — оптоволоконный кабель. Его заводят прямо в квартиру, чтобы сигнал шел от центрального узла оператора. Сам узел при этом может быть запитан при помощи генератора. Тут нет никакого дополнительного оборудования, устанавливаемого в подъезде, которое бы отдельно нуждалось в питании.

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Такие компании, как "Киевстар", Vodafone/Vega, "Ланет", "Триолан" и некоторые локальные провайдеры активно предлагают клиентам переход на GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть, позволяющая заводить скоростной интернет напрямую в дом или квартиру по оптоволоконному кабелю, — прим. ред.).

Для того, чтобы наладить связь при помощи GPON, нужны будут повербанк и специальные кабели-триггеры с 5V на 9V/12V (или ИБП/UPS для роутеров), чтобы запитать оптический терминал (ONU) и имеющийся у пользователя Wi-Fi роутер.

Оптоволоконный интернет обеспечивает высокую скорость — до 1 Гбит/с, работает без просадок, как на мобильной сети.

Если GPON-интернет работает через повербанк, но пропала мобильная связь на смартфоне, можно активировать в настройках телефона функцию Wi-Fi Calling. Это позволит совершать и принимать обычные звонки и сообщения через сеть Wi-Fi, даже если ближайшая мобильная вышка полностью обесточена.

GPON-интернет позволит звонить, даже если мобильные вышки не работают Фото: unsplash.com

Резервный мобильный интернет

Во время блэкаутов сети провайдеров перегружаются, многие начинают пользоваться услугами других операторов, но связь от этого качественнее не становится. В таком случае стоит приобрести 4G Wi-Fi роутер со встроенным аккумулятором (или питающийся от пауэрбанка).

Чтобы получать сигнал с удаленных базовых станций (БС) мобильных операторов, можно установить внешнюю MIMO-антенну на окно или фасад. Если БС питают генераторы, то связь будет работать. MIMO-антенна, на самом деле, оснащена несколькими антеннами, использующими технологию Multiple Input Multiple Output для приема/передачи нескольких потоков данных по разным пространственным каналам.

Также стоит обзавестись eSIM или обычными SIM-картами разных операторов — "Киевстар", Vodafone, lifecell. Если "ляжет" одна сеть, то другая может продолжать функционировать.

Терминал Starlink Фото: Скриншот

Альтернативы Starlink

Спутниковый интернет в Украине обеспечивает компания Starlink, однако имеются и альтернативы, например, Satcube, Tooway и Inmarsat. Услугами этих операторов, в основном, пользуются предприниматели. Их предложения выгодны для крупных и средних предприятий, т.к. абонентская плата стартует 300 долларов в месяц. Если работодатель предлагает подключение к такому спутниковому интернету и позволяет пользоваться связью в нерабочее время, тогда это — временный выход из ситуации.

Еще одна альтернатива: Direct to Cell от "Киевстар". Технология позволяет подключиться посредством смартфона напрямую к спутникам для отправки SMS и приема/совершения звонков. Но доступ к интернету это, конечно, не заменит.

Еще одна альтернатива: Direct to Cell от "Киевстар" Фото: unsplash.com

Модемный ADSL

Если в доме проведена медная телефонная линия, то можно организовать выход в интернет по технологии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — модемная технология, обеспечивающая доступ в интернет по обычным аналоговым телефонным проводам, — прим. ред.). Такую услугу может предоставить компания Укртелеком. АТС этого оператора располагают мощными аккумуляторами.

Пользователям понадобится старый ADSL-модем. Подключив его к телефонной розетке и запитав сам модем от повербанка, можно пользоваться сетью Однако стоит знать, что скорость будет низкой (по современным меркам) — до 20 Мбит/с.

Помочь может старый модем Фото: Pixabay

Варианты связи при блэкауте

Вариант Энергонезависимость Скорость интернета Сложность / Стоимость GPON (Оптоволокно) Высокая (до 72+ часов) Отличная (до 1 Гбит/с) Низкая (нужно купить кабели для роутера и повербанк) 4G-роутер + МIМО антенна Зависит от вышки оператора Средняя (нестабильная при блэкаутах) Средняя (покупка оборудования и настройка антенны) Starlink Полная (нужен генератор/экофлоу) Высокая (100–200 Мбит/с) Высокая (дорогое оборудование и абонплата) ADSL (Укртелеком) Высокая Низкая (до 20 Мбит/с) Низкая (если в доме уже есть телефонная линия)

Ранее мы писали о том, что ВС РФ системно атакуют телекоминфраструктуру и дата-центры Украины. После ударов 23 сентября проблемы с интернетом появились у 100 тыс. домохозяйств в Киеве и области. Смогут ли россияне оставить без связи всю страну?