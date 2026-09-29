Інтернет під час блекаутів та атак в Україні: 4 способи залишатися на зв"язку (фото)
Якщо інтернет "відключився" через блекаут або аварію у провайдера внаслідок частіших ударів ЗС РФ по дата-центрах, залишатися на зв’язку можна кількома способами, про які розповість Фокус.
У разі відключення електроенергії допоможе енергонезалежний оптичний інтернет (GPON/xPON), який працює без електропостачання 72 години і довше. Однак це — не єдиний спосіб залишатися на зв’язку під час блекаутів, що виникли внаслідок атак ЗС РФ на інфраструктуру України. Фокус розповість, як налагодити зв’язок різними методами.
Оптичний інтернет (GPON/xPON)
Одна з найкращих альтернатив звичайному домашньому інтернету (кручена пара) за співвідношенням ціни та стабільності з’єднання — оптоволоконний кабель. Його прокладають безпосередньо до квартири, щоб сигнал надходив із центрального вузла оператора. Сам вузол при цьому може живитися за допомогою генератора. Тут немає жодного додаткового обладнання, що встановлюється в під’їзді та потребує окремого живлення.
Такі компанії, як "Київстар", Vodafone/Vega, "Ланет", "Тріолан" та деякі місцеві провайдери, активно пропонують клієнтам перехід на GPON (Gigabit Passive Optical Network — гігабітна пасивна оптична мережа, що дозволяє підключити швидкісний інтернет безпосередньо до будинку або квартири за допомогою оптоволоконного кабелю, — прим. ред.).
Щоб налагодити зв’язок за допомогою GPON, знадобляться зовнішній акумулятор та спеціальні кабелі-тригери з напругою 5 В до 9 В/12 В (або ДБЖ/UPS для маршрутизаторів), щоб забезпечити живленням оптичний термінал (ONU) та наявний у користувача Wi-Fi-маршрутизатор.
Оптоволоконний інтернет забезпечує високу швидкість — до 1 Гбіт/с, працює без перебоїв, як у мобільній мережі.
Якщо інтернет через GPON працює за допомогою портативного зарядного пристрою, але на смартфоні зник мобільний зв’язок, можна у налаштуваннях телефону увімкнути функцію Wi-Fi Calling. Це дозволить здійснювати та приймати звичайні дзвінки й повідомлення через мережу Wi-Fi, навіть якщо найближча мобільна вишка повністю відключена від електропостачання.
Резервний мобільний інтернет
Під час відключень електроенергії мережі провайдерів перевантажуються, багато хто починає користуватися послугами інших операторів, але якість зв’язку від цього не покращується. У такому випадку варто придбати 4G Wi-Fi-роутер із вбудованим акумулятором (або такий, що живиться від портативного зарядного пристрою).
Щоб отримувати сигнал від віддалених базових станцій (БС) мобільних операторів, можна встановити зовнішню MIMO-антену на вікно або фасад. Якщо БС живляться від генераторів, то зв’язок працюватиме. MIMO-антена, насправді, оснащена кількома антенами, що використовують технологію Multiple Input Multiple Output для прийому/передачі декількох потоків даних по різних просторових каналах.
Також варто придбати eSIM або звичайні SIM-карти різних операторів — "Київстар", Vodafone, lifecell. Якщо одна мережа "вийде з ладу", інша зможе продовжувати працювати.
Альтернативи Starlink
Супутниковий інтернет в Україні забезпечує компанія Starlink, проте існують і альтернативи, наприклад, Satcube, Tooway та Inmarsat. Послугами цих операторів, в основному, користуються підприємці. Їхні пропозиції вигідні для великих і середніх підприємств, оскільки абонентська плата починається від 300 доларів на місяць. Якщо роботодавець пропонує підключення до такого супутникового інтернету та дозволяє користуватися зв’язком у неробочий час, тоді це — тимчасовий вихід із ситуації.
Ще одна альтернатива: Direct to Cell від "Київстар". Ця технологія дозволяє підключитися за допомогою смартфона безпосередньо до супутників для надсилання SMS та прийому/здійснення дзвінків. Але доступ до Інтернету це, звісно, не замінить.
Модемний ADSL
Якщо в будинку прокладено мідну телефонну лінію, то можна організувати вихід в Інтернет за технологією ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — модемна технологія, що забезпечує доступ до Інтернету через звичайні аналогові телефонні дроти, — прим. ред.). Таку послугу може надати компанія "Укртелеком". АТС цього оператора оснащені потужними акумуляторами.
Користувачам знадобиться старий ADSL-модем. Підключивши його до телефонної розетки та підключивши сам модем до зовнішнього акумулятора, можна користуватися мережею. Однак варто знати, що швидкість буде низькою (за сучасними мірками) — до 20 Мбіт/с.
Варіанти зв’язку під час відключення електроенергії
|Вариант
|Энергонезависимость
|Скорость интернета
|Сложность / Стоимость
|GPON (Оптоволокно)
|Высокая (до 72+ часов)
|Отличная (до 1 Гбит/с)
|Низкая (нужно купить кабели для роутера и повербанк)
|4G-роутер + МIМО антенна
|Зависит от вышки оператора
|Средняя (нестабильная при блэкаутах)
|Средняя (покупка оборудования и настройка антенны)
|Starlink
|Полная (нужен генератор/экофлоу)
|Высокая (100–200 Мбит/с)
|Высокая (дорогое оборудование и абонплата)
|ADSL (Укртелеком)
|Высокая
|Низкая (до 20 Мбит/с)
|Низкая (если в доме уже есть телефонная линия)
Раніше ми писали про те, що ЗС РФ систематично атакують телекомунікаційну інфраструктуру та дата-центри України. Після ударів 23 вересня проблеми з інтернетом виникли у 100 тис. домогосподарств у Києві та області. Чи зможуть росіяни залишити без зв’язку всю країну?