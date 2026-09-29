Інтернет під час блекаутів та атак в Україні: 4 способи залишатися на зв"язку (фото)

Якщо інтернет "відключився" через блекаут або аварію у провайдера внаслідок частіших ударів ЗС РФ по дата-центрах, залишатися на зв’язку можна кількома способами, про які розповість Фокус.

У разі відключення електроенергії допоможе енергонезалежний оптичний інтернет (GPON/xPON), який працює без електропостачання 72 години і довше. Однак це — не єдиний спосіб залишатися на зв’язку під час блекаутів, що виникли внаслідок атак ЗС РФ на інфраструктуру України. Фокус розповість, як налагодити зв’язок різними методами.

Оптичний інтернет (GPON/xPON)

Одна з найкращих альтернатив звичайному домашньому інтернету (кручена пара) за співвідношенням ціни та стабільності з’єднання — оптоволоконний кабель. Його прокладають безпосередньо до квартири, щоб сигнал надходив із центрального вузла оператора. Сам вузол при цьому може живитися за допомогою генератора. Тут немає жодного додаткового обладнання, що встановлюється в під’їзді та потребує окремого живлення.

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Такі компанії, як "Київстар", Vodafone/Vega, "Ланет", "Тріолан" та деякі місцеві провайдери, активно пропонують клієнтам перехід на GPON (Gigabit Passive Optical Network — гігабітна пасивна оптична мережа, що дозволяє підключити швидкісний інтернет безпосередньо до будинку або квартири за допомогою оптоволоконного кабелю, — прим. ред.).

Щоб налагодити зв’язок за допомогою GPON, знадобляться зовнішній акумулятор та спеціальні кабелі-тригери з напругою 5 В до 9 В/12 В (або ДБЖ/UPS для маршрутизаторів), щоб забезпечити живленням оптичний термінал (ONU) та наявний у користувача Wi-Fi-маршрутизатор.

Оптоволоконний інтернет забезпечує високу швидкість — до 1 Гбіт/с, працює без перебоїв, як у мобільній мережі.

Якщо інтернет через GPON працює за допомогою портативного зарядного пристрою, але на смартфоні зник мобільний зв’язок, можна у налаштуваннях телефону увімкнути функцію Wi-Fi Calling. Це дозволить здійснювати та приймати звичайні дзвінки й повідомлення через мережу Wi-Fi, навіть якщо найближча мобільна вишка повністю відключена від електропостачання.

GPON-інтернет дасть змогу телефонувати, навіть якщо мобільні вишки не працюють Фото: unsplash.com

Резервний мобільний інтернет

Під час відключень електроенергії мережі провайдерів перевантажуються, багато хто починає користуватися послугами інших операторів, але якість зв’язку від цього не покращується. У такому випадку варто придбати 4G Wi-Fi-роутер із вбудованим акумулятором (або такий, що живиться від портативного зарядного пристрою).

Щоб отримувати сигнал від віддалених базових станцій (БС) мобільних операторів, можна встановити зовнішню MIMO-антену на вікно або фасад. Якщо БС живляться від генераторів, то зв’язок працюватиме. MIMO-антена, насправді, оснащена кількома антенами, що використовують технологію Multiple Input Multiple Output для прийому/передачі декількох потоків даних по різних просторових каналах.

Також варто придбати eSIM або звичайні SIM-карти різних операторів — "Київстар", Vodafone, lifecell. Якщо одна мережа "вийде з ладу", інша зможе продовжувати працювати.

Термінал Starlink Фото: Скриншот

Альтернативи Starlink

Супутниковий інтернет в Україні забезпечує компанія Starlink, проте існують і альтернативи, наприклад, Satcube, Tooway та Inmarsat. Послугами цих операторів, в основному, користуються підприємці. Їхні пропозиції вигідні для великих і середніх підприємств, оскільки абонентська плата починається від 300 доларів на місяць. Якщо роботодавець пропонує підключення до такого супутникового інтернету та дозволяє користуватися зв’язком у неробочий час, тоді це — тимчасовий вихід із ситуації.

Ще одна альтернатива: Direct to Cell від "Київстар". Ця технологія дозволяє підключитися за допомогою смартфона безпосередньо до супутників для надсилання SMS та прийому/здійснення дзвінків. Але доступ до Інтернету це, звісно, не замінить.

Direct to Cell від "Київстар" Фото: unsplash.com

Модемний ADSL

Якщо в будинку прокладено мідну телефонну лінію, то можна організувати вихід в Інтернет за технологією ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — модемна технологія, що забезпечує доступ до Інтернету через звичайні аналогові телефонні дроти, — прим. ред.). Таку послугу може надати компанія "Укртелеком". АТС цього оператора оснащені потужними акумуляторами.

Користувачам знадобиться старий ADSL-модем. Підключивши його до телефонної розетки та підключивши сам модем до зовнішнього акумулятора, можна користуватися мережею. Однак варто знати, що швидкість буде низькою (за сучасними мірками) — до 20 Мбіт/с.

Допомогти може старий модем Фото: Pixabay

Варіанти зв’язку під час відключення електроенергії

Вариант Энергонезависимость Скорость интернета Сложность / Стоимость GPON (Оптоволокно) Высокая (до 72+ часов) Отличная (до 1 Гбит/с) Низкая (нужно купить кабели для роутера и повербанк) 4G-роутер + МIМО антенна Зависит от вышки оператора Средняя (нестабильная при блэкаутах) Средняя (покупка оборудования и настройка антенны) Starlink Полная (нужен генератор/экофлоу) Высокая (100–200 Мбит/с) Высокая (дорогое оборудование и абонплата) ADSL (Укртелеком) Высокая Низкая (до 20 Мбит/с) Низкая (если в доме уже есть телефонная линия)

Раніше ми писали про те, що ЗС РФ систематично атакують телекомунікаційну інфраструктуру та дата-центри України. Після ударів 23 вересня проблеми з інтернетом виникли у 100 тис. домогосподарств у Києві та області. Чи зможуть росіяни залишити без зв’язку всю країну?