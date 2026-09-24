Украина без интернета: насколько реален такой сценарий из-за ударов РФ по дата-центрам

ВС РФ системно атакуют телекоминфраструктуру и дата-центры Украины. После ударов 23 сентября проблемы с интернетом появились у 100 тыс. домохозяйств в Киеве и области. Смогут ли россияне оставить без связи всю страну?

Российские удары по украинской диджитал-инфраструктуре утратили свою эпизодичность. Так, 23 сентября в столице Украины были повреждены дата-центры, где размещалось оборудование нескольких интернет-провайдеров. В результате перебои со связью возникли у 100 тыс. домохозяйств, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины. На следующий день проблемы начались у киевского провайдера Etherlink. Удары затронули не только определенных пользователей, но и инфраструктурные узлы, через которые организуется работа сетей. При этом специалисты расходятся не столько в оценке самой угрозы, сколько в том, насколько далеко она может зайти. Фокус разобрался в ситуации.

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Украина без интернета — это реально?

Представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков считает, что атаки на дата-центры и узлы связи могут вызвать серьезные перебои — до 12 ч без интернета. Проблему он видит не только в уничтожении оборудования, а в увеличении нагрузки на другие точки обмена трафиком в случае, если один из узлов выведен из строя. Такое перенаправление создает побочные проблемы, ведь другие узлы перегружаются.

Фроленков также отметил, что атаки могут затронуть и другие регионы страны, так что украинцы должны быть готовы к перебоям в работе сетей. Но это не значит, что во всей Украине вдруг исчезнет интернет. CEO провайдера UTELS Александр Полюдов в комментарии Forbes указывал на то, что у операторов имеются резервные каналы связи. Такая архитектура не позволит отключить весь интернет, даже если будут уничтожены несколько дата-центров.

Дата-центр Фото: Microsoft

Насколько опасно уничтожение дата-центров?

Давайте разберемся, что такое дата-центр (ДЦ). Это площадка, содержащая важное оборудование операторов связи: серверы, сетевые узлы, системы управления и разные компоненты инфраструктуры. Однако в Украине нет одного мега дата-центра, пропускающий весь интернет-трафик страны. Александр Глущенко, эксперт в телеком-сфере, говорит, что национальная телеком-инфраструктура достаточно децентрализована. И в этом ее преимущество. Уничтожение или повреждение одного ДЦ не способно оставить без связи всех абонентов конкретного оператора. Да, проблемы могут возникнуть, но частично, как мы это уже видели после атак 23 сентября. Пострадали 100 тыс. домохозяйств, но в Киеве и области их ведь гораздо больше, а это значит, что у остальных связь была. Так что недавние сбои носят ситуативный характер, подчеркивает Александр.

Риск лишь в том, что отдельные элементы инфраструктуры все еще уязвимы. Чтобы решить проблему, операторам нужно еще больше "разнести" оборудование и разнообразить соединения между ДЦ.

Техдиректор провайдера "Паутина" Павел Белоусов считает, что решение есть: оператор должен быстро переключить сеть на резервные мощности. Пока они работают, специалисты должны оперативно заменить поврежденную технику. Например, когда пострадал один из дата-центров "Паутины", эксперты быстро восстановили его работу именно благодаря резервным мощностям. Проблема в повторных ударах, отмечает Павел. Если по этому ДЦ "прилетит" опять, то восстановление потребует больше времени.

Подытоживая, можем сказать, что "блэкаута интернета" в Украине не будет, но вот постепенное ухудшение качества и надежности связи — вполне возможно. Это могут быть локальные отключения, перегруженные каналы, более длительное восстановление после повреждений и временная недоступность отдельных онлайн-сервисов.

Качество интернет-соединения может ухудшится Фото: unsplash.com

Почему могут пострадать другие регионы?

Стоит отметить одну особенность современных телекоммуникаций. После повреждения инфраструктуры в Киеве проблемы возникли не только у некоторых столичных абонентов, но и у людей, проживающих в Винницкой и Хмельницкой областях. Дело в том, что центральный узел обмена трафиком провайдера Crazy Network в Киеве был поврежден. Трафик раздавался и на абонентов Хмельницкого и Винницы. Отсюда и перебои.

Из чего делаем вывод, что география последствий не всегда совпадает с местом "прилета". Если поврежден обычный локальный узел, последствия могут ограничиться одним районом. Если же речь идет о крупной точке обмена трафиком или инфраструктуре, через которую связаны несколько сетей, эффект способен распространиться значительно дальше.

Телеком-оборудование Фото: Pixabay

Что действительно может измениться?

Утверждение "полностью отключить интернет в Украине невозможно" не означает, что пользователям ничего не грозит. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) предупредила о возможных перебоях в работе телеком-сетей из-за повреждения инфраструктуры ВС РФ. По словам регулятора, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. А проблемы с Etherlink 24 сентября доказывают, что восстановление отдельных сетей может занимать длительное время: провайдер пока не называл точных сроков восстановления.

Из этого следует, что лавный риск для абонентов сегодня — не исчезновение интернета как такового, а его фрагментация. В одном городе может не работать один провайдер, в другом — отдельный оператор мобильной связи, какой-то онлайн-сервис может оказаться недоступным из-за повреждения его серверной инфраструктуры, а крупный узел может создать проблемы сразу для нескольких регионов. При продолжении атак такие ситуации могут возникать чаще и длиться дольше.

Работа за ноутбуком Фото: Unsplash

Останется ли Украина без интернета?

По мнению украинских экспертов, полное отключение интернета во всей стране в результате ударов по отдельным дата-центрам маловероятно. Но это не означает, что интернет будет работать так же стабильно, как раньше. Уже сейчас атаки привели к проблемам примерно у 100 тыс. домохозяйств Киева и области, а повреждение отдельных узлов затрагивает пользователей сразу нескольких операторов и даже соседних регионов. Если атаки продолжатся, наиболее вероятными последствиями специалисты называют увеличение количества локальных аварий, перегрузку резервных маршрутов, более длительное восстановление поврежденного оборудования и временную недоступность отдельных онлайн-сервисов.

Иными словами, Украина может столкнуться не с одним большим "интернет-блэкаутом", а с серией локальных отключений. Насколько серьезными они будут, зависит от того, какие именно узлы окажутся повреждены, насколько быстро операторы смогут восстановить оборудование и насколько эффективно будет работать резервирование сети. Пока же сама структура украинского интернета — множество операторов, сетей, маршрутов и резервных мощностей — остается главным фактором, который не позволяет вывести из строя связь одним ударом.

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